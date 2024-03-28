iPhone SE 4 için ekran tedarikçisi belli oldu: Listede Samsung yok

Tam Boyutta Gör Bildiğiz gibi Apple, iPhone SE 3, iPhone 13 Mini ve iPhone 14 Plus gibi uygun fiyatlı iPhone denemelerinden iyi sonuçlar alamadı. Ancak bir süredir iPhone SE 4 modelinin yolda olduğu konuşuluyor. Hatta yenilenen sürümün OLED ekran, Face ID ve yepyeni özellikler ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak 2024 iPhone SE 4'ün ekran tedarikçisi de netleşmeye başladı.

iPhone SE 4, BOE paneller kullanacak

Hatırlayacak olursak iPhone SE serisi, ilk olarak 2016 yılında tanıtıldı ve 2022 yılına kadar iki devam modeli ile karşılaştık. Halihazırda mevcut olan iPhone SE 3 ise, ana akım iPhone modellerinden çok daha farklı bir tasarımda 4,7 inç LCD ekran, Touch ID, 5G, 12 megapiksel arka kamera ve A15 Bionic işlemci ile satışa sunuldu.

iPhone SE 4'ün ise iPhone 14 modeliyle benzer bir tasarıma sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca 6.1 inç OLED ekran, Face ID ve Apple A16 Bionic işlemci de söylentiler arasında. Sektörden gelen son bilgiler ise, iPhone SE 4'e güç verecek panel için Samsung Display, BOE ve Tianma ile olan görüşmelerin tamamlandığını gösteriyor.

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Buna göre Apple'ın OLED panel başına 25 dolar istediği, ancak Samsung'un teklifinin 30 dolar olduğu ve görüşmelerin sonlandığı belirtildi. Bu da BOE ve Tianma'yı potansiyel tedarikçiler arasında bırakıyor, ancak Tianma henüz Apple'ın katı kalite gereksinimlerini karşılayamadı. Dolayısıyla BOE, siparişlerin tamamı olmasa da çoğunluğundan sorumlu olacak.

iPhone SE 4 için panel fiyatlarının, Phone 15'te kullanılan OLED ekranlara kıyasla çok daha düşük olduğu söyleniyor, çünkü SE için paneller iPhone 13 ve iPhone 14'te kullanılanlarla aynı eski parçaları kullanacak, bu nedenle tedarikçiler için herhangi bir Ar-Ge yatırımlar olmayacak.

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iPhone SE 4'ün ekran tedarikçisi belli oldu: Listede Samsung yok