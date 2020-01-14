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    Google'ın AirDrop benzeri hızlı dosya paylaşım özelliğinin adı Nearby Sharing olacak

    Teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana üzerinde çalıştığı hızlı dosya paylaşım özelliğinin "Nearby Sharing" olarak yeniden isimlendirildiği ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google'ın AirDrop benzeri hızlı dosya paylaşım özelliğinin adı Nearby Sharing olacak
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    Geçtiğimiz Temmuz ayında Google'ın, Apple AirDrop benzeri bir dosya paylaşım özelliği üzerinde çalıştığını sizlere bildirmiştik. Fast Share olarak kullanıma sunulması planlanan bu özelliğin Nearby Sharing olarak yeniden isimlendirildiği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 serisi minimum 12 GB RAM ile gelecek"

    Yakın bir tarihte kullanıma sunulabilir

    XDA geliştirci forumunda yayınlanan bu gelişme, Nearby Sharing ismiyle kullanıcılara sunulacak olan dosya aktarım özelliği ile ilgili yeni bilgileri de ortaya çıkardı. Yakın Paylaşım olarak çevirebileceğimiz bu özellik, cihazlar arasındaki eşleşmeyi Bluetooth ile sağlayacak ve dosya aktarımı için de Wi-Fi bağlantısını kullanacak. Verilen bilgilere göre Android kullanıcıları Nearby Sharing özelliği ile diğer yöntemlere kıyasla daha hızlı dosya paylaşımı yapabilecekler.

    Google'ın AirDrop benzeri hızlı dosya paylaşım özelliğinin adı Nearby Sharing olacak
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    Google henüz bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış olmasa da özelliğin test sürecini başarıyla geçtiği belirtiliyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Google yeni dosya paylaşım özelliği olan Nearby Sharing'i kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara sunabilir.



    https://www.xda-developers.com/fast-share-google-upcoming-airdrop-service-renamed-nearby-sharing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Nearby Sharing ne yaa? Telaffuzu çok zor bunun tutmaz.
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    planetech 1 hf. Darknesia
    iPhone hapishanesine giriş yassah😁
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    Darknesia 1 hf. planetech
    Görselde Charlie's iPhone yazdığını görünce bir heyecanlandım istemsizce
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    drjacob 1 hf.
    e bi zahmet artık google android içine gömsün öyle bir sistem
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    jubeii 1 hf.
    google önce kablosuz dosya aktarmasını öğrensin.
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    Kerim5100 1 hf.
    Abartmıyorum SENELERDİR yok mu bu zaten Wi-Fi Direct muhabbeti? Bluetooth ile eşleşince ne fark ediyor?
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    kmlfgkc 1 hf. Kerim5100
    s4 de kullanıyordum s20 çıktı
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    Darknesia 1 hf.
    Geç bile kaldılar zaten. Eğer iPhone'lara da dosya paylaşım imkanını sunarsa tadından yenmez.
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    yorumculuklar 1 hf.
    Sonunda, kopyalamaları gereken bir özelliği gerçekten kopyalıyorlar
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