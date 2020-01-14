Google'ın AirDrop benzeri hızlı dosya paylaşım özelliğinin adı Nearby Sharing olacak

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Geçtiğimiz Temmuz ayında Google'ın, Apple AirDrop benzeri bir dosya paylaşım özelliği üzerinde çalıştığını sizlere bildirmiştik. Fast Share olarak kullanıma sunulması planlanan bu özelliğin Nearby Sharing olarak yeniden isimlendirildiği belirtiliyor.

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Yakın bir tarihte kullanıma sunulabilir

XDA geliştirci forumunda yayınlanan bu gelişme, Nearby Sharing ismiyle kullanıcılara sunulacak olan dosya aktarım özelliği ile ilgili yeni bilgileri de ortaya çıkardı. Yakın Paylaşım olarak çevirebileceğimiz bu özellik, cihazlar arasındaki eşleşmeyi Bluetooth ile sağlayacak ve dosya aktarımı için de Wi-Fi bağlantısını kullanacak. Verilen bilgilere göre Android kullanıcıları Nearby Sharing özelliği ile diğer yöntemlere kıyasla daha hızlı dosya paylaşımı yapabilecekler.

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Google henüz bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış olmasa da özelliğin test sürecini başarıyla geçtiği belirtiliyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Google yeni dosya paylaşım özelliği olan Nearby Sharing'i kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara sunabilir.

https://www.xda-developers.com/fast-share-google-upcoming-airdrop-service-renamed-nearby-sharing/

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