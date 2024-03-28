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    iPhone SE 4 için ekran tedarikçisi belli oldu: Listede Samsung yok

    Apple'ın bir sonraki bütçe iPhone'u, iPhone SE 4'ün özellikleri netleşmeye başladı. 2024 iPhone SE 4 modeli, BOE üretimi OLED panele sahip olacak. İşte detaylar. 
    iPhone SE 4'ün ekran tedarikçisi belli oldu: Listede Samsung yok Tam Boyutta Gör
    Bildiğiz gibi Apple, iPhone SE 3, iPhone 13 Mini ve iPhