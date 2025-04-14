Katlanabilir iPhone, ekran altı kamera teknolojisiyle gelebilir

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Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone'u ile ilgili detaylar şekilleniyor. Gelecek sene gelmesi beklenen telefonla ilgili yeni bir iddia, cihazın ekran altı kamera teknolojisine sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

Katlanabilir iPhone ile ilgili yeni iddialar

Digital Chat Station isimli güvenilir sızıntı kaynağı, katlanabilir iPhone'nun 7,76 inç büyüklüğe, 2712 x 1920 piksel çözünürlüğe ve ekran altı kamera teknolojisine sahip bir iç ekranla geleceğini belirtiyor. Dış ekran ise 5,49 inç büyüklüğe ve 2088 x 1422 piksel çözünürlüğe sahip olacak, aynı zamanda bir kamera deliği barındıracak.

Aynı kaynak daha önce iPhone Fold'un iç ekranının 4:3 en boy oranına sahip olacağını iddia etmiş ve ekranın boyutlarını sızdırmıştı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo da bu bulguları doğruladı ve iç ekranın katlanma izine sahip olmayacağını söyledi.

Apple ilk olarak 2021'de ekran altı kamera teknolojisinin patentini almış ve 2023'te bir rapor şirketin bunun üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Ekran altı kameraların kalitesi normal kameraların seviyesinde olmadığı için üreticiler tarafından çok fazla tercih edilmiyor. Ancak kesintisiz bir ekran deneyimi yaşattığı için Samsung gibi bazı üreticiler, katlanabilir telefonlarında bu teknolojiyi tercih ediyor. Eğer iddia doğruysa, Apple'ın kamera kalitesini ne seviyeye çıkardığını görmek ilginç olacak.

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Apple'ın kapak ekranında delikli ekrana geçeceği iddiası, FaceID'yi katlanabilir telefonunda kullanmayacağını gösteriyor. Bu durumda, şirketin güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusuna mı yoksa ekran altı okuyucuya mı geçeceği şu an için bilinmiyor.

Tasarım açısından Apple, Samsung'un Fold serisinin uzun ve dar stili yerine Oppo Find N2'ye benzer daha kompakt ve kısa bir form faktörünü tercih edecek gibi görünüyor. Bu, cihazın tek elle kullanılmasını kolaylaştırabilir.

Katlanabilir iPhone'un önümüzdeki senenin sonuna doğru 2000 doların üstünde fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor. Tanıtıma daha uzunca bir süre olduğu için Apple'ın birçok farklı prototip üzerinde çalıştığını, dolayısıyla iddia edilen bütün özelliklerin nihai üründe yer almayabileceğini unutmayın.

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Katlanabilir iPhone, ekran altı kamera teknolojisiyle gelebilir