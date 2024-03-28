iPhone SE 4 için ekran tedarikçisi belli oldu: Listede Samsung yok

iPhone SE 4, BOE paneller kullanacak
Hatırlayacak olursak iPhone SE serisi, ilk olarak 2016 yılında tanıtıldı ve 2022 yılına kadar iki devam modeli ile karşılaştık. Halihazırda mevcut olan iPhone SE 3 ise, ana akım iPhone modellerinden çok daha farklı bir tasarımda 4,7 inç LCD ekran, Touch ID, 5G, 12 megapiksel arka kamera ve A15 Bionic işlemci ile satışa sunuldu.
iPhone SE 4'ün ise iPhone 14 modeliyle benzer bir tasarıma sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca 6.1 inç OLED ekran, Face ID ve Apple A16 Bionic işlemci de söylentiler arasında. Sektörden gelen son bilgiler ise, iPhone SE 4'e güç verecek panel için Samsung Display, BOE ve Tianma ile olan görüşmelerin tamamlandığını gösteriyor.
Buna göre Apple'ın OLED panel başına 25 dolar istediği, ancak Samsung'un teklifinin 30 dolar olduğu ve görüşmelerin sonlandığı belirtildi. Bu da BOE ve Tianma'yı potansiyel tedarikçiler arasında bırakıyor, ancak Tianma henüz Apple'ın katı kalite gereksinimlerini karşılayamadı. Dolayısıyla BOE, siparişlerin tamamı olmasa da çoğunluğundan sorumlu olacak.
iPhone SE 4 için panel fiyatlarının, Phone 15'te kullanılan OLED ekranlara kıyasla çok daha düşük olduğu söyleniyor, çünkü SE için paneller iPhone 13 ve iPhone 14'te kullanılanlarla aynı eski parçaları kullanacak, bu nedenle tedarikçiler için herhangi bir Ar-Ge yatırımlar olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...