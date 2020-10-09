iPhone modellerinde ekran altı kamera dönemi yakın

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Akıllı telefonlarda ekranı daha çerçevesiz hale getirmek için çentik ile başlayan trend daha sonra mekanizmalı kamera ve nihayet ekran altı kamera teknolojilerine yöneldi. Apple da ekran altı kameralar için teknoloji geliştiriyor.

Çerçevesiz iPhone yakın

Apple’ın bir süredir ekran altı kamera teknolojisine yeşil ışık yaktığı iddia ediliyordu ve ortaya çıkan bir patent başvurusu ile bu doğrulandı. 9 Nisan 2019 yılında hazırlanan patent dosyası firmanın bir hayli yol katettiğini gösteriyor.

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Ekran altı kamera teknolojilerinde çekim esnasında şeffaflaşan bir piksel matriksi, kontrol yongası, özel ekran sürücüsü ve özel bir algoritma gibi karmaşık bileşenler gerekiyor. Bu bakımdan maliyetleri de yüksek.

Apple’ın yaptığı patent başvurusunda da benzer unsurlar geliştirilmiş. Firma bu sistemi fonksiyonel ve yapısal bir katman olarak adlandırıyor. Bununla birlikte teknoloji üst kısımdaki çerçeve ile birleşerek bir yapı oluşturuyor.

Bu teknolojinin ne zaman iPhone modellerinde kullanılacağı bilinmiyor ancak firmanın olgunlaşmasını bekleyeceğine şüphe yok. Yan kısma entegre bir Touch ID okuyucusu ile ekran altı kameranın tamamen çerçevesiz iPhone modellerine imkan tanıyacağı da bir gerçek.

https://pocketnow.com/apple-may-be-working-on-a-way-to-include-sensors-behind-its-displays

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