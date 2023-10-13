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GSM Association (GSMA)'nın yıllık hazırlanan Mobil Internet Bağlantı Raporu'nun 2023 versiyonu yayınlandı. Rapora göre dünya genelinde akıllı telefon sahiplik oranı %54'e ulaştı ve kullanıcı sayısı 4.3 milyar oldu. Mobil internet kullanan kişi sayısı 4.6 milyar olurken 4 milyar kişi internete telefonlarından erişti.

Mobil internet penetrasyonu 2021 sonunda %55 iken 2022 sonunda %57'ye yükseldi. Raporda ayrıca büyüme hızının yavaşladığı belirtildi. Yeni internet kullanıcılarının dörtte üçünden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen kullanıcılar oldu.

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Yetişkinlerin dörtte biri mobil internet kullanmıyor

Rapora göre dünya nüfusunun %95'i mobil internet kapsaması içinde bulunuyor. 18 yaş üzeri nüfusun %23'ü kapsama alanında olmasına rağmen mobil internet kullanmıyor. Bu oranın da büyük kısmını akıllı telefona sahip olamayan kişiler oluşturuyor.

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600 milyon kişi tuşlu telefon kullanıyor

Çoğunluğu Sahra altı Afrika ülkelerinden oluşan en az gelişmiş ülkeler kategorisinde mobil internet kullanımı %25 seviyesinde iken, az ve orta gelişmiş ülkelerde %52, gelişmiş ülkelerde ise %85 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca internete hala tuşlu telefonlardan ulaşan 600 milyon kişinin olduğu belirtiliyor.

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Dünya nüfusunun yarısından fazlası akıllı telefon kullanıyor