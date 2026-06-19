iPhone 20 Pro'dan ilk bilgiler paylaşıldı: 2nm ve 1.4nm gecikecek

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Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek nesil iPhone işlemcileriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre şirket, iPhone 20 Pro modellerine güç verecek A21 Pro yongasında TSMC'nin geliştirilmiş 2nm N2P üretim sürecine geçiş yapabilir. Standart iPhone 20 modellerinde kullanılacak A21 işlemcisinin ise mevcut 2nm N2 teknolojisini kullanmaya devam etmesi bekleniyor

Apple'dan iki farklı üretim süreci

İddialara göre Apple'ın bu kararı almasındaki en önemli nedenlerden biri artan üretim maliyetleri. Son dönemde yarı iletken üretiminde kullanılan wafer fiyatlarının yükselmesi ve küresel bellek tedarikindeki sıkıntılar, teknoloji şirketlerinin kâr marjlarını korumasını zorlaştırıyor. Bu nedenle Apple'ın daha pahalı üretim teknolojilerini yalnızca üst segment modellerde kullanmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Raporda Qualcomm ve MediaTek'in de gelecek nesil amiral gemisi işlemcilerinde TSMC'nin N2P sürecini kullanmayı planladığı belirtiliyor. Apple'ın A21 Pro'yu aynı üretim teknolojisiyle üretmesi, rakiplerine karşı teknolojik rekabet gücünü koruma amacı taşıyor olabilir. Bununla birlikte N2 ve N2P arasındaki farkın çok büyük olmadığı da söylentiler arasında.

İddialara göre N2P süreci, aynı saat hızında yaklaşık yüzde 5 seviyesinde ek performans artışı sunuyor. Bu nedenle standart A21'in N2 sürecinde kalması, performans açısından ciddi bir dezavantaj yaratmayabilir. Ayrıca yeni raporda Apple'ın 2028 yılında tanıtılması beklenen A22 Pro işlemcisiyle birlikte TSMC'nin 1.4nm üretim teknolojisine geçebileceği de öne sürülüyor. Eğer bu gerçekleşirse Apple, ilk kez 2nm'nin altındaki bir üretim sürecini kullanan iPhone işlemcisine sahip olacak.

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Şimdilik tüm bilgiler tedarik zinciri kaynaklarına dayanan iddialardan ibaret. Ancak maliyetlerin yükselmeye devam ettiği bir dönemde Apple'ın standart ve Pro modeller arasında üretim teknolojisi açısından daha belirgin bir ayrım yapması sürpriz olmayabilir.

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iPhone 20 Pro'dan ilk bilgiler paylaşıldı: 2nm ve 1.4nm gecikecek

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