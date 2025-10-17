Katlanabilir iPhone'un çıkışı 2027'ye ertelenmiş olabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun süredir katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Daha önceki raporlar, cihazın 2026 yılında tanıtılacağını öngörüyordu, ancak yeni bir rapor tanıtımın 2027'ye erteleneceğini iddia ediyor.

Menteşe ve ekran tasarımı çalışmaları henüz bitmedi

Koreli The Elec sitesinin Japonya merkezli Mizuho Securities’den edindiği bilgilere göre Apple, katlanabilir modelinin menteşe mekanizması ve ekran tasarımı üzerinde ince ayar yapmayı sürdürüyor. Şirket, başlangıçta iPhone 18 lansmanına paralel olarak 2026’nın üçüncü çeyreğinde seri üretimi hedefliyordu, ancak bu planın artık geçerli olmayabileceği belirtiliyor. Eğer yeni takvim korunursa, cihazın 2027 baharında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18e ile birlikte tanıtılabileceği tahmin ediliyor.

Sevkiyat tahimleri düşürüldü

Mizuho, ​​panel üretim tahminini de düşürerek beklenen 13 milyon adetten yaklaşık 9 milyona düşürdü. En iyimser senaryoda bile, ilk sevkiyatların 5 ila 7 milyon arasında kalabileceği öngörülüyor. Toplam üretim planı ise nihai fiyatlandırma ve dayanıklılığa bağlı olarak 10 ila 15 milyon birim aralığında değişiyor.

iPhone Fold'un fiyatının, yaklaşık 2.000 dolar seviyesindeki Galaxy Z Fold 7’nin oldukça üzerinde olacağı ve OLED panellerin tek tedarikçisinin Samsung Display olacağı söyleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, 7.8 inçlik LTPO iç ekran (daha yüksek parlaklık ve ince yapı için CoE teknolojisine sahip) ve 5.5 inçlik bir dış ekranla gelecek.

