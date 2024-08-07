Tam Boyutta Gör Apple, beklendiği gibi iOS 17.6.1 güncellemesini sundu. iPhone ve iPad için yayınlanan yeni iOS 17.6 sürümü, İleri Düzey Veri Koruma ile ilgili bir sorun için düzeltme dahil olmak üzere hata düzeltmeleri içeriyor.

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iOS 17.6.1 güncellemesi neler getiriyor?

Apple, iOS 17.6.1 / iPadOS 17.6.1 sürüm notlarında güncellemenin önemli hata düzeltmeleri içerdiğini ve iCloud’a ilişkin İleri Düzey Veri Koruma’yı etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı engelleyen bir sorunu düzelttiğini belirtiyor.

İleri Düzey Veri Koruması nedir?

Gelişmiş Veri Koruması, uçtan uca şifrelemeyi iCloud cihaz yedeklemeleri, Mesajlar yedeklemeleri, Fotoğraflar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi ek iCloud hizmetine genişleten bir özellik ve isteğe bağlı. Apple, bu ayara ilişkin olarak “İleri Düzey Veri Koruma'yı etkinleştirmeyi seçerseniz iCloud Yedekleme, Fotoğraflar, Notlar ve daha fazlası dahil olmak üzere iCloud verilerinizin çoğu uçtan uca şifreleme kullanılarak korunur. Uçtan uca şifrelenmiş verilerinize, Apple dahil başka hiç kimse erişemez. Bulutta veri ihlali yaşanması durumunda bile bu veriler güvende kalır.” diyor.

Eski iPhone'lar da güncellendi

Apple, eski iPhone modelleri için de iOS 16.7.10 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme de hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor ancak Apple, detayları paylaşmadı.

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iPhone'lar için iOS 17.6.1 güncellemesi yayınlandı