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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı

    Apple'ın bu yıl çıkaracağı ilk iPhone modelinin nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyan yeni görseller yayınlandı. Akıllı telefonun iPhone SE 2 veya iPhone 9 olarak adlandırılması bekleniyor.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı
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    iPhone 9 olarak da anılan yeni nesil iPhone SE büyük bir ihtimalle bu yıl piyasaya sürülecek ilk iPhone olacak. Akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren yeni görseller yayınlandı.

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    OnLeaks ve iGeeksBlog iş birliği ile yayınlanan görüntüler iPhone SE 2'nin iPhone 8'i temel alacağını ortaya koyuyor. Çentiksiz tasarıma sahip olacak telefonda Touch ID teknolojisi de yer alacak.

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    iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı
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    iPhone 8 ile neredeyse aynı boyutlara sahip olan iPhone SE 2'nin eski modellere benzemesi nedeniyle iPhone 9 olarak adlandırılma ihtimalinin olduğu da belirtiliyor.

    iPhone 11 Pro tasarım dokunuşları

    Akıllı telefon iPhone 8 gibi 4.7 inç LCD ekran ve tek sensörlü bir arka kamera ile gelecek. Gücünü ise Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alması bekleniyor. Cihazda tasarım açısından iPhone 11 Pro dokunuşları göreceğiz.

    iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı
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    iPhone SE 2'nin arka panelinde iPhone 8'deki gibi parlak cam kullanılmayacak. Akıllı telefonun iPhone 11 Pro'ya benzer şekilde buzlu cama sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de sunacak.

    iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi konusunda herhangi bir yeni bilgi yok. Apple'a yakın kaynaklardan daha önce alınan bilgilere göre iPhone SE 2'nin başlangıç fiyatı 399 dolar olacak. Akıllı telefonun Mart sonu veya Nisan ayında duyurulabileceği bildiriliyor.



    https://www.igeeksblog.com/iphone-se-2-iphone-9-renders-360-degree-video Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ShapeD-WuSSy 2 hf. en beğenilen
    Sony'e çerçeve yüzünden küfredenler buna ne diyecek
    2 Yanıt Yanıtla +74
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Çentiksiz mi diyor? Şaka mı bu? Alt ve üstte dev gibi çerçeveler varken bir de çentik mi olacakmış?
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    LazerBülbül 2 hf.
    Tek istediğimiz iPhone 5 kasasıydı, onu da yapmamışlar. Bunu beğenen var mı cidden ya?
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    Bay Robot 1 hf.
    SE adını haketmesi için en azından 5S kasasının esintilerini taşıması gerekirdi. Bu bildiğin eski kasaları itelemek.ama öte yandan tam bir fp cihazı olacaktır. En az 3 yıl götürür.



    İlk çıktığı gün aldığım SE çocukların elinde o kadar pubg falan oynandıktan yıllar sonra bile batarya kapasitesi %79
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    mShinQda 1 hf.
    çok tutar bu telefon , yaz kenarıya not al birşey yap

    4-5 bin arası olacak , peynir ekmek gibi satar





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    DH Misafiri 1 hf.
    Se kasasını full ekranlı yapsalarmış efsane olurdu
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ben beğendim. iphone 6 kullanıyorum. Yeni çıkan 8-X-11'in tasarımını ön ve arka kabını beğenmemiştim. Bu telefon bana 6'yı anım sattı. İnşallah fiyatı 4-4,5 aralığında olur da alırım
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    sirulas 1 hf. TearsForFears
    Satmaz
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu Trump edition herhalde ??
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    zingfth 1 hf.
    Çöphone
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    japon karınca 1 hf.
    İPhone 5 kasası isteyenler şu an çıksın alsın, çok küçükmüş derler zamanla, romantizm bence bu. Şu çıkarılan iPhone 8 kasasında, ekran kasa oranı %65 değil de en azından %75 civarı olsa çok çok güzel olurdu, bu kasa da günümüze göre gayet küçük kalıyor.
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    darkfriairs 1 hf. japon karınca
    5 kasası ufak olur.
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    TearsForFears 1 hf.
    6s plus kasasını al çerçeveleri biraz törpüle, bataryayı 4000 koy, fiyat dengesini iyi tut peynir ekmek gibi satar.
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    16239 kez okundu.
    78 yorum yazıldı.

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