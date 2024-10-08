Apple ilk 5G modemini iPhone SE 4 ile sunabilir

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Tam Boyutta Gör Apple’ın biraz daha bütçeye hitap eden telefonu iPhone SE 4 için gelecek yılın ilk ayları işaret edilirken seride de önemli bir dönüşümün fişeğini ateşleyecek. Apple yeni modelde iki önemli değişiklik yapacak.

iPhone SE 4 devrimi

Kaynaklar iPhone SE 4 modeli ile birlikte Apple’ın kendi tasarladığı ilk 5G modelini kullanacağını belirtiyor. Firmanın uzun süredir üzerinde çalıştığı 5G modeminin Wi-Fi, Bluetooth ve GPS modüllerini barındıran tümleşik bir yonga olacağı iddia ediliyor.

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Apple yıllar önce Intel ile ortak bir mobil modem geliştirmek için anlaşmaya varmış ancak Qualcomm ile davalık olunca bu anlaşma boşa düşmüştü. Apple da Intel modem bölümünü satın alarak çalışmaları kendi bünyesine taşımıştı.

Apple 5G modemin Qualcomm muadiline göre nasıl bir performans vereceği merak konusu ancak ilk örnek olduğu için beklentilerin altında kalabilir. Zaten iPhone SE serisi firmanın biraz daha deneysel projelerini kullandığı modeller durumunda.

Diğer bir değişiklik ise LCD ekran yerine OLED ekran kullanılacak olması. Böylece iPhone serisinde artık LCD ekranlı bir model kalmamış oluyor. Ayrıca Apple A18 yonga seti ile Apple Intelligence de modelde kullanılabilecek.

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iPhone SE 4 özel olacak