Apple kullanıcıları dikkat! iOS'unu güncellemeyenler yüksek risk altında olabilir

Apple kullanıcılarına yazılımlarını güncellemeleri tavsiye edildi
Siber güvenlik kurumu, bu açıkların giderilmemesi halinde saldırganların bu cihazlardaki hassas bilgilere erişebilmesine olanak tanıyabileceği konusunda uyardı. Bu uyarı Apple'ın iPhone 16 serisinin dünya çapında lansmanıyla aynı zamanda yapıldı.
İşte güvende kalmanız için ihtiyacınız olan güncellemelerin tam listesi:
- Apple iOS ve iPadOS sürüm 17.7 veya üzeri
- Apple macOS Sonoma sürüm 14.7 veya üzeri
- Apple macOS Ventura sürüm 13.7 veya üzeri
- Apple macOS Sequoia sürüm 15 veya üzeri
- Apple tvOS sürümleri 18 veya üzeri
- Apple watchOS sürüm 11 veya üzeri
- Apple Safari sürüm 18 veya üzeri
- Apple Xcode sürüm 16 veya üzeri
- Apple visionOS sürüm 2 veya üzeri
CERT-In ayrıca boşlukların giderilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel etkilere de değindi. iOS ve iPadOS'un 18 veya 17.7'den önceki sürümlerine sahip kullanıcılar DoS saldırıları, bilgi ifşası ve güvenlik kısıtlamalarını aşma gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.
macOS'un eski sürümlerinde veri manipülasyonu, DoS, siteler arası betik çalıştırma sorunları yaşanabilir. tvOS ve watchOS ürünleri benzer risklerle karşı karşıya kalırken, Safari ve Xcode'un eski sürümleri sahteciliğe ve güvenlik kısıtlamalarını aşmaya karşı savunmasız olabilir.
Bu güvenlik endişelerine yanıt olarak CERT-In, tüm Apple kullanıcılarına cihazlarına en son yazılım güncellemesini yüklemelerini ve yetkisiz faaliyetlere karşı dikkatli olmalarını önerdi. Kurum ayrıca kullanıcıları gerekli güvenlik önlemlerinin alındığından emin olmaları konusunda uyardı.
Bu uyarı, merakla beklenen iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra yayınlanarak durumun aciliyetini vurguladı. CERT-In'in bu tür uyarıları yayınlaması ilk değil. Bu ayın başlarında, kurum ayrıca Google Chrome tarayıcısındaki güvenlik açıkları konusunda da uyarıda bulunmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)