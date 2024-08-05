iOS 18 beta 5 geliştiriciler için yayınlandı: Peki, yenilikler neler?

- Safari, web sayfalarındaki dikkat dağıtıcı öğeleri engelleyebiliyor
- Fotoğraflar uygulamasında değişiklikler
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Safari, web sayfalarındaki dikkat dağıtıcı öğeleri engelleyebiliyor
iOS 18 beta 5, Safari için “Distraction Control” adında yeni bir özellik getiriyor.
Bu özellik, oturum açma pencereleri, çerez tercihi açılır pencereleri, haber bülteni kayıt bannerları, otomatik oynatılan videolar ve fazlası gibi web sayfalarında dikkat dağıtan öğeleri azaltmak için tasarlanmış. Bir sayfadaki değişen içerikleri gizlemek için kullanılabiliyor ancak bir reklam engelleyici değil ve reklamları kalıcı olarak gizlemek için kullanılamıyor. Bir reklam geçici olarak gizlenebiliyor ancak bu özellik reklamlar için tasarlanmamış. Apple da bu özelliğin bir reklam engelleyici olarak kullanılmak üzere tasarlanmadığını vurguluyor.
Fotoğraflar uygulamasında değişiklikler
iOS 18 beta 5, Fotoğraflar uygulamasına birkaç değişiklik getiriyor. iOS 18’deki Fotoğraflar uygulamasındaki en büyük değişikliklerden biri; kaydırmalı yeni görünümün eklenmesiydi. Bu görünüm, kullanıcıların her gün güncellenen ve favori kişilerini, evcil hayvanlarını, yerlerini ve daha fazlasını içeren fotoğrafları görüntülemek için sola ve sağa kaydırmasını gerektiriyordu. iOS 18 beta 5 ile bu özellik tamamen kaldırıldı.
Apple, ayrıca kullanıcıların aşağı kaydırmasına gerek kalmadan daha fazla fotoğraf ızgarasını görüntülemek için "Tüm Fotoğraflar" görünümünün getirildiğini söylüyor. Yeni "Son Günler" özelliği artık daha önce ayrı ayrı bulunan "Son Kaydedilenler" içeriğini de içeriyor.
iOS 18 beta 5 güncellemesi, Apple geliştirici sitesine kaydolan (ücretsiz) iPhone'lar için indirilmeye açıldı ve yaklaşık 2GB boyutunda. Apple Intelligence için iOS 18.1 developer betayı yükleyenler için yeni bir güncelleme yayınlanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.