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    Dünya nüfusunun yarısından fazlası akıllı telefon kullanıyor

    GSMA'nın 2023 yılı raporuna göre akıllı telefon kullanıcı sayısı 4.3 milyara, mobil internet kullananların sayısı ise 4,6 milyara ulaştı. Hala tuşlu telefondan internete giren 600 milyon kişi var.

    Dünya nüfusunun yarısından fazlası akıllı telefon kullanıyor Tam Boyutta Gör

    GSM Association (GSMA)'nın yıllık hazırlanan Mobil Internet Bağlantı Raporu'nun 2023 versiyonu yayınlandı. Rapora göre dünya genelinde akıllı telefon sahiplik oranı %54'e ulaştı ve kullanıcı sayısı 4.3 milyar oldu. Mobil internet kullanan kişi sayısı 4.6 milyar olurken 4 milyar kişi internete telefonlarından erişti.

    Mobil internet penetrasyonu 2021 sonunda %55 iken 2022 sonunda %57'ye yükseldi. Raporda ayrıca büyüme hızının yavaşladığı belirtildi. Yeni internet kullanıcılarının dörtte üçünden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen kullanıcılar oldu.

    Dünya nüfusunun yarısından fazlası akıllı telefon kullanıyor Tam Boyutta Gör

    Yetişkinlerin dörtte biri mobil internet kullanmıyor

    Rapora göre dünya nüfusunun %95'i mobil internet kapsaması içinde bulunuyor. 18 yaş üzeri nüfusun %23'ü kapsama alanında olmasına rağmen mobil internet kullanmıyor. Bu oranın da büyük kısmını akıllı telefona sahip olamayan kişiler oluşturuyor.

    600 milyon kişi tuşlu telefon kullanıyor

    Çoğunluğu Sahra altı Afrika ülkelerinden oluşan en az gelişmiş ülkeler kategorisinde mobil internet kullanımı %25 seviyesinde iken, az ve orta gelişmiş ülkelerde %52, gelişmiş ülkelerde ise %85 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca internete hala tuşlu telefonlardan ulaşan 600 milyon kişinin olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.mobileworldlive.com/devices-home-banner/more-than-half-of-globe-found-to-be-smartphone-owners/ https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2023/10/The-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Report-2023.pdf?utm_source=website&utm_medium=button&utm_campaign=somic23
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 8 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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