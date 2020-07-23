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    iPhone'lardaki Face ID "kandırılamaz" hale geliyor: Damar desenlerini tarayacak

    Apple, akıllı telefonlarındaki Face ID teknolojisinin güvenlik seviyesini arttırmaya hazırlanıyor. iPhone'lardaki güncellenmiş yüz tanıma sistemi, damar desenlerini de tarayacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone'lardaki Face ID
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    Apple'ın Face ID teknolojisiyle ilgili önemli bir patent aldığı ortaya çıktı. Şirket iPhone'lardaki yüz tanıma sistemini daha güvenli hale getiriyor. Öyle ki artık Face ID sistemi ikiz kardeş tarafından bile kandırılamayacak.

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    Apple'ın yeni biyometrik yüz tarama yöntemiyle ilgili patent başvurusu, ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlandı. Belgede yer alan detaylar kızılötesi sensör aracılığıyla iPhone sahibinin yüzündeki damarların taranacağını gösteriyor.

    iPhone'lardaki Face ID
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    Damar desenlerinden ayırt edilecek

    Yeni Face ID sensörü, cildin üst katmanlarındaki damarların konumu ve boyutunu içeren 3 boyutlu bir yüz haritası oluşturabilecek. Bu harita, tek yumurta ikizlerinin bile ayırt edilmesini mümkün kılacak. Zira ikiz kardeşler birbirlerine çok benzeseler bile damar desenleri farklıdır.

    Apple'ın patentlediği yeni biyometrik kimlik doğrulama yöntemi hacker'ların maske aracılığıyla Face ID sistemini kandırmasını imkansız hale getirecek. Çünkü insan damar sisteminin kopyalanması mümkün değil. Ayrıca ikiz kardeşlerin de telefonları hakkında endişelenmelerine gerek kalmayacak.



    https://appleinsider.com/articles/20/07/21/future-face-id-could-map-a-users-veins-to-foil-evil-twin-attack Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. en beğenilen sniper23
    Önemli olan işlevi :)
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop (ali ) 1 sa.
    youtube.com/...
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    emre50900 (ç u) 1 sa.
    sagliga zarari yok mu bunun hergun yapa yapa?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa.
    Damarlı değilse ne yapacaz?
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. sniper23
    Önemli olan işlevi :)
    Yanıtla +6
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    Symbianist 1 sa. sniper23
    Herkesin yüzünde damar vardır. İlla deri üzerinden görünmesi şart değil. Yani her halükarda kandırılması imkansız bir şey olacak.



    Yanlışım varsa düzeltin.
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