iPhone 18 Pro yıllardır beklenen üç özellikle geliyor

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Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro ve ailenin diğer üyeleri için geri sayım başladı. Şirketin 9 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik öncesinde yıllardır gündemde olan üç önemli donanım yeniliğinin yeni modellerde kullanılacağına yönelik iddialar ise güçleniyor.

Dynamic Island küçülecek

Apple, iPhone X ile ekranın üst kısmında geniş bir çentik kullanmaya başlamıştı. Bu tasarım 2022 yılında iPhone 14 Pro ile yerini Dynamic Island'a bıraktı. Apple böylece ön kamera ve Face ID bileşenleri için gereken alanı daha kompakt bir tasarımla kullanmaya başladı.

iPhone 18 Pro ile ise Dynamic Island'ın bir kez daha küçültülmesi bekleniyor. Sızıntılara göre yeni ekran kesitinin mevcut tasarıma kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha küçük olması planlanıyor.

Bu değişiklik iPhone'un ekranındaki kullanılabilir alanı artırırken Dynamic Island'ın genel görünümünü de daha az belirgin hale getirebilir. Apple’ın iOS 27'de Siri için hazırladığı yeni tasarımın da daha küçük Dynamic Island'a işaret ettiği öne sürülüyor.

Değişken diyaframlı kamera geliyor

Tam Boyutta Gör iPhone’larda değişken diyafram sistemi uzun süredir masada olan bir özellik. Bu özellik hakkında söylentiler yıllar öncesine dayanıyor ve hatta değişken diyafram sisteminin ilk olarak iPhone 17 serisiyle birlikte sunulacağı iddia ediliyordu. Ancak bu söylemler gerçeğe dönüşmedi.

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Şimdi ise değişken diyafram sisteminin iPhone 18 Pro serisine geleceği belirtiliyor. Teknolojinin özellikle sadece ana kamerada kullanılacağı bildiriliyor. Ek olarak yalnızca iPhone 18 Pro Max modelinde bulunma ihtimali de bulunuyor.

Değişken diyafram, kameranın sensöre ulaşan ışık miktarını fiziksel olarak kontrol etmesine olanak sağlayacak. Bu sayede farklı ışık koşullarında daha esnek çekim seçenekleri sunulabilecek.

Apple imzalı C2 modem

Apple’ın kendi modemini geliştirme çalışmaları da yine uzun bir geçmişe sahip. Şirket, bu çalışmaların ilk somut sonucunu geçen yıl iPhone'da kullanılan C1 modem ile ortaya koymuştu.

Şimdi ise Apple’ın Qualcomm modemlerden daha fazla uzaklaşarak iPhone 18 Pro'da kendi geliştirdiği C2 modemine geçiş yapacağı iddia ediliyor. Yeni nesil modem, C1 ve C1X'e kıyasla daha yüksek bağlantı hızları sunabilir.

C2'nin performans artışının yanı sıra Apple’ın kendi modemlerinde öne çıkan daha yüksek enerji verimliliği ve gizlilik avantajlarını da geliştirmesi bekleniyor. Böylece modem değişikliği yalnızca bağlantı hızında değil, pil tüketimi ve kullanıcı verilerinin korunması açısından da etkili olabilir.

Tanıtım 9 Eylül’de yapılacak

Apple, iPhone 18 Pro'nun da aralarında bulunması beklenen yeni ürünlerini “Surprise and Shine” etkinliğinde tanıtacak. Apple Park'ta düzenlenecek etkinlik, 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 20.00’de başlayacak.

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iPhone 18 Pro yıllardır beklenen üç özellikle geliyor

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