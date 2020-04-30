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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone maske taktığınızı anlayacak ve Face ID'yi atlayarak şifre ile kilit açmayı kolaylaştıracak

    iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte, Face ID özellikli iPhone'ların kilidini açmak işkence olmaktan çıkıyor. Ayrıca FaceTime için de kullanıcıları sevindirecek bir ayar sisteme ekleniyor.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    COVID-19 pandemisi sebebiyle sık sık maske taktığımız bu günlerde, birçok kullanıcı Face ID güvenlik doğrulaması ile iPhone'larının kildini açmakta zorlanıyor. Zira maske kullanımı, Face ID'nin kullanıcıların yüzünü algılamasını engelliyor.

    Bu durumun farkında olan Apple; iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte Face ID'nin yüzünüzü algılamaması durumunda, kullanıcıların ana ekran çubuğunu yukarı kaydırarak hızlı bir şekilde şifre ekranına ulaşmasını sağlayacak.  

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    Ayrıca Bkz. "iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız"

    iPhone maske taktığınızı anlayacak

    Daha önce Face ID'nin kimlik doğrulaması yapılamadığı hallerde, parola ekranına yönlendirilmeden önce bir kez daha Face ID ile doğrulama yapılmaya çalışılıyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte, iPhone maske takıldığını algılayacak ve Face ID'nin bir kez doğrulama yapamaması halinde, ikinci bir deneme yapmadan kullanıcıları doğrudan şifre ekranına yönlendirecek.

    FaceTime görüşmelerinde otomatik yüz yakınlaştırma kapatılabiliyor

    iOS 13.5 beta güncellemesiyle gelen diğer bir yenilik ise FaceTime görüşmelerindeki otomatik yüz yakınlaştırma özelliğinin kullanıcı insiyatifine bırakılması oldu. 

    iPhone maske taktığınızı anlayacak ve Face ID'yi atlayarak şifre ile kilit açmayı kolaylaştıracak
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    32 kişiye kadar görüntülü görüşme yapılabilen FaceTime'da, her katılımcı karolar içerisine konumlandırılıyor. Çok katılımlı bir görüşme düzenlendiğinde ekranda görünen karolar dinamik olarak değişirken, konuşan kişinin görüntüsü ise büyük bir şekilde ekranda gösteriliyor.

    iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte, kullanıcılar isterse bu özelliği kapatabilecek. Yakın zamanda çıkması beklenen güncelleme ile Ayarlar > FaceTime > Konuşma seçeneğini kapatarak statik bir arayüze geçiş yapılabilecek. Böylelikle ekrandaki kişilerin görüntüsü büyüyüp küçülmek yerine, herkes aynı büyüklükte bir karo içerisinde gösterilecek. 



    https://www.macrumors.com/2020/04/29/apple-ios-13-5-passcode-unlock-faster/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    bariskacmaz1 44 dk. yeni yorumcu
    umarım gelir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    EknCn (Ekin Can Doğan) 54 dk.
    Direkt maske ile algılama şansı yok mu?
    1 Yanıt Yanıtla
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