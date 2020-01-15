iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir

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Apple'ın iPhone SE 2'yi piyasaya sürmeye hazırladığına dair söylentiler gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Japon MacOtakara web sitesine göre, iPhone 9 olarak adlandırılabilecek bu modelin ekranı, iPhone 8'e oranla daha büyük olacak.

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Ekran 5.4 inçe kadar büyütülebilir

iPhone SE 2 modelinin, iPhone 8'in güncellenmiş bir sürümü olarak piyasaya sürüleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Kaynakların belirttiği üzere CES 2020'ye katılan tedarikçiler, iPhone SE 2'nin ekranının iPhone 8'e kıyasla daha büyük olacağını belirttiler. Bunun neden ise, ekrana yer açmak için cihazdan Touch ID ve fiziksel düğmenin kaldırılması olarak gösteriliyor.

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Yayınlanan rapora göre Apple, iPhone SE 2 (iPhone 9) modelini iPhone 8 gövdesi, en son A13 Bionic yonga seti ve Face ID teknolojisiyle donatacak. Yerleşik parmak izi sensörünün yer aldığı fiziksel düğmenin kaldırılmasıyla birlikte ise ekranın 5.4 inçe kadar büyütülebileceği belirtiliyor. iPhone 8'in ekran boyutunun 4.7 inç olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Apple henüz iPhone SE 2 ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken, cihazın 399 dolardan satışa sunulabileceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.gsmarena.com/updated_iphone_8_might_arrive_with_face_id_bigger_screen-news-41022.php

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