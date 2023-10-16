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    Anlık Bildirim

    Apple'ın yeni sistemi: iPhone'lar kutusu açılmadan mağazada güncellenecek

    iPhone 15 serisi kurulum sırasında kullanıcıyı yeni iOS güncellemesini yüklemesi konusunda uyarıyor. Bu durum yakında değişebilir. İşte Apple'ın yeni sistemi:   
    apple iphoneları kutusunda güncelleyecek Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 ve 15 Pro modelleri, henüz kullanıcılara ulaşmadan Apple, iOS 17.0.1 güncellemesini yayınlamış ve kullanıcılar kurulum aşamasında yazılım güncelleme ekranıyla karşılaşmıştı. Geçme seçeneği sunulsa da kurulum sırasında çoğu kullanıcı güncelleme ekranının gelmemesini istiyor. Apple, aslında bu sorunu çözecek bir sisteme sahip. iPhone’lar artık Apple Store’larda kutuları açılmadan güncellenebilecek.

    Apple mağaza çalışanları, pad benzeri bir cihazla kutusu açılmamış iPhone’u üzerine yerleştirerek güncelleme işlemini gerçekleştirecek. Pad, kablosuz olarak iPhone’u açık konuma getirip güncellemeyi çalıştıracak ve ardından tekrar kapatacak.

    Tüketicilerin 2024 yılına girmeden Apple Store’larda bu sistemden yararlanabilecekleri söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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