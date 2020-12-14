Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi

    Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili Renault ZOE’nin yeni versiyonu ülkemize geldi. Popüler aracın üçüncü nesli Aralık ayına özel indirimli fiyatıyla satışa çıktı.
    1 hf.
    5,8b
    1
    53
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi
    Tam Boyutta Gör

    Renault'nun elektrikli otomobil alandaki amiral gemisi ZOE'nin üçüncü nesli Türkiye'ye geldi. Yeni model Aralık ayına özel 349 bin 900 TL’lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı. Her bir AC (alternatif akım) terminalinden 22 kW'a kadar güç beslemesi alabilen ZOE, ilk neslinin lansmanından bu yana halka açık alanlardaki şarj noktalarında en hızlı şarj edilen elektrikli araç olma özelliği taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Ford Transit'e Limited ve Frigo Van seçenekleri eklendi: İşte fiyat ve özellikleri"

    Yeni ZOE, 395 kilometreye kadar menzil ve doğru akımla (DC) şarj edilebilen 52 kWh batarya sayesinde daha kısa şarj süresi sunuyor. Elektrikli mobilite alanında Renault Grubu’nun 10 yılı aşkın deneyiminin bir ürünü olan otomobil 80 kW motoruyla sürüş keyfini artırırken; Mod B, e-shifter, auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni, kablosuz şarj ünitesi gibi yenilikleri de bünyesinde bulunduruyor.

    Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi
    Tam Boyutta Gör

    Dış tasarım

    Yeni ZOE’de, önceki neslin yumuşak hatlarının yerini dikkat çeken ve daha geniş oturma alanı sunan karakteristik bir tasarım alıyor. Tamamen yeniden tasarlanmış ön tamponda, krom detaylarla çevrelenmiş sis farları bulunuyor. Tamponun yeni şekli, ızgaradaki ve sis farlarının çevresindeki krom detaylarla aracın alt kısmına yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Yeni ön difüzörler aracın hava akış sirkülasyonunu geliştiriyor.

    Bu durum, Yeni ZOE'nin aerodinamik özelliklerine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Mavi bir hatla çevrelenmiş Renault elmas logosu, şarj soketini başarıyla gizliyor. Yeni ZOE'nin %100 LED farları, tüm yeni Renault modellerinin göz alıcı C şekline sahip. Yeni ZOE, Boğaz mavisinin de aralarında bulunduğu 6 farklı renk seçeneğini kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Porsche, elektrikli spor arabası Taycan'ın fiyatını açıkladı

    Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi
    Tam Boyutta Gör

    Teknolojik donanımlar

    Yeni ZOE’de yeniden tasarlanmış sürüş paneli, işlevsel konsolu, multimedya sistemi ve mat dokuya sahip yumuşak iç malzemesi araç içindeki şık ve rahat ambiyansa katkıda bulunuyor. Sürüş yardımcılarından 10 inç sürücü ekranına, Renault EASY LINK multimedya sistemine ve yeni Mod B gibi tüm sistemler, günlük sürüşleri daha kolay ve keyifli hale getirmek için tasarlandı.

    Sınıfında rakipsiz çözünürlük ve işlevselliğe sahip 10 inç sürücü ekranı sunan yeni ZOE, aynı zamanda orta konsol boyunca uzanan 7 inç dokunmatik ekranı sayesinde çeşitli sürüş yardımcılarından 10 inç sürücü ekranındaki renklerin özelleştirilmesine kadar araçla ilgili ana ayarları kontrol ediyor.

    Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi
    Tam Boyutta Gör

    Aile gereksinimlerini de karşılıyor

    Güç aktarma organlarının az yer kaplaması sayesinde, yeni ZOE’de arka koltuktaki yolcular sınıfının en geniş arka koltuk alanının keyfini çıkarabiliyor. 338 litre bagaj ve katlanır koltuklar ise, taşıma kapasitesini daha da artırıyor. Yeni ZOE, yaşam ve kullanım alanlarıyla bir ailenin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

    Şarj çeşitliliğinde öne çıkıyor

    Yeni ZOE, WLTP döngüsünde 395 kilometreye kadar menzil sunan 52 kWh gücündeki Z.E. 50 batarya ile donatıldı. Otomobilin üçüncü nesliyle birlikte, araçta artık evde veya yolda kullanılabilen alternatif akımlı şarj seçeneklerine ek olarak doğru akımlı hızlı şarj seçeneği de sunuluyor.

    Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi
    Tam Boyutta Gör

    Her bir AC (alternatif akım) terminalinden 22 kW'a kadar güç beslemesi alabilen ZOE, ilk neslinin lansmanından bu yana halka açık alanlardaki şarj noktalarında en hızlı şarj edilen elektrikli araç oldu. ZOE'nin bu çeşitliliği sunmasını Caméléon şarj ünitesi sağlıyor. Renault, şarj ve sürüş için iki ayrı elektrik devresi kullanmak yerine her iki işlem için de aynı elektronik ünitelerinin kullanılabilmesini başararak düşük maliyetle esnek şarj imkânı sağlıyor. 

    Yeni ZOE artık, doğru akımla (DC) tasarlanmış bir şarj kontrol ünitesine sahip. Elektrikli güç aktarma sistemi ile akünün ortasına monte edilen bu yeni ve tamamen Renault’ya ait şarj kontrol ünitesi, aracın DC terminallerde 50 kW ile şarj edilebilmesini sağlıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Goodyear'dan tükenmeyen lastik: ReCharge
    12 sa.
    Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AstRaso (A T) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu araçtaki ötv %3 85kw'ı geçmediği için. fransa fiyatı 34bin euro (vergili). tr liste fiyatı 393bin tl. devlet sokmazsa firmalar sokuyor ne de olsa zevkle alan var.

    kıyaslama yapmak için talisman avrupada 40bin euro, trde 465bin tl. bu aracın %80 ek vergisi var.



    ötvsiz çıplak fiyatlar:

    zoe 381bin tl (34bin avrupa)

    talisman 258bin tl (40bin avrupa)



    yani şair burada diyor ki; zoe için euro kurunu 11den, talisman için 6.5tlden hesapla.



    yersen...
    bu araçtaki ötv %3 85kw'ı geçmediği için. fransa fiyatı 34bin euro (vergili). tr liste fiyatı 393bin tl. devlet sokmazsa firmalar sokuyor ne de olsa zevkle a...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +58
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oray (Oray G) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Almanya, Hollanda, İngiltere ve benzer ülkelerde yaklaşık 9000 euro, 4000 euro, 3000 pound vs teşvik var, yani bu arabayı alırsanız devlet size bu kadar para veriyor üstüne...

    https://www.eafo.eu/countries/germany/1734/incentives

    Bizde ise bırakın KDV'yi bir de ÖTV belirlenmiş bu araçlara, yani özel tüketime sokulmuş! hem de MTV bile ödeniyor, az buz da değil!

    Almanya'da bu aracı alırsanız vergiler dahil 21000 euro ödüyorsunuz, şaka değil... yani TL'ye çevirince bile 200bin TLnin altında kalıyor, burada ise 400bin'den aşağıya alamayacağız orası kesin...

    Fransa'da nasıl derseniz 12000 euro veriyor! yani gidip bir tane sıfır Renault Zoe alırsanız 31000 euro fiyatı var her şey dahil, 12000 euro'yu devlet veriyor size!!! ediyor mu aracın fiyatı 19000 euro!

    https://europe.autonews.com/automakers/frances-new-13000-ev-incentive-most-generous-europe

    avrupa'da elektrikli araçlardan özel tüketim vergisi alan tek ülke olduğumuzu biliyor muydunuz? bırakın teşviği...

    https://www.acea.be/statistics/article/interactive-map-electric-vehicle-incentives-per-country-in-europe-2020

    Bu da avrupa'daki ülkelere göre teşvik miktarları haritasıdır.

    Yazık!
    Almanya, Hollanda, İngiltere ve benzer ülkelerde yaklaşık 9000 euro, 4000 euro, 3000 pound vs teşvik var, yani bu arabayı alırsanız devlet size bu kadar para ve...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) AstRaso
    Yani araba da araba olsa. Şuna 350 bin verip sürmeye utanır adam.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    surfer 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gidip Renault’a 350 bin lira verip vermemeyi tartışır hale gelmişiz. Eskiden 350 bin TL ye alabildiğimiz araçları hatırlayınca sessizce boşluğa dalıyorum:)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _Pulse_ (Mehmet Murat Hacioğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu tam olarak almayanı dövüyorlar fiyatı olsa gerek.

