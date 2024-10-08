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    Anlık Bildirim

    Apple ilk 5G modemini iPhone SE 4 ile sunabilir

    iPhone SE 4 ile birlikte Apple ilk kez kendi 5G modemini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma Wi-Fi, Bluetooth ve GPS modüllerini de aynı modem yongasında bir araya getirecek.
    iPhone SE 4 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın biraz daha bütçeye hitap eden telefonu iPhone SE 4 için gelecek yılın ilk ayları işaret edilirken seride de önemli bir dönüşümün fişeğini ateşleyecek. Apple yeni modelde iki önemli değişiklik yapacak. 

    iPhone SE 4 devrimi

    Kaynaklar iPhone SE 4 modeli ile birlikte Apple’ın kendi tasarladığı ilk 5G modelini kullanacağını belirtiyor. Firmanın uzun süredir üzerinde çalıştığı 5G modeminin Wi-Fi, Bluetooth ve GPS modüllerini barındıran tümleşik bir yonga olacağı iddia ediliyor. 

    Apple yıllar önce Intel ile ortak bir mobil modem geliştirmek için anlaşmaya varmış ancak Qualcomm ile davalık olunca bu anlaşma boşa düşmüştü. Apple da Intel modem bölümünü satın alarak çalışmaları kendi bünyesine taşımıştı. 

    Apple 5G modemin Qualcomm muadiline göre nasıl bir performans vereceği merak konusu ancak ilk örnek olduğu için beklentilerin altında kalabilir. Zaten iPhone SE serisi firmanın biraz daha deneysel projelerini kullandığı modeller durumunda. 

    Diğer bir değişiklik ise LCD ekran yerine OLED ekran kullanılacak olması. Böylece iPhone serisinde artık LCD ekranlı bir model kalmamış oluyor. Ayrıca Apple A18 yonga seti ile Apple Intelligence de modelde kullanılabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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