iPhone modellerinde ekran altı kamera dönemi yakın

Akıllı telefonlarda ekranı daha çerçevesiz hale getirmek için çentik ile başlayan trend daha sonra mekanizmalı kamera ve nihayet ekran altı kamera teknolojilerine yöneldi. Apple da ekran altı kameralar için teknoloji geliştiriyor.
Çerçevesiz iPhone yakın
Apple’ın bir süredir ekran altı kamera teknolojisine yeşil ışık yaktığı iddia ediliyordu ve ortaya çıkan bir patent başvurusu ile bu doğrulandı. 9 Nisan 2019 yılında hazırlanan patent dosyası firmanın bir hayli yol katettiğini gösteriyor.İlginizi Çekebilir Apple MagSafe adaptörü Android cihazları da şarj ediyor
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Ekran altı kamera teknolojilerinde çekim esnasında şeffaflaşan bir piksel matriksi, kontrol yongası, özel ekran sürücüsü ve özel bir algoritma gibi karmaşık bileşenler gerekiyor. Bu bakımdan maliyetleri de yüksek.
Apple’ın yaptığı patent başvurusunda da benzer unsurlar geliştirilmiş. Firma bu sistemi fonksiyonel ve yapısal bir katman olarak adlandırıyor. Bununla birlikte teknoloji üst kısımdaki çerçeve ile birleşerek bir yapı oluşturuyor.
Bu teknolojinin ne zaman iPhone modellerinde kullanılacağı bilinmiyor ancak firmanın olgunlaşmasını bekleyeceğine şüphe yok. Yan kısma entegre bir Touch ID okuyucusu ile ekran altı kameranın tamamen çerçevesiz iPhone modellerine imkan tanıyacağı da bir gerçek.
https://pocketnow.com/apple-may-be-working-on-a-way-to-include-sensors-behind-its-displays Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
2017'de çıktığından beri iPhone X kullanıyorum, çentik gidene kadar da devam. Çentiksizin de ikinci modelini almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani 2023 ya da 2024'ten önce telefon almam, hadi hayırlı işler.
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