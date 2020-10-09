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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone modellerinde ekran altı kamera dönemi yakın

    Apple geçen yıldan bu yana ekran altına kamera entegre edebilmek için teknolojiler geliştiriyor. Patent başvurusunu yapan firma yakın bir dönemde kullanıcılara sürpriz yapabilir.
    1 hf.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone modellerinde ekran altı kamera dönemi yakın
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    Akıllı telefonlarda ekranı daha çerçevesiz hale getirmek için çentik ile başlayan trend daha sonra mekanizmalı kamera ve nihayet ekran altı kamera teknolojilerine yöneldi. Apple da ekran altı kameralar için teknoloji geliştiriyor.

    Çerçevesiz iPhone yakın

    Apple’ın bir süredir ekran altı kamera teknolojisine yeşil ışık yaktığı iddia ediliyordu ve ortaya çıkan bir patent başvurusu ile bu doğrulandı. 9 Nisan 2019 yılında hazırlanan patent dosyası firmanın bir hayli yol katettiğini gösteriyor.

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    Ekran altı kamera teknolojilerinde çekim esnasında şeffaflaşan bir piksel matriksi, kontrol yongası, özel ekran sürücüsü ve özel bir algoritma gibi karmaşık bileşenler gerekiyor. Bu bakımdan maliyetleri de yüksek.

    Apple’ın yaptığı patent başvurusunda da benzer unsurlar geliştirilmiş. Firma bu sistemi fonksiyonel ve yapısal bir katman olarak adlandırıyor. Bununla birlikte teknoloji üst kısımdaki çerçeve ile birleşerek bir yapı oluşturuyor.

    Bu teknolojinin ne zaman iPhone modellerinde kullanılacağı bilinmiyor ancak firmanın olgunlaşmasını bekleyeceğine şüphe yok. Yan kısma entegre bir Touch ID okuyucusu ile ekran altı kameranın tamamen çerçevesiz iPhone modellerine imkan tanıyacağı da bir gerçek.



    https://pocketnow.com/apple-may-be-working-on-a-way-to-include-sensors-behind-its-displays Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf. en beğenilen
    Yakın dediyse 3 senesi var nerden baksan
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    sakiiin (Müco zzz) 1 hf.
    Note 10 lite aldım çentik olmadığı için hoparlör en üstte karşı tarafın sesini iyi duyabilmek için telefonu 45 derece açı ile tutmak lazım, kullanışsız oluyor, bu şekilde iyi bence iphone, herşey abartılıyor bence bizde. Maliyeti düşürsünlerde rahat rahat alıp kullanalım, önceden en üst model iphone Türkiyede 1000 dolardı , şimdi yanından geçilmiyor, apple ve devletimiz pamuk eller cebe.
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    AzuLA (Cem Subasi) 1 hf.
    Acayip seviyorum centikli tasarimi.
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    num 1 hf.
    Seneye son çentikli telefon çıkar. Sonra "bir zamanlar çentikli telefon kullanmamız gerekmişti" demeye başlarız aynı yıl.

    2017'de çıktığından beri iPhone X kullanıyorum, çentik gidene kadar da devam. Çentiksizin de ikinci modelini almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani 2023 ya da 2024'ten önce telefon almam, hadi hayırlı işler.
    Yanıtla +1
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 1 hf.
    Nokia'nın da bu konuda çalışmaları var. Nokia 9.2'nin ekran altı görünmez kamera şeklinde geleceğiyle alakalı sızıntılar vardı. Bakalım ilk hangi firma yapacak ve pazarlamasını bilecek.
    Yanıtla +1
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    duman56 (Erman Duman) 1 hf.
    Günlük iPhone haberi dozumuzu alalım
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf.
    Apple için yakınlık 5-6 sene falandır.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Iphone 11, 12 almamak için bir sebep daha.
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    Mr. Jingles 1 hf. (düzenlendi)
    Çentiksiz iPhone çıktığında çentikli iPhone'lar tamamen piyasadan dışlanacaklar. Çünkü tamamen ön yüzü ekran olan bir iPhone varken kimse çentikli modelin yüzüne bakmayacaktır. Hatta çerçeveli telefonlar bile daha kabul edilebilir olacak. Çentik aslında çerçeveliden çerçevesiz yapıya geçiş süreciydi ve yavaş yavaş sonu da geliyor.

    Düzenleme: Bir alttaki misafir yorumu yazdığımın ne denli doğru olduğunu gösteriyor.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf.
    touch id de ekran altı olsa güzel olur bence.
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    AzRocK (Bekir Oğuzhan Ünsel) 1 hf.
    Tanıtıma birkaç gün kala, bombalama şekilde Apple haberleri doldu site.
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    2856 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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