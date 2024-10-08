Apple ilk 5G modemini iPhone SE 4 ile sunabilir

iPhone SE 4 devrimi
Kaynaklar iPhone SE 4 modeli ile birlikte Apple’ın kendi tasarladığı ilk 5G modelini kullanacağını belirtiyor. Firmanın uzun süredir üzerinde çalıştığı 5G modeminin Wi-Fi, Bluetooth ve GPS modüllerini barındıran tümleşik bir yonga olacağı iddia ediliyor.
Apple yıllar önce Intel ile ortak bir mobil modem geliştirmek için anlaşmaya varmış ancak Qualcomm ile davalık olunca bu anlaşma boşa düşmüştü. Apple da Intel modem bölümünü satın alarak çalışmaları kendi bünyesine taşımıştı.
Apple 5G modemin Qualcomm muadiline göre nasıl bir performans vereceği merak konusu ancak ilk örnek olduğu için beklentilerin altında kalabilir. Zaten iPhone SE serisi firmanın biraz daha deneysel projelerini kullandığı modeller durumunda.
Diğer bir değişiklik ise LCD ekran yerine OLED ekran kullanılacak olması. Böylece iPhone serisinde artık LCD ekranlı bir model kalmamış oluyor. Ayrıca Apple A18 yonga seti ile Apple Intelligence de modelde kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.