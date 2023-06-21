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    iPhone SE 4 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: Bekleyiş sürecek

    Merakla beklenen iPhone SE 4'ün muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. iPhone ailesinin bütçe modeli için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek. İşte detaylar
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    iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! Bekleyiş sürecek Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Apple'ın iPhone SE 3, iPhone 13 Mini ve iPhone 14 Plus gibi orta ve alt seviye iPhone modelleri, beklentilerin altında kaldı. Bu nedenle tüm gözler, iPhone 15 serisi öncesinde dördüncü nesil iPhone SE 4'e çevrildi diyebiliriz. Bugünse Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O'Malley, Apple'ın bir sonraki bütçe iPhone'u için dikkat çeken bilgiler paylaştı.

    iPhone SE 4 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Hatırlayacak olursak iPhone SE, ilk olarak 2016 yılında tanıtıldı ve 2022 yılına kadar iki devam modeli ile karşılaştık. Halihazırda mevcut olan iPhone SE 3 ise, ana akım iPhone modellerinden çok daha farklı bir tasarımda 4,7 inç LCD ekran, Touch ID, 5G, 12 megapiksel arka kamera ve A15 Bionic işlemci ile satışa sunuldu. Bunun ardından iPhone SE 4'ün neler sunacağı da büyük merak konusu oldu diyebiliriz. 

    Bekleyiş devam edecek

    Daha önce iPhone SE 4'ün iPhone 14 modeliyle benzer bir tasarıma sahip olacağı iddia edilmişti. Öyle ki yeni cihazın, 6.1 inç OLED ekran, Face ID ve Apple A16 Bionic işlemci gibi yenilikler içereceği belirtildi. Ancak böyle bir gelişme yakın zamanda mümkün olmayabilir. Apple'ın tedarik zinciri ortaklarına göre, Apple'ın 2024 yılı için iPhone SE 4 planı bulunmuyor. Dolayısıyla cihaz için en erken 2025 yılına işaret ediliyor. 

    Bunun nedeni ise telefonun Apple tarafından tasarlanan 5G modemi merkeze alacak olması. Ancak analistler tarafından sunulan bu bilgilerin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Niketim Apple'ın modem çalışmaları sonuçlandığı takdirde, sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz. 

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