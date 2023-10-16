Apple'ın yeni sistemi: iPhone'lar kutusu açılmadan mağazada güncellenecek

Tam Boyutta Gör iPhone 15 ve 15 Pro modelleri, henüz kullanıcılara ulaşmadan Apple, iOS 17.0.1 güncellemesini yayınlamış ve kullanıcılar kurulum aşamasında yazılım güncelleme ekranıyla karşılaşmıştı. Geçme seçeneği sunulsa da kurulum sırasında çoğu kullanıcı güncelleme ekranının gelmemesini istiyor. Apple, aslında bu sorunu çözecek bir sisteme sahip. iPhone’lar artık Apple Store’larda kutuları açılmadan güncellenebilecek.

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Apple mağaza çalışanları, pad benzeri bir cihazla kutusu açılmamış iPhone’u üzerine yerleştirerek güncelleme işlemini gerçekleştirecek. Pad, kablosuz olarak iPhone’u açık konuma getirip güncellemeyi çalıştıracak ve ardından tekrar kapatacak.

Tüketicilerin 2024 yılına girmeden Apple Store’larda bu sistemden yararlanabilecekleri söyleniyor.

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iPhone'lar kutusu açılmadan mağazada güncellenecek