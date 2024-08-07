iPhone'lar için iOS 17.6.1 güncellemesi yayınlandı

- iOS 17.6.1 güncellemesi neler getiriyor?
- İleri Düzey Veri Koruması nedir?
- Eski iPhone'lar da güncellendi
- Yorumlar
iOS 17.6.1 güncellemesi neler getiriyor?
Apple, iOS 17.6.1 / iPadOS 17.6.1 sürüm notlarında güncellemenin önemli hata düzeltmeleri içerdiğini ve iCloud’a ilişkin İleri Düzey Veri Koruma’yı etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı engelleyen bir sorunu düzelttiğini belirtiyor.
İleri Düzey Veri Koruması nedir?
Gelişmiş Veri Koruması, uçtan uca şifrelemeyi iCloud cihaz yedeklemeleri, Mesajlar yedeklemeleri, Fotoğraflar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi ek iCloud hizmetine genişleten bir özellik ve isteğe bağlı. Apple, bu ayara ilişkin olarak “İleri Düzey Veri Koruma'yı etkinleştirmeyi seçerseniz iCloud Yedekleme, Fotoğraflar, Notlar ve daha fazlası dahil olmak üzere iCloud verilerinizin çoğu uçtan uca şifreleme kullanılarak korunur. Uçtan uca şifrelenmiş verilerinize, Apple dahil başka hiç kimse erişemez. Bulutta veri ihlali yaşanması durumunda bile bu veriler güvende kalır.” diyor.
Eski iPhone'lar da güncellendi
Apple, eski iPhone modelleri için de iOS 16.7.10 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme de hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor ancak Apple, detayları paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.