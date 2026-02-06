Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17e çok yakında tanıtılabilir: Ucuz iPhone neler sunacak?

    Apple, uygun fiyatlı yeni modeli iPhone 17e'yi çok yakında tanıtabilir. Sektörde dolaşan söylentiler, telefonun 19 Şubat'ta tanıtılabileceğine işaret ediyor.   

    iPhone 17e çok yakında tanıtılabilir: Ucuz iPhone neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Apple, uygun fiyatlı yeni modeli iPhone 17e'yi çok yakında tanıtabilir. Macworld sitesinin haberine göre, kılıf ve aksesuar üreticileri arasında dolaşan söylentiler, telefonun 19 Şubat'ta tanıtılabileceğine işaret ediyor.

    İlginç olan nokta, bu tarihin iPhone 16e’nin tanıtımının tam bir yıl sonrasına denk gelmesi. Apple'ın genellikle yeni ürünlerini Pazartesi veya Salı günleri piyasaya sürdüğünü, Çarşamba günlerinin de nadiren de olsa lansmanlara sahne olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla, Perşembe günü yapılan bir lansman Apple için oldukça sıra dışı bir durum. Bu nedenle tarih, yalnızca geçen yılki takvime bakılarak yapılmış bir tahmin olabileceği gibi, sektördeki söylentilere de dayanıyor olabilir.

    Apple kısa süre önce yeni AirTag’i duyurdu ve M5 Pro/Max işlemcili MacBook Pro modellerini de Şubat başında tanıtmaya hazırlandığı konuşuluyor. iPhone 16e’de olduğu gibi, Apple’ın yeni modeli de büyük bir etkinlik yerine basın bülteniyle tanıtması muhtemel olduğundan, cihaz teorik olarak herhangi bir günde duyurulabilir.

    iPhone 17e beklenen özellkler

    Sektör kaynakları, iPhone 17e’nin iPhone 16e’ye yönelik en büyük eleştirilerden birini gidereceğini söylüyor. Yeni modelin MagSafe desteği sunacağı ve kablosuz şarj hızının 25W’a kadar çıkacağı belirtiliyor. 16e modelinde MagSafe bulunmuyor ve yalnızca 7.5W Qi kablosuz şarj desteği yer alıyordu.

    Buna karşın, arka tarafta yine tek bir kamera lensinin bulunması ve çentikli tasarımın korunması bekleniyor. Ancak, diğer iPhone modelleri gibi Dynamic Island tasarımına geçiş yapılabileceğine yönelik iddialar da bulunuyor. Ayrıca Apple’ın yeni nesil C1 modemini kullanması bekleniyor. iPhone 16e’de bulunmayan U1 veya U2 ultra geniş bant çipinin de, yeni AirTag’in tanıtımıyla birlikte bu modele eklenme ihtimali bulunuyor.

    Apple, iPhone 16e ve 17e’yi ilkbaharda, amiral gemisi modelleri ise sonbaharda piyasaya sürerek yılda iki kez iPhone tanıtımı yapılan bir düzene geçiyor. Söylentilere göre Cupertino merkezli şirket, giriş seviyesi iPhone 18’in çıkışını 2027 yılında 18e modeliyle aynı döneme kaydırmayı planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    küfürlü fıkra 120 hz televizyon egea cross 1.6 dizel otomatik alınır mı tus kitapları pdf albien lpg yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum