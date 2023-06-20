Apple gaza bastı: iPhone'lar Vision Pro'ya dönüşecek

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2023 kapsamında tanıtılan Vision Pro ile AR/VR alanında ses getirmeyi başardı. Öyle ki uygun fiyatlı bir Vision Pro'ya işaret eden çeşitli söylentiler duymaya başladık. Apple tarafından alınan yeni bir patent ise, bu söylentileri doğruluyor olabilir. Şimdi de marka, iPhone'ları karma gerçeklik gözlüğüne dönüştürmeyi planlıyor.

iPhone'lar Vision Pro'ya dönüşecek

Bilmeyenler için Apple Vision Pro, oldukça dolu bir özellik paketine sahip olsa da, 3.500 dolarlık cep yakan bir fiyat etiketi ile tanıtıldı. Bu nedenle karma gerçeklik başlığının yüksek satış rakamlarına ulaşması pek olası görülmüyor. Ancak Apple'ın aklında daha yenilikçi bir şey olabilir.

Bu hafta yayınlanan son patent başvuruları, Cuppertino devinin iPhone'a bağlanabilen ve onu Vision Pro'dan daha küçük karma gerçeklik başlığına dönüştürebilen bir aksesuar setine (HMD) işaret ediyor. Patent çizimlerine göre Vision Pro'ya benzer şekilde askılı kafa bandına sahip olacak bu cihaz, iPhone veya iPad üzeriden kablosuz bir şekilde desteklenecek. Dolayısıyla daha kısıtlı donanım, Apple'a uygun fiyatlı bir çözüm getirmiş olacak.

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Paylaşılan patent dosyalarında, cihazın tam olarak nasıl çalıştığından bahsedilmiyor. Ancak Apple'ın mobil cihazlar üzerinden yenilikçi yöntemler araştırdığı açık. Günümüzde Apple dahil olmak üzere birçok üreticinin benzer patent başvurularında bulunduğunu belirtelim. Ancak bu teknolojiler, çoğu zaman hayata geçirilmeden rafa kaldırılıyor. Bu nedenle yeni cihazın nihai bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.

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