Facebook metaverse alışverişlerinden fahiş komisyonlar alacak

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Apple’ın mağaza içi satışlarda uyguladığı yüzde 30 pay kesintisini adaletsiz bulduğunu her fırsatta dile getiren Facebook, güç kendisine geçtiğinde daha da fazlasını talep etmekten geri durmuyor.

Facebook’tan metaverse darbesi

Metaverse dünyasına büyük yatırımlar yaparak çatı firmanın ismini de Meta olarak değiştiren Marc Zuckerberg, bu dünyada geliştiricilerin gelir modeli oluşturmasına izin verecek.

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Horizon Worlds platformunda NFT satışları ve Meta Quest mağazasında gibi çeşitli yollar sunacak olan Meta firması bununla birlikte absürt bir paylaşım politikası güdüyor. Metaverse dünyasında yapılan satışlarda yüzde 47.5 seviyesine kadar kesintiler yapılacak.

Met Quest mağazasında yapılan satışlarda yüzde 30 donanım kesintisi uygulanacak. Horizon Worlds da devreye girince yüzde 17.5 kesinti daha olacak. Meta bu fiyatlandırmanın oldukça rekabetçi olduğunu düşünüyor.

Apple ise gelişmelerin ardından cevap verme gereği hissetti. Meta’nın kendi mağaza kesintilerini eleştirirken kendi bünyesinde mutlu bir şekilde kesinti yapabildiğini dile getirdi.



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