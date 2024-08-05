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    iOS 18 beta 5 geliştiriciler için yayınlandı: Peki, yenilikler neler?

    Apple, geliştiriciler için iOS 18 beta 5 sürümü yayınladı. Güncelleme, Apple Intelligence'ı getiren iOS 18.1 dev betanın yayınlanmasından bir hafta sonra geldi. Peki, yenilikler neler?
    ios 18 beta 5 developer indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler ve iOS 18 özelliklerini önceden denemek isteyenler için iOS 18 beta 5 güncellemesini yayınladı. iOS 18 beta 4 sürümün ardından geçen hafta Apple Intelligence sınırlı olarak kullanıma sunulmuştu. Şimdi de Safari tarayıcıya yeni bir özellik getiren ve Fotoğraf uygulamasında değişiklikler içeren iOS 18 beta 5 (developer sürüm) yayınlandı.

    Safari, web sayfalarındaki dikkat dağıtıcı öğeleri engelleyebiliyor 

    iOS 18 beta 5, Safari için “Distraction Control” adında yeni bir özellik getiriyor.

    Bu özellik, oturum açma pencereleri, çerez tercihi açılır pencereleri, haber bülteni kayıt bannerları, otomatik oynatılan videolar ve fazlası gibi web sayfalarında dikkat dağıtan öğeleri azaltmak için tasarlanmış. Bir sayfadaki değişen içerikleri gizlemek için kullanılabiliyor ancak bir reklam engelleyici değil ve reklamları kalıcı olarak gizlemek için kullanılamıyor. Bir reklam geçici olarak gizlenebiliyor ancak bu özellik reklamlar için tasarlanmamış. Apple da bu özelliğin bir reklam engelleyici olarak kullanılmak üzere tasarlanmadığını vurguluyor.

    Fotoğraflar uygulamasında değişiklikler

    iOS 18 beta 5, Fotoğraflar uygulamasına birkaç değişiklik getiriyor. iOS 18’deki Fotoğraflar uygulamasındaki en büyük değişikliklerden biri; kaydırmalı yeni görünümün eklenmesiydi. Bu görünüm, kullanıcıların her gün güncellenen ve favori kişilerini, evcil hayvanlarını, yerlerini ve daha fazlasını içeren fotoğrafları görüntülemek için sola ve sağa kaydırmasını gerektiriyordu. iOS 18 beta 5 ile bu özellik tamamen kaldırıldı.

    Apple, ayrıca kullanıcıların aşağı kaydırmasına gerek kalmadan daha fazla fotoğraf ızgarasını görüntülemek için "Tüm Fotoğraflar" görünümünün getirildiğini söylüyor. Yeni "Son Günler" özelliği artık daha önce ayrı ayrı bulunan "Son Kaydedilenler" içeriğini de içeriyor.

    iOS 18 beta 5 güncellemesi, Apple geliştirici sitesine kaydolan (ücretsiz) iPhone'lar için indirilmeye açıldı ve yaklaşık 2GB boyutunda. Apple Intelligence için iOS 18.1 developer betayı yükleyenler için yeni bir güncelleme yayınlanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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