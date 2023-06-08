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    Dünyanın en pahalı iPhone’u Türkiye’de satılıyor

    Apple, Türkiye’deki iPhone fiyatlarını mevcut ekonomik şartlar nedeniyle yılın başından itibaren 4 defa zam yaptı. Zamlar sonrasında Türkiye, dünyanın en pahalı iPhone’unu satan ülke oldu.
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    Dünyanın en pahalı iPhone’u Türkiye’de satılıyor Tam Boyutta Gör
    Teknolojik ürünlerin fiyatları geride bıraktığımız birkaç yıldır sürekli olarak artıyor. Amiral gemisi olarak nitelendirilen üst seviye akıllı telefonlar birkaç yıl önce 600-700 dolar bandında satılırken artık 1000 doların üstüne çıkmış durumdalar. Öte yandan Türkiye’de ise durum çok daha vahim görünüyor. Yıl başından bu yana Apple ürünlerine yapılan zamlar sonrasında Türkiye’deki iPhone 14, dünyanın en pahalı iPhone’u oldu.

    Türkiye, en pahalı iPhone'un satıldığı ülke oldu

    Türkiye, bir süredir yüksek enflasyon ve yüksek kur şartlarının içerisinde bulunuyor. Tüketicilerin kullandığı çoğu teknoloji ürününün ithal ediliyor olması ise bu kategorideki neredeyse tüm ürünlerin fiyatının artmasına neden oluyor.

    1 Ocak’tan 8 Haziran’a kadar dolar kuru 18,70’den 23,38’e kadar çıkarak yüzde 25 artış gösterirken, iPhone 14’ün fiyatı 1 Ocak’tan günümüze kadar yüzde 37 oranında arttı. 1 Ocak 2023’te iPhone 14 128 GB fiyatı 30.99 TL yani 1.650 dolar seviyesindeyken 8 Haziran 2023’te 42.499 TL, yani 1.840 dolar seviyesine ulaştı. Böylece Türkiye, iPhone 14’ün en pahalı satıldığı ülke oldu.

    İkinci sırada ise 1.547 dolar ile Brezilya bulunuyor. Üçüncü en pahalı ülke ise 1307 dolar ile Macaristan. "iPhone turizmi" olarak öne çıkan Gürcistan'da ise iPhone 14'ün fiyatı 2.549 Lari (Yaklaşık 22.800 TL) veya 975 dolar. 

    İşte iPhone 14 128 GB Türkiye fiyatı ve diğer ülkelerde fiyat karşılaştırması:

    Türkiye ve dünyada iPhone 14 fiyatları 💵
    Ülke iPhone 14 (128 GB)
    Türkiye  1842.28 dolar
    Brezilya  1547.82 dolar
    Macaristan  1307.14 dolar
    Çek Cumhuriyeti 1199.91 dolar
    Danimarka 1192.14 dolar
    Meksika  1210.60 dolar
    Hollanda  1090.44 dolar
    Belçika  1090.44 dolar
    Almanya  1069.04 dolar
    Avusturya  1069.04 dolar
    İrlanda  1101.15 dolar
    İtalya  1101.15 dolar
    Portekiz  1111.85 dolar
    Finlandiya  1111.85 dolar
    İspanya  1079.74 dolar
    Fransa  1090.44 dolar
    Lüksemburg  1054.40 dolar
    İsviçre  1022.03 dolar
    Birleşik Krallık 1056.88 dolar
    Hindistan  967.72 dolar
    Yeni Zelanda 967.09 dolar
    Singapur  963.15 dolar
    Norveç  995.55 dolar
    Tayland  945.32 dolar
    Güney Kore  957.11 dolar
    Filipinler  1017.00 dolar
    Çin  841.50 dolar
    Japonya  855.82 dolar
    Tayvan  907.85 dolar
    Malezya  911.34 dolar
    Hong Kong 879.78 dolar
    Avustralya  931.69 dolar
    Birleşik Arap Emirlikleri 925.41 dolar
    Kanada  822.27 dolar
    ABD  799 dolar 
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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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