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    Anlık Bildirim

    iOS 17.1 çıkış tarihi belli oldu: İşte gelecek yenilikler

    Fransız düzenleyici grup ANFR, Apple'ın iOS 17 güncellemesini yayınlayacağı tarihi açıkladı. iPhone 12'nin uzun süredir tartışılan radyasyon sorunu çözülüyor ancak bununla sınırlı değil.
    apple iphone ios 17.1 çıkış tarihi & yenilikler Tam Boyutta Gör
    ANFR’ye göre Apple’ın bir sonraki iOS güncellemesi olacak iOS 17.1, 24 Ekim’de yayınlanacak. Yeni iOS 17 sürümü, iPhone 12’nin radyasyon seviyesini düşürecek ince ayar içerecek. Bunun yanı sıra iPhone 15 Pro modellerine özel bir değişikliğin yanı sıra birkaç ufak yenilikle gelecek.

    Güncelleme, iPhone 12 SAR sorununu çözecek. Hatırlanacağı üzere, Fransa, Eylül ayında Apple’a iPhone 12 satışlarını durdurması ve telefonu Avrupa elektromanyetik radyasyon standartlarına uygun hale getirecek şekilde düzeltmesi emrini vermişti. Apple’a göre ANFR, iPhone 12’nin SAR değerini hesaplarken iPhone’lardaki vücut dışı tespit mekanizmasını hesaba katmadı; dolayısıyla test sonucu hatalı çıktı. Apple’a göre iPhone 12’nin kullanımı her zaman güvenli oldu ancak yine de şirket, bir güncelleme yayınlayacak.

    iOS 17.1 güncellemesi, Apple Müzik favoriler sistemi, internet üzerinden AirDrop desteği, Cüzdan uygulamasında banka ve kredi kartı bakiyesini görmek için yeni seçenekler, iPhone 15 Pro’larda Eylem düğmesinde değişiklikler ve fazlasını getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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