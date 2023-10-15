iOS 17.1 çıkış tarihi belli oldu: İşte gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör ANFR’ye göre Apple’ın bir sonraki iOS güncellemesi olacak iOS 17.1, 24 Ekim’de yayınlanacak. Yeni iOS 17 sürümü, iPhone 12’nin radyasyon seviyesini düşürecek ince ayar içerecek. Bunun yanı sıra iPhone 15 Pro modellerine özel bir değişikliğin yanı sıra birkaç ufak yenilikle gelecek.

iOS 17.0.3 yayınlandı: iPhone 15 ısınma sorunu çözüldü! 1 hf. önce eklendi

Güncelleme, iPhone 12 SAR sorununu çözecek. Hatırlanacağı üzere, Fransa, Eylül ayında Apple’a iPhone 12 satışlarını durdurması ve telefonu Avrupa elektromanyetik radyasyon standartlarına uygun hale getirecek şekilde düzeltmesi emrini vermişti. Apple’a göre ANFR, iPhone 12’nin SAR değerini hesaplarken iPhone’lardaki vücut dışı tespit mekanizmasını hesaba katmadı; dolayısıyla test sonucu hatalı çıktı. Apple’a göre iPhone 12’nin kullanımı her zaman güvenli oldu ancak yine de şirket, bir güncelleme yayınlayacak.

iOS 17.1 güncellemesi, Apple Müzik favoriler sistemi, internet üzerinden AirDrop desteği, Cüzdan uygulamasında banka ve kredi kartı bakiyesini görmek için yeni seçenekler, iPhone 15 Pro’larda Eylem düğmesinde değişiklikler ve fazlasını getiriyor.

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