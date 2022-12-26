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    Akıllı telefon pazarında en fazla gelir elde eden firma Apple

    Yılın üçüncü çeyreğinde Apple’ın akıllı telefon gelirleri yüzde 42 seviyesine ulaştı. Yüksek fiyat etiketli iPhone versiyonlarının satışları bunda büyük bir etki yaptı. 
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    Yıllardır akıllı telefonlarını belirli bir maliyet üzerinde tutan ve kesinlikle giriş seviyesine inmeyen Apple bunun karşılığını fazlasıyla alıyor. Akıllı telefon pazarında en fazla gelir elde eden firma Apple.

    Apple gelirlerde lider

    Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre iPhone satışlarından elde edilen gelir pazarın yüzde 42’sine denk geliyor. Önceki yıl aynı döneme göre yükseliş var. Yani Apple daha fazla pahalı iPhone satmış diyebiliriz.

    Samsung yüzde 18.5 ile çizgisini bozmamış. Özellikle katlanabilir akıllı telefon satışları firmanın düşen standart telefon satışlarını dengeledi. Xiaomi yüzde 8.3 ile bir miktar artış görürken Oppo ve Vivo’nun kayıp yaşadığı görülüyor.

    Apple’ın üçüncü çeyrekte 40 milyar dolarlık iPhone satışı yaptığı düşünüldüğünde pazarın genel olarak 96 milyar dolar civarında gelir elde ettiği anlaşılıyor. Bu dönemde ortalama telefon fiyatının yüzde 10 civarında arttığı ancak sevkiyatlar da düşüş yaşandığı belirtiliyor.

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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