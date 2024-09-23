Apple kullanıcıları dikkat! iOS'unu güncellemeyenler yüksek risk altında olabilir

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Önde gelen siber güvenlik kuruluşu olan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi Hindistan (CERT-In), çeşitli Apple ürünlerindeki önemli güvenlik açıkları konusunda bir uyarı yayınladı. Yayımlanan uyarıda, iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve visionOS dahil olmak üzere birden fazla Apple yazılım platformundaki güvenlik riskleri belirlendi.

Apple kullanıcılarına yazılımlarını güncellemeleri tavsiye edildi

Siber güvenlik kurumu, bu açıkların giderilmemesi halinde saldırganların bu cihazlardaki hassas bilgilere erişebilmesine olanak tanıyabileceği konusunda uyardı. Bu uyarı Apple'ın iPhone 16 serisinin dünya çapında lansmanıyla aynı zamanda yapıldı.

İşte güvende kalmanız için ihtiyacınız olan güncellemelerin tam listesi:

Apple iOS ve iPadOS sürüm 17.7 veya üzeri

Apple macOS Sonoma sürüm 14.7 veya üzeri

Apple macOS Ventura sürüm 13.7 veya üzeri

Apple macOS Sequoia sürüm 15 veya üzeri

Apple tvOS sürümleri 18 veya üzeri

Apple watchOS sürüm 11 veya üzeri

Apple Safari sürüm 18 veya üzeri

Apple Xcode sürüm 16 veya üzeri

Apple visionOS sürüm 2 veya üzeri

İşte iPhone'lara gelecek Apple Intelligence'ın yol haritası 8 sa. önce eklendi

CERT-In ayrıca boşlukların giderilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel etkilere de değindi. iOS ve iPadOS'un 18 veya 17.7'den önceki sürümlerine sahip kullanıcılar DoS saldırıları, bilgi ifşası ve güvenlik kısıtlamalarını aşma gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

macOS'un eski sürümlerinde veri manipülasyonu, DoS, siteler arası betik çalıştırma sorunları yaşanabilir. tvOS ve watchOS ürünleri benzer risklerle karşı karşıya kalırken, Safari ve Xcode'un eski sürümleri sahteciliğe ve güvenlik kısıtlamalarını aşmaya karşı savunmasız olabilir.

Bu güvenlik endişelerine yanıt olarak CERT-In, tüm Apple kullanıcılarına cihazlarına en son yazılım güncellemesini yüklemelerini ve yetkisiz faaliyetlere karşı dikkatli olmalarını önerdi. Kurum ayrıca kullanıcıları gerekli güvenlik önlemlerinin alındığından emin olmaları konusunda uyardı.

Bu uyarı, merakla beklenen iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra yayınlanarak durumun aciliyetini vurguladı. CERT-In'in bu tür uyarıları yayınlaması ilk değil. Bu ayın başlarında, kurum ayrıca Google Chrome tarayıcısındaki güvenlik açıkları konusunda da uyarıda bulunmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

CERT-In: iOS'unu güncellemeyenler yüksek risk altında olabilir