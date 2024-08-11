iPhone SE 4, en gelişmiş A18 çipiyle Apple Intelligence'ı çalıştırabilir

8 GB RAM ile gelebilir
Analist Mark Gurman'ın iddiasına göre iPhone SE 4, iOS 18.1 ile gelecek olan yapay zeka paketi Apple Intelligence'ı destekleyecek. Bilndiği gibi, tüm Apple Intelligence özelliklerini çalıştırmak için güçlü bir yonga seti, Neural Engine ve yeterli miktarda RAM gerekiyor. Bu da iPhone SE 4'ün A18 ile donatılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, yapay zeka özelliklerini desteklemek için iPhone 16 modelleri gibi 8 GB RAM'e de sahip olabilir. Bunların dışında yeni SE 4 modelinde OLED ekran, Face ID ve USB-C bağlantısının yer alacağı biliniyor.
En son SE modelini 2022 yılında çıkaran Apple, görünüşe göre yeni SE 4 modelinde önemli iyileştirmelere giderek orta fiyat segmentinde iddialı olmayı hedefliyor. Tabi telefonun başarılı olabilmesi için fiyatlandırma büyük önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.