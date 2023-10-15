iOS 17.1 çıkış tarihi belli oldu: İşte gelecek yenilikler

Güncelleme, iPhone 12 SAR sorununu çözecek. Hatırlanacağı üzere, Fransa, Eylül ayında Apple’a iPhone 12 satışlarını durdurması ve telefonu Avrupa elektromanyetik radyasyon standartlarına uygun hale getirecek şekilde düzeltmesi emrini vermişti. Apple’a göre ANFR, iPhone 12’nin SAR değerini hesaplarken iPhone’lardaki vücut dışı tespit mekanizmasını hesaba katmadı; dolayısıyla test sonucu hatalı çıktı. Apple’a göre iPhone 12’nin kullanımı her zaman güvenli oldu ancak yine de şirket, bir güncelleme yayınlayacak.
iOS 17.1 güncellemesi, Apple Müzik favoriler sistemi, internet üzerinden AirDrop desteği, Cüzdan uygulamasında banka ve kredi kartı bakiyesini görmek için yeni seçenekler, iPhone 15 Pro’larda Eylem düğmesinde değişiklikler ve fazlasını getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.