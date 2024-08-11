iPhone SE 4, en gelişmiş A18 çipiyle Apple Intelligence'ı çalıştırabilir

Tam Boyutta Gör Apple'ın düşük maliyetli iPhone SE 4 modelinin seri üretimine önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Ancak cihazın lansmanı 2025'ten önce gerçekleşmeyecek. Son gelen bilgiler, bu bekleyişe değeceğini gösteriyor.

8 GB RAM ile gelebilir

Analist Mark Gurman'ın iddiasına göre iPhone SE 4, iOS 18.1 ile gelecek olan yapay zeka paketi Apple Intelligence'ı destekleyecek. Bilndiği gibi, tüm Apple Intelligence özelliklerini çalıştırmak için güçlü bir yonga seti, Neural Engine ve yeterli miktarda RAM gerekiyor. Bu da iPhone SE 4'ün A18 ile donatılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, yapay zeka özelliklerini desteklemek için iPhone 16 modelleri gibi 8 GB RAM'e de sahip olabilir. Bunların dışında yeni SE 4 modelinde OLED ekran, Face ID ve USB-C bağlantısının yer alacağı biliniyor.

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En son SE modelini 2022 yılında çıkaran Apple, görünüşe göre yeni SE 4 modelinde önemli iyileştirmelere giderek orta fiyat segmentinde iddialı olmayı hedefliyor. Tabi telefonun başarılı olabilmesi için fiyatlandırma büyük önem taşıyor.

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iPhone SE 4, Apple Intelligence'ı çalıştırabilir