    seneye 500 olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    firat_kilic 6 gün ( Mesaj Silindi )
    TR bebek için oyuncak araba üretiyor mu acb?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    firat_kilic 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Nedemiştik yerli araç için? Diğerleri hazırlanıp içeri girinceye kadar milleti bekletmekle görevli. Bu aşı içinde her şey içinde geçerli. Olduğu yerde saydırma dışarının malını içeriye sattırma... vs... bir yandan milli.. osmanlı tokadı ama kendi milletine... uyumayın !!!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    30bin ekle mercedes a180 al. yemişim renault'un zoe'sini
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FreeRun 6 gün ( Mesaj Silindi )
    üniversiteli öğrenci arabası
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vetferhat20 (Ferhat ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ne yaa resmen coğrafya kaderdir diyoruz ve şahine binmeye devam :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aga noluyor aga fiyata gel.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Evil Clown (furkan saygaç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biraz bataryaların pahalılığı biraz Türk liramızın euro karşısındaki yeri derken fiyat 350 bin lira gibi bir meblağa ulaşıyor. Elektrikli otomobil gibi bir hayalimiz var ama sanırım bu gidişle sadece hayal olarak kalacak. Umarım fiyatlar düşer de çok yaşlanmadan binebilirim :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Birkaç yıl önce araştırmıştım. 130 bin TL idi bir önceki modeli. 4-5 yıl içinde dizel araca göre sağladığı yakıt avantajıyla kendini amorti ediyordu. O anda pahalı geldiği için alamamıştım. Şimdiki fiyatları görünce derin bir ah çekiyorum. Günde 100 km üzeri yapıyorsanız yine de dizele göre avantajlı olur. 3-4 yıl içinde kendini amorti eder.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5777 kez okundu.
    28 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Otomobil, araba ve
    7 etiket daha araç renault zoe elektrikli otomobil Türkiye Haberleri fiyat Bilim ve Teknoloji Galeri
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir 1 hf. RTX 3090’ın GPU’su yakından görüntülendi 1 hf. Google görsel yapay zekası 64 kameralı sistem ile eğitiliyor 1 hf. Bitkilerin besin değerlerini ölçebilen taşınabilir cihaz geliştirildi 1 hf. 8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde 1 hf. Ücretsiz aksiyon oyunu Infinite Bomber 3D Android için yayınlandı 1 hf. Hitman 3'ün açılış sinematiği yayınlandı 1 hf. Tesla, Model S ve Model X üretimini 18 gün süreyle durduracak 1 hf. Japonya, Ryugu asteroitinden getirilen kapsülü ilk kez açtı 1 hf. BluTV özel dizisi "Çıplak" platformdan kaldırıldı 1 hf. HES uygulamasına dair son istatistikler 1 hf. DirectX geliştiricilerinden Eric Engstrom hayatını kaybetti 1 hf. Switch için bağımsız oyunların duyurulacağı "Nintendo Indie World" sunumu yarın düzenlenecek 1 hf. iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler 1 hf. Filmlerin internette yayınlanma kararından sonra Denis Villeneuve, Dune serisinin iptal olabileceğini düşünüyor 1 hf. iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir 1 hf. New York Polis Departmanı, uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u test etmeye başladı 1 hf. Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor 1 hf. Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena 1 hf. EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi Sonraki Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı 1 hf. Resident Evil Village'ın ekran görüntüleri ve hikayesine dair spoiler içeren detaylar sızdırıldı 1 hf. Ubisoft, 14 -18 Aralık tarihlerinde her gün bir hediye verecek 1 hf. Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı 1 hf. iFixit, PlayStation 5'in ve DualSense'in içini açtı 1 hf. Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu 1 hf. Vivo ve Carl Zeiss iş birliği yapıyor 1 hf. YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü 1 hf. Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti 1 hf. EA, DiRT ve F1 serilerinin yapımcısı Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın aldı 1 hf. Henry Cavill, The Witcher'ın 2. sezon çekimlerinde sakatlandı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox'taki iadeleri başladı; CD Projekt özür diliyor 1 hf. iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil 1 hf. Disney+ 86 milyon aboneyi geçti; 2024'e kadar 350 milyonu geçmesi bekleniyor 1 hf. Apple’ın 20W USB-C şarj adaptörü sonunda Türkiye’de satışa sunuldu 1 hf. Amazon ve DonanımHaber işbirliği ile 15, 50 ve 200TL indirim kodu [Tükendi] 1 hf. iPad 2021 daha uygun bir fiyatla gelecek 1 hf. ABD Hazine Bakanlığına siber saldırı 1 hf. Bob Odenkirk'in John Wick benzeri yeni filmi Nobody'den ilk fragman 1 hf. ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız