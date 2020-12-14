iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir

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Ferrari CEO'su Louis Camilleri geçtiğimiz hafta kişisel nedenlerden dolayı ani bir kararla görevinden ayrıldı. Bir süredir koronavirüsle mücadele ettiği bilinen 65 yaşındaki deneyimli yönetici iki buçuk yıldır Ferrari'nin CEO'luk görevini üstleniyordu.

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Camilleri'nin koltuğu için oldukça ilginç adaylar var. Reuters'ın haberine göre biri eski olmak üzere iki Apple yöneticisi bu pozisyona aday. Şirketin eski baş tasarımcısı Jony Ive (aşağıda Tim Cook'un yanında) ve mevcut CFO'su Luca Maestri gibi iki önemli isimden bahsediyoruz.

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iPhone'ların tasarlanmasında önemli bir rol oynayan Jony Ive, geçtiğimiz yıl Apple'dan ayrılarak kendi tasarım şirketi LoveFrom'u kurmuştu. Maestri ise 2014 yılından beri Cupertinolu şirkette görev yapıyor.

Camillery, Ferrari'yi yönetmeden önce uzun yıllar tütün ve gıda endüstrisinde çalışmıştı. Dolayısı ile yeni CEO'nun da otomotiv sektöründe uzman olması gerekmiyor.

İki aday daha var

İtalyan basınına göre Ferrari yarış takımının eski patronu ve Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali ve eski Vodafone CEO'su Vittorio Colao da CEO koltuğuna aday isimler arasında. Ancak bunun henüz teyit edilmediğini belirtelim.

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Louis Camilleri'nin ayrılığının ardından, Gianni Agnelli'nin torunu ve aynı zamanda Fiat Chrysler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı olan John Elkann geçici olarak Ferrari'nin başında olacak.

https://www.reuters.com/article/idUSKBN28L0TQ

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