Dünyanın en pahalı iPhone’u Türkiye’de satılıyor

Tam Boyutta Gör Teknolojik ürünlerin fiyatları geride bıraktığımız birkaç yıldır sürekli olarak artıyor. Amiral gemisi olarak nitelendirilen üst seviye akıllı telefonlar birkaç yıl önce 600-700 dolar bandında satılırken artık 1000 doların üstüne çıkmış durumdalar. Öte yandan Türkiye’de ise durum çok daha vahim görünüyor. Yıl başından bu yana Apple ürünlerine yapılan zamlar sonrasında Türkiye’deki iPhone 14, dünyanın en pahalı iPhone’u oldu.

Türkiye, en pahalı iPhone'un satıldığı ülke oldu

Türkiye, bir süredir yüksek enflasyon ve yüksek kur şartlarının içerisinde bulunuyor. Tüketicilerin kullandığı çoğu teknoloji ürününün ithal ediliyor olması ise bu kategorideki neredeyse tüm ürünlerin fiyatının artmasına neden oluyor.

2023 iPhone fiyat listesi: iPhone 14, 13, 12, SE fiyatları 9 sa. önce eklendi

1 Ocak’tan 8 Haziran’a kadar dolar kuru 18,70’den 23,38’e kadar çıkarak yüzde 25 artış gösterirken, iPhone 14’ün fiyatı 1 Ocak’tan günümüze kadar yüzde 37 oranında arttı. 1 Ocak 2023’te iPhone 14 128 GB fiyatı 30.99 TL yani 1.650 dolar seviyesindeyken 8 Haziran 2023’te 42.499 TL, yani 1.840 dolar seviyesine ulaştı. Böylece Türkiye, iPhone 14’ün en pahalı satıldığı ülke oldu.

İkinci sırada ise 1.547 dolar ile Brezilya bulunuyor. Üçüncü en pahalı ülke ise 1307 dolar ile Macaristan. "iPhone turizmi" olarak öne çıkan Gürcistan'da ise iPhone 14'ün fiyatı 2.549 Lari (Yaklaşık 22.800 TL) veya 975 dolar.

İşte iPhone 14 128 GB Türkiye fiyatı ve diğer ülkelerde fiyat karşılaştırması:

Türkiye ve dünyada iPhone 14 fiyatları 💵 Ülke iPhone 14 (128 GB) Türkiye 1842.28 dolar Brezilya 1547.82 dolar Macaristan 1307.14 dolar Çek Cumhuriyeti 1199.91 dolar Danimarka 1192.14 dolar Meksika 1210.60 dolar Hollanda 1090.44 dolar Belçika 1090.44 dolar Almanya 1069.04 dolar Avusturya 1069.04 dolar İrlanda 1101.15 dolar İtalya 1101.15 dolar Portekiz 1111.85 dolar Finlandiya 1111.85 dolar İspanya 1079.74 dolar Fransa 1090.44 dolar Lüksemburg 1054.40 dolar İsviçre 1022.03 dolar Birleşik Krallık 1056.88 dolar Hindistan 967.72 dolar Yeni Zelanda 967.09 dolar Singapur 963.15 dolar Norveç 995.55 dolar Tayland 945.32 dolar Güney Kore 957.11 dolar Filipinler 1017.00 dolar Çin 841.50 dolar Japonya 855.82 dolar Tayvan 907.85 dolar Malezya 911.34 dolar Hong Kong 879.78 dolar Avustralya 931.69 dolar Birleşik Arap Emirlikleri 925.41 dolar Kanada 822.27 dolar ABD 799 dolar

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Dünyanın en pahalı iPhone’u Türkiye’de satılıyor