Bu ülkelerde iPhone satın almak yıllık maaşınızın yüzde 100'üne mal oluyor

iPhone 14 Pro almak için bir yıllık maaş yetmiyor
Verilere göre, iPhone 14 Pro satın almak için eğer İsviçre'de yaşıyorsanız yıllık ortalama maaşınızın yüzde 1,8’ini harcamanız yeterli olacak. Madalyonun öteki yüzünde ise resim bütünüyle farklı. Eğer Nijerya ve Pakistan'da yaşıyorsanız esasında iPhone 14 Pro almak için bir yıldan biraz daha fazla çalışmanız gerekecek. Zira bu ülkelerde telefonun fiyatı, yıllık maaşınızın sırasıyla yüzde 105,3 ve yüzde 104,1'ine tekabül ediyor.
Apple'ın da ana vatanı olan ABD’ye baktığımızda ise iPhone 14 Pro satın almak ortalama yıllık maaşın yaklaşık yüzde 2'sine mal oluyor. Başka bir deyişle, ortalama bir Amerikalının günlük kazancını göz önünde bulundurursak, cihazı satın almak için bir hafta çalışmak yeterli olacaktır. Türkiye’de ise iPhone 14 Pro 128GB modelini almak için yıllık maaşın yüzde 34,7’sini harcamak gerekiyor. Güncel asgari ücret ile hesapladığımızda iPhone 14 Pro almak için ülkemizde yaklaşık 5 ay çalışmak gerekiyor.
iPhone fiyatlarındaki fark, bazı ülkelerdeki yüksek ithalat vergileri ya da diğer vergilerin olması/olmaması gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Ancak veriler, dünyanın farklı bölgelerinde bir iPhone'un ne kadar pahalı olduğuna dair genel bir fikir veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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