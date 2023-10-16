Apple'ın yeni sistemi: iPhone'lar kutusu açılmadan mağazada güncellenecek

Apple mağaza çalışanları, pad benzeri bir cihazla kutusu açılmamış iPhone’u üzerine yerleştirerek güncelleme işlemini gerçekleştirecek. Pad, kablosuz olarak iPhone’u açık konuma getirip güncellemeyi çalıştıracak ve ardından tekrar kapatacak.
Tüketicilerin 2024 yılına girmeden Apple Store’larda bu sistemden yararlanabilecekleri söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.