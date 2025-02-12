iPhone SE 4 için tarih belli oldu iddiası: İşte beklenenler

- iPhone SE 4 ''Önümüzdeki hafta geliyor''
- Peki iPhone SE 4 hangi özellikleresahip olacak?
- iPhone SE 4 beklenen fiyatı
- Yorumlar
iPhone SE 4 ''Önümüzdeki hafta geliyor''
Kaçıranlar için uzun zamandır gündemde iPhone SE 4'ün, 11 Şubat'ta tanıtılması bekleniyordu. Ancak böyle bir şey yaşanmadı. Hâl böyle olunca Apple'ın planları merak konusu oldu. Bloomberg'den Mark Gurman ise konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Gurman, Apple'ın bu hafta içinde bir dizi ürün duyurusu yapacağını ve SE 4’ün de bu süreçte tanıtılacağını duyurdu.
Peki iPhone SE 4 hangi özellikleresahip olacak?
iPhone SE 4’ün iPhone 14 tasarımına benzer bir yapıya sahip olacağı söyleniyor. Bu tasarımda ise 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran, Face ID desteği ve çentikli tasarım bulunacak. Apple, bu modelde A18 çipi kullanarak yapay zeka destekli Apple Intelligence özelliklerini sunmayı hedefliyor. Yeni modelin arka tarafında 48 MP’lik bir kamera sensörü bulunacak.
Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası ile karşılaşabiliriz. Ayrıca daha önce batarya kapasitesinin 3279 mAh olacağı ve 20W kablolu, 15W MagSafe ve Qi2 kablosuz şarj desteği sunacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bağlantı bölümünde ise Apple, USB-C bağlantı noktasına ek olarak kendi geliştirdiği ilk hücresel modemi kullanarak Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmayı planlıyor.
iPhone SE 4 beklenen fiyatıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem