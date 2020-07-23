iPhone'lardaki Face ID "kandırılamaz" hale geliyor: Damar desenlerini tarayacak

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Apple'ın Face ID teknolojisiyle ilgili önemli bir patent aldığı ortaya çıktı. Şirket iPhone'lardaki yüz tanıma sistemini daha güvenli hale getiriyor. Öyle ki artık Face ID sistemi ikiz kardeş tarafından bile kandırılamayacak.

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Apple'ın yeni biyometrik yüz tarama yöntemiyle ilgili patent başvurusu, ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlandı. Belgede yer alan detaylar kızılötesi sensör aracılığıyla iPhone sahibinin yüzündeki damarların taranacağını gösteriyor.

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Damar desenlerinden ayırt edilecek

Yeni Face ID sensörü, cildin üst katmanlarındaki damarların konumu ve boyutunu içeren 3 boyutlu bir yüz haritası oluşturabilecek. Bu harita, tek yumurta ikizlerinin bile ayırt edilmesini mümkün kılacak. Zira ikiz kardeşler birbirlerine çok benzeseler bile damar desenleri farklıdır.

Apple'ın patentlediği yeni biyometrik kimlik doğrulama yöntemi hacker'ların maske aracılığıyla Face ID sistemini kandırmasını imkansız hale getirecek. Çünkü insan damar sisteminin kopyalanması mümkün değil. Ayrıca ikiz kardeşlerin de telefonları hakkında endişelenmelerine gerek kalmayacak.

https://appleinsider.com/articles/20/07/21/future-face-id-could-map-a-users-veins-to-foil-evil-twin-attack

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