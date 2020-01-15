Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir

    Apple'ın uzun bir süredir iPhone SE 2 (iPhone 9) adında bir model piyasaya süreceği söyleniyor. Japonya'dan gelen raporlara göre ise iPhone 8'i temel alacak cihazın ekranı daha büyük olacak.
    1 hf.
    3,9b
    2
    18
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın iPhone SE 2'yi piyasaya sürmeye hazırladığına dair söylentiler gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Japon MacOtakara web sitesine göre, iPhone 9 olarak adlandırılabilecek bu modelin ekranı, iPhone 8'e oranla daha büyük olacak.

    Ayrıca Bkz. "Google'ın AirDrop benzeri hızlı dosya paylaşım özelliğinin adı Nearby Sharing olacak"

    Ekran 5.4 inçe kadar büyütülebilir

    iPhone SE 2 modelinin, iPhone 8'in güncellenmiş bir sürümü olarak piyasaya sürüleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Kaynakların belirttiği üzere CES 2020'ye katılan tedarikçiler, iPhone SE 2'nin ekranının iPhone 8'e kıyasla daha büyük olacağını belirttiler. Bunun neden ise, ekrana yer açmak için cihazdan Touch ID ve fiziksel düğmenin kaldırılması olarak gösteriliyor.

    iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Yayınlanan rapora göre Apple, iPhone SE 2 (iPhone 9) modelini iPhone 8 gövdesi, en son A13 Bionic yonga seti ve Face ID teknolojisiyle donatacak. Yerleşik parmak izi sensörünün yer aldığı fiziksel düğmenin kaldırılmasıyla birlikte ise ekranın 5.4 inçe kadar büyütülebileceği belirtiliyor. iPhone 8'in ekran boyutunun 4.7 inç olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Apple henüz iPhone SE 2 ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken, cihazın 399 dolardan satışa sunulabileceği de sızan bilgiler arasında.



    https://www.gsmarena.com/updated_iphone_8_might_arrive_with_face_id_bigger_screen-news-41022.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Hayvangibicalıstım 1 hf. en beğenilen
    İyi click kastınız iphone se2'den
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 6 sa.
    .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    turkay23 6 gün
    Diğer firmalar çok zorluyor artık apple samsung gibi her fiyat segmentinde ürünü olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    quxall 6 gün
    defalarca yazdığım gibi aklın yolu bir. Bu vakitte kimse touch idli tam ekran olmayan bir iphone modeli tercih etmeyecektir.

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    VaporWave 1 hf.
    Bir an önce çıksa da alsak artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 1 hf.
    Touch ID yoksa ne anladım bu işten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Formani 1 hf.
    5.4 inç çentiksiz ekranla gelirse almayı ciddi düşünürüm ama apple ın kafası bana iphone sattıracak kadar çalışıyormu bilemem
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sipihrz 1 hf. Formani
    400 dolarlık telefon olacak deniyor. Çerçevesiz olarak 400 dolar olarak çıkış yapıp hangi özelliklerini kırpacaklar Islemciden mi ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    edwinnarc 1 hf. Formani
    Her yerdesiniz yeter artık takip ettiğiniz markayı bile tanıyamıyorsunuz Apple yakın tarihte çentik imzasından vazgeçmeyecek sürekli çentiksiz gelsin alırım demenizin gereği yok almayın siz alınca Apple için birşey değişmeyecek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    e_capkan 1 hf.
    yapılabilir lcd ekranlar çok pahalı değil.
    faceid maliyeti olur sadece.
    bence olmalı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    slymngbs48 1 hf.
    E 11 den xr dan ne farkı kaldı face id ile gelecekse kasa aleminyum işlemci a13 neresinden kırpıp ucuz olacak bu se2
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WB 1 hf.
    Bu kasayi gordukce midem bulaniyor artik..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Hanzoli 1 hf.
    A13 ile gelirse satışlar patlar bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3935 kez okundu.
    16 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone se 2 ve
    5 etiket daha iphone 9 iphone 8 iPhone Uğur Seven MPopüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı 1 hf. Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde 1 hf. Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var 1 hf. Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot 1 hf. Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı 1 hf. NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı 1 hf. Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak 1 hf. Çerçevesiz televizyon | Samsung'un yeni amiral gemisi 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir 1 hf. Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi 1 hf. Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım 1 hf. Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor 1 hf. Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu 1 hf. Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir 1 hf. AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor 1 hf. Rush RM88 BEARCAT Makrolu RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 1 hf. Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü 1 hf. Wikipedia nihayet geri dönüyor 1 hf. Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu 1 hf. Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir Sonraki Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı? 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek 1 hf. Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor 1 hf. Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı 1 hf. Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti 1 hf. Galaxy S20 duvar kağıtları karşınızda 1 hf. Tesla Cybertruck'ın "kırılan camı" tişörte dönüştü 1 hf. Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi 1 hf. Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor 1 hf. Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda 1 hf. Visa'dan 5.3 milyar dolarlık satın alım 1 hf. ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak 1 hf. Bakterisidal etkili manyetik nano partiküller geliştirildi 1 hf. Samsung'un en iyi monitörü | 49" boyutundaki Odyssey G9 ön inceleme 1 hf. Bu SSD parmakizi ile çalışıyor | Samsung T7 Touch ön inceleme 1 hf. 360Hz Monitör, 65" G-Sync Ekran | Nvidia Stand Turu 1 hf. Nissan çok iddialı | Heyecan veren otomobil Ariya 1 hf. Bu kamera çok önemli | Sürücüyü analiz ediyor 1 hf. Android oyunlar bilgisayarınızda | MSI'dan emülasyon yazılımı App Player 1 hf. 2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim