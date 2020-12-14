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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir

    Ferrari’de Louis Camilleri'nin istifasının ardından CEO koltuğu boşalmıştı. Reuters'ın haberine göre Apple'ın eski baş tasarımcısı Jony Ive, İtalyan lüks otomobil üreticisinin yeni patronu olabilir.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir
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    Ferrari CEO'su Louis Camilleri geçtiğimiz hafta kişisel nedenlerden dolayı ani bir kararla görevinden ayrıldı. Bir süredir koronavirüsle mücadele ettiği bilinen 65 yaşındaki deneyimli yönetici iki buçuk yıldır Ferrari'nin CEO'luk görevini üstleniyordu.

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    Camilleri'nin koltuğu için oldukça ilginç adaylar var. Reuters'ın haberine göre biri eski olmak üzere iki Apple yöneticisi bu pozisyona aday. Şirketin eski baş tasarımcısı Jony Ive (aşağıda Tim Cook'un yanında) ve mevcut CFO'su Luca Maestri gibi iki önemli isimden bahsediyoruz.

    iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir
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    iPhone'ların tasarlanmasında önemli bir rol oynayan Jony Ive, geçtiğimiz yıl Apple'dan ayrılarak kendi tasarım şirketi LoveFrom'u kurmuştu. Maestri ise 2014 yılından beri Cupertinolu şirkette görev yapıyor.

    Camillery, Ferrari'yi yönetmeden önce uzun yıllar tütün ve gıda endüstrisinde çalışmıştı. Dolayısı ile yeni CEO'nun da otomotiv sektöründe uzman olması gerekmiyor.

    İki aday daha var

    İtalyan basınına göre Ferrari yarış takımının eski patronu ve Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali ve eski Vodafone CEO'su Vittorio Colao da CEO koltuğuna aday isimler arasında. Ancak bunun henüz teyit edilmediğini belirtelim.

    iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir
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    Louis Camilleri'nin ayrılığının ardından, Gianni Agnelli'nin torunu ve aynı zamanda Fiat Chrysler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı olan John Elkann geçici olarak Ferrari'nin başında olacak.



    https://www.reuters.com/article/idUSKBN28L0TQ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sami Tekinoğlu (Tr Tr) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kutudan lastik çıkmıyormuş
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yorum yazanların %99'u hayatı boyunca bir ferrari sahibi olamayacak insanlar gelmiş tasarım için endişeleniyor oğlum bizene lan tasarım kötü olsa ne olacak ? sanki alabilecekmiyiz
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    Sami Tekinoğlu (Tr Tr) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kutudan lastik çıkmıyormuş
    Yanıtla +7
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    Mantarın Başı 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    FerrarOS 14.2
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    cemus 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hazır mıyız gençler

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Rwenzori (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple’ da çok başarılıydı sanki
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Rwenzori
    Steve Jobs döneminde başarılı biriydi. Steve Jobs ölünce bir şey oldu adama.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    eşekten inip ata binmek ilginç olabilir.
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    AtalayArik 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    eşekten inip ata binmek diyorsun ama apple nin dünyanın en değerli 2.şirketi iken Ferrari nin daha dünyanın dünyanın en değerli 100 şirketi arasına girdiğin bilmiyorsun galiba ? (ilk değerli 100 de Toyota ve bmw var araç markası olarak) kaynak : BrandZ
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çentikli farlara sahip Ferrariler gelecek.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nedense son dönemde tüm markaların araçları bir birine benzemeye başladı. Üst segmentler için demiyorum tabi.
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    Mr. Jingles 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Pininfarina’yı çok ararlar.
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    captain320 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Jony ıve başa gelirse ferrari hissesi gidermi acaba
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    2434 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ferrari, Otomobil ve
    6 etiket daha ceo Apple Louis Camilleri Jony Ive Luca Maestri Bilim ve Teknoloji
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