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    Anlık Bildirim

    Apple kullanıcıları dikkat! iOS'unu güncellemeyenler yüksek risk altında olabilir

    CERT-In, iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, Safari, Xcode ve visionOS dahil olmak üzere çeşitli Apple ürünleri ve yazılım sürümlerinde yüksek riskli güvenlik açıkları tespit etti.
    CERT-In: iOS'unu güncellemeyenler yüksek risk altında olabilir Tam Boyutta Gör
    Önde gelen siber güvenlik kuruluşu olan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi Hindistan (CERT-In), çeşitli Apple ürünlerindeki önemli güvenlik açıkları konusunda bir uyarı yayınladı. Yayımlanan uyarıda, iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve visionOS dahil olmak üzere birden fazla Apple yazılım platformundaki güvenlik riskleri belirlendi.

    Apple kullanıcılarına yazılımlarını güncellemeleri tavsiye edildi

    Siber güvenlik kurumu, bu açıkların giderilmemesi halinde saldırganların bu cihazlardaki hassas bilgilere erişebilmesine olanak tanıyabileceği konusunda uyardı. Bu uyarı Apple'ın iPhone 16 serisinin dünya çapında lansmanıyla aynı zamanda yapıldı.

    İşte güvende kalmanız için ihtiyacınız olan güncellemelerin tam listesi:

    • Apple iOS ve iPadOS sürüm 17.7 veya üzeri
    • Apple macOS Sonoma sürüm 14.7 veya üzeri
    • Apple macOS Ventura sürüm 13.7 veya üzeri
    • Apple macOS Sequoia sürüm 15 veya üzeri
    • Apple tvOS sürümleri 18 veya üzeri
    • Apple watchOS sürüm 11 veya üzeri
    • Apple Safari sürüm 18 veya üzeri
    • Apple Xcode sürüm 16 veya üzeri
    • Apple visionOS sürüm 2 veya üzeri

    CERT-In ayrıca boşlukların giderilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel etkilere de değindi. iOS ve iPadOS'un 18 veya 17.7'den önceki sürümlerine sahip kullanıcılar DoS saldırıları, bilgi ifşası ve güvenlik kısıtlamalarını aşma gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

    macOS'un eski sürümlerinde veri manipülasyonu, DoS, siteler arası betik çalıştırma sorunları yaşanabilir. tvOS ve watchOS ürünleri benzer risklerle karşı karşıya kalırken, Safari ve Xcode'un eski sürümleri sahteciliğe ve güvenlik kısıtlamalarını aşmaya karşı savunmasız olabilir.

    Bu güvenlik endişelerine yanıt olarak CERT-In, tüm Apple kullanıcılarına cihazlarına en son yazılım güncellemesini yüklemelerini ve yetkisiz faaliyetlere karşı dikkatli olmalarını önerdi. Kurum ayrıca kullanıcıları gerekli güvenlik önlemlerinin alındığından emin olmaları konusunda uyardı.

    Bu uyarı, merakla beklenen iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra yayınlanarak durumun aciliyetini vurguladı. CERT-In'in bu tür uyarıları yayınlaması ilk değil. Bu ayın başlarında, kurum ayrıca Google Chrome tarayıcısındaki güvenlik açıkları konusunda da uyarıda bulunmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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