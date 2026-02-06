iPhone 17e çok yakında tanıtılabilir: Ucuz iPhone neler sunacak?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, uygun fiyatlı yeni modeli iPhone 17e'yi çok yakında tanıtabilir. Macworld sitesinin haberine göre, kılıf ve aksesuar üreticileri arasında dolaşan söylentiler, telefonun 19 Şubat'ta tanıtılabileceğine işaret ediyor.

İlginç olan nokta, bu tarihin iPhone 16e’nin tanıtımının tam bir yıl sonrasına denk gelmesi. Apple'ın genellikle yeni ürünlerini Pazartesi veya Salı günleri piyasaya sürdüğünü, Çarşamba günlerinin de nadiren de olsa lansmanlara sahne olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla, Perşembe günü yapılan bir lansman Apple için oldukça sıra dışı bir durum. Bu nedenle tarih, yalnızca geçen yılki takvime bakılarak yapılmış bir tahmin olabileceği gibi, sektördeki söylentilere de dayanıyor olabilir.

Apple kısa süre önce yeni AirTag’i duyurdu ve M5 Pro/Max işlemcili MacBook Pro modellerini de Şubat başında tanıtmaya hazırlandığı konuşuluyor. iPhone 16e’de olduğu gibi, Apple’ın yeni modeli de büyük bir etkinlik yerine basın bülteniyle tanıtması muhtemel olduğundan, cihaz teorik olarak herhangi bir günde duyurulabilir.

iPhone 17e beklenen özellkler

Sektör kaynakları, iPhone 17e’nin iPhone 16e’ye yönelik en büyük eleştirilerden birini gidereceğini söylüyor. Yeni modelin MagSafe desteği sunacağı ve kablosuz şarj hızının 25W’a kadar çıkacağı belirtiliyor. 16e modelinde MagSafe bulunmuyor ve yalnızca 7.5W Qi kablosuz şarj desteği yer alıyordu.

Buna karşın, arka tarafta yine tek bir kamera lensinin bulunması ve çentikli tasarımın korunması bekleniyor. Ancak, diğer iPhone modelleri gibi Dynamic Island tasarımına geçiş yapılabileceğine yönelik iddialar da bulunuyor. Ayrıca Apple’ın yeni nesil C1 modemini kullanması bekleniyor. iPhone 16e’de bulunmayan U1 veya U2 ultra geniş bant çipinin de, yeni AirTag’in tanıtımıyla birlikte bu modele eklenme ihtimali bulunuyor.

Apple, iPhone 16e ve 17e’yi ilkbaharda, amiral gemisi modelleri ise sonbaharda piyasaya sürerek yılda iki kez iPhone tanıtımı yapılan bir düzene geçiyor. Söylentilere göre Cupertino merkezli şirket, giriş seviyesi iPhone 18’in çıkışını 2027 yılında 18e modeliyle aynı döneme kaydırmayı planlıyor.

