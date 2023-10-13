Dünya nüfusunun yarısından fazlası akıllı telefon kullanıyor

- Yetişkinlerin dörtte biri mobil internet kullanmıyor
- 600 milyon kişi tuşlu telefon kullanıyor
- Yorumlar
GSM Association (GSMA)'nın yıllık hazırlanan Mobil Internet Bağlantı Raporu'nun 2023 versiyonu yayınlandı. Rapora göre dünya genelinde akıllı telefon sahiplik oranı %54'e ulaştı ve kullanıcı sayısı 4.3 milyar oldu. Mobil internet kullanan kişi sayısı 4.6 milyar olurken 4 milyar kişi internete telefonlarından erişti.
Mobil internet penetrasyonu 2021 sonunda %55 iken 2022 sonunda %57'ye yükseldi. Raporda ayrıca büyüme hızının yavaşladığı belirtildi. Yeni internet kullanıcılarının dörtte üçünden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen kullanıcılar oldu.
Yetişkinlerin dörtte biri mobil internet kullanmıyor
Rapora göre dünya nüfusunun %95'i mobil internet kapsaması içinde bulunuyor. 18 yaş üzeri nüfusun %23'ü kapsama alanında olmasına rağmen mobil internet kullanmıyor. Bu oranın da büyük kısmını akıllı telefona sahip olamayan kişiler oluşturuyor.
600 milyon kişi tuşlu telefon kullanıyor
Çoğunluğu Sahra altı Afrika ülkelerinden oluşan en az gelişmiş ülkeler kategorisinde mobil internet kullanımı %25 seviyesinde iken, az ve orta gelişmiş ülkelerde %52, gelişmiş ülkelerde ise %85 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca internete hala tuşlu telefonlardan ulaşan 600 milyon kişinin olduğu belirtiliyor.Kaynakça https://www.mobileworldlive.com/devices-home-banner/more-than-half-of-globe-found-to-be-smartphone-owners/ https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2023/10/The-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Report-2023.pdf?utm_source=website&utm_medium=button&utm_campaign=somic23 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.