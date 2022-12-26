Akıllı telefon pazarında en fazla gelir elde eden firma Apple

Apple gelirlerde lider
Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre iPhone satışlarından elde edilen gelir pazarın yüzde 42’sine denk geliyor. Önceki yıl aynı döneme göre yükseliş var. Yani Apple daha fazla pahalı iPhone satmış diyebiliriz.
Samsung yüzde 18.5 ile çizgisini bozmamış. Özellikle katlanabilir akıllı telefon satışları firmanın düşen standart telefon satışlarını dengeledi. Xiaomi yüzde 8.3 ile bir miktar artış görürken Oppo ve Vivo’nun kayıp yaşadığı görülüyor.
Apple’ın üçüncü çeyrekte 40 milyar dolarlık iPhone satışı yaptığı düşünüldüğünde pazarın genel olarak 96 milyar dolar civarında gelir elde ettiği anlaşılıyor. Bu dönemde ortalama telefon fiyatının yüzde 10 civarında arttığı ancak sevkiyatlar da düşüş yaşandığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d