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    iPhone SE 4 için tarih belli oldu iddiası: İşte beklenenler

    Apple, iPhone SE 4’ü yakında duyurabilir. Yeni modelin iPhone 14 tasarımına sahip olması, A18 çipi, OLED ekran ve USB-C bağlantısı gibi yeniliklerle gelmesi bekleniyor.
    iPhone SE 4 için geri sayım başladı: İşte duyuru tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE 4, beklenenden daha erken bir tarihte tanıtılabilir. Bloomberg'den Mark Gurman'ın son paylaşımlarına göre Apple, yeni iPhone SE'yi önümüzdeki hafta duyurmayı planlıyor. Üstelik bu hafta içerisinde küçük çaplı duyurular olabilir.

    iPhone SE 4 ''Önümüzdeki hafta geliyor''

    Kaçıranlar için uzun zamandır gündemde iPhone SE 4'ün, 11 Şubat'ta tanıtılması bekleniyordu. Ancak böyle bir şey yaşanmadı. Hâl böyle olunca Apple'ın planları merak konusu oldu. Bloomberg'den Mark Gurman ise konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Gurman, Apple'ın bu hafta içinde bir dizi ürün duyurusu yapacağını ve SE 4’ün de bu süreçte tanıtılacağını duyurdu.

    Peki iPhone SE 4 hangi özellikleresahip olacak? 

    iPhone SE 4’ün iPhone 14 tasarımına benzer bir yapıya sahip olacağı söyleniyor. Bu tasarımda ise 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran, Face ID desteği ve çentikli tasarım bulunacak. Apple, bu modelde A18 çipi kullanarak yapay zeka destekli Apple Intelligence özelliklerini sunmayı hedefliyor. Yeni modelin arka tarafında 48 MP’lik bir kamera sensörü bulunacak.

    Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası ile karşılaşabiliriz. Ayrıca daha önce batarya kapasitesinin 3279 mAh olacağı ve 20W kablolu, 15W MagSafe ve Qi2 kablosuz şarj desteği sunacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bağlantı bölümünde ise Apple, USB-C bağlantı noktasına ek olarak kendi geliştirdiği ilk hücresel modemi kullanarak Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmayı planlıyor. 

    iPhone SE 4 beklenen fiyatı

    iPhone SE 4 için geri sayım başladı: İşte duyuru tarihi Tam Boyutta Gör
    iPhone SE 4'ün yaklaşık 500 dolar fiyatla tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bu fiyat, önceki SE modeline kıyasla daha yüksek olsa da iPhone 16 serisine kıyasla daha erişilebilir olacak.
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    Sempron 3200 11 dakika önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 21 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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