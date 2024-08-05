iOS 18 beta 5 geliştiriciler için yayınlandı: Peki, yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiriciler ve iOS 18 özelliklerini önceden denemek isteyenler için iOS 18 beta 5 güncellemesini yayınladı. iOS 18 beta 4 sürümün ardından geçen hafta Apple Intelligence sınırlı olarak kullanıma sunulmuştu. Şimdi de Safari tarayıcıya yeni bir özellik getiren ve Fotoğraf uygulamasında değişiklikler içeren iOS 18 beta 5 (developer sürüm) yayınlandı.

Safari, web sayfalarındaki dikkat dağıtıcı öğeleri engelleyebiliyor

iOS 18 beta 5, Safari için “Distraction Control” adında yeni bir özellik getiriyor.

Bu özellik, oturum açma pencereleri, çerez tercihi açılır pencereleri, haber bülteni kayıt bannerları, otomatik oynatılan videolar ve fazlası gibi web sayfalarında dikkat dağıtan öğeleri azaltmak için tasarlanmış. Bir sayfadaki değişen içerikleri gizlemek için kullanılabiliyor ancak bir reklam engelleyici değil ve reklamları kalıcı olarak gizlemek için kullanılamıyor. Bir reklam geçici olarak gizlenebiliyor ancak bu özellik reklamlar için tasarlanmamış. Apple da bu özelliğin bir reklam engelleyici olarak kullanılmak üzere tasarlanmadığını vurguluyor.

Fotoğraflar uygulamasında değişiklikler

iOS 18 beta 5, Fotoğraflar uygulamasına birkaç değişiklik getiriyor. iOS 18’deki Fotoğraflar uygulamasındaki en büyük değişikliklerden biri; kaydırmalı yeni görünümün eklenmesiydi. Bu görünüm, kullanıcıların her gün güncellenen ve favori kişilerini, evcil hayvanlarını, yerlerini ve daha fazlasını içeren fotoğrafları görüntülemek için sola ve sağa kaydırmasını gerektiriyordu. iOS 18 beta 5 ile bu özellik tamamen kaldırıldı.

Apple, ayrıca kullanıcıların aşağı kaydırmasına gerek kalmadan daha fazla fotoğraf ızgarasını görüntülemek için "Tüm Fotoğraflar" görünümünün getirildiğini söylüyor. Yeni "Son Günler" özelliği artık daha önce ayrı ayrı bulunan "Son Kaydedilenler" içeriğini de içeriyor.

iOS 18 dev beta çıktı: iOS 18 developer beta nasıl yüklenir? 1 ay önce eklendi

iOS 18 beta 5 güncellemesi, Apple geliştirici sitesine kaydolan (ücretsiz) iPhone'lar için indirilmeye açıldı ve yaklaşık 2GB boyutunda. Apple Intelligence için iOS 18.1 developer betayı yükleyenler için yeni bir güncelleme yayınlanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18 beta 5 geliştiriciler için yayınlandı: Yenilikler neler?