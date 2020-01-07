iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı

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iPhone 9 olarak da anılan yeni nesil iPhone SE büyük bir ihtimalle bu yıl piyasaya sürülecek ilk iPhone olacak. Akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren yeni görseller yayınlandı.

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OnLeaks ve iGeeksBlog iş birliği ile yayınlanan görüntüler iPhone SE 2'nin iPhone 8'i temel alacağını ortaya koyuyor. Çentiksiz tasarıma sahip olacak telefonda Touch ID teknolojisi de yer alacak.

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iPhone 8 ile neredeyse aynı boyutlara sahip olan iPhone SE 2'nin eski modellere benzemesi nedeniyle iPhone 9 olarak adlandırılma ihtimalinin olduğu da belirtiliyor.

iPhone 11 Pro tasarım dokunuşları

Akıllı telefon iPhone 8 gibi 4.7 inç LCD ekran ve tek sensörlü bir arka kamera ile gelecek. Gücünü ise Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alması bekleniyor. Cihazda tasarım açısından iPhone 11 Pro dokunuşları göreceğiz.

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iPhone SE 2'nin arka panelinde iPhone 8'deki gibi parlak cam kullanılmayacak. Akıllı telefonun iPhone 11 Pro'ya benzer şekilde buzlu cama sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de sunacak.

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Fiyat etiketi konusunda herhangi bir yeni bilgi yok. Apple'a yakın kaynaklardan daha önce alınan bilgilere göre iPhone SE 2'nin başlangıç fiyatı 399 dolar olacak. Akıllı telefonun Mart sonu veya Nisan ayında duyurulabileceği bildiriliyor.

https://www.igeeksblog.com/iphone-se-2-iphone-9-renders-360-degree-video

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