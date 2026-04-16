    Apple, iOS 26.4'e geri dönmenin yolunu kapattı

    Geçtiğimiz hafta iOS 26.4.1 güncellemesinin yayınlanmasının ardından Apple, iOS 26.4 imzalarını kapattı. Bu, sürümden memnun kalmayanların artık geri dönemeyeceği anlamına geliyor.

    Apple, iOS 26.4 sürümünün imzalanmasını durdurdu. Bu, iOS 26.4.1'e güncelleyen iPhone kullanıcılarının artık önceki iOS sürümüne geri dönmelerinin imkansız olduğu anlamına geliyor. iOS 26.4.1 bir hafta önce yayınlanmıştı.

    iOS 26.4 imzaları kapatıldı

    Yazılım imzalı ise, kullanıcı iPhone'una yeni bir iOS sürümü indirdiğinde Apple'ın yaptığı sunucu tarafı doğrulama kontrolünden geçebiliyor. İmzalanmamış bir güncelleme, doğrulama kontrolünden geçemeyeceği için yüklenemiyor.

    Apple genellikle eski iOS sürümlerini imzalamayı iki nedenden dolayı durduruyor; ya mevcut sürüm yeterince kararlı kabul ediliyor ya da güncellenmiş sistem sürümü önceki sürümlerde bulunan ciddi güvenlik açıklarını gideriyor. Apple, iOS 26.4.1'i yayınladığında, sürüm notlarında güncellemenin yalnızca hata düzeltmeleri içerdiğini belirtmişti. Apple’ın güvenlik sitesinde de iOS 26.4.1 için yayınlanmış hiçbir CVE (temelde, güvenlik hatası düzeltmeleri için benzersiz tanımlayıcı kodlar) girişi yoktu.

    iOS 26.4.1, kurumsal cihazlarda iCloud senkronizasyon sorununu düzeltiyor ve Çalınan Aygıt Korumasını etkinleştiriyor. Şu anda herkese açık olarak sunulan iOS sürümü 26.4.1 olsa da, Apple iOS 26.5 güncellemesinin beta testini de yürütüyor.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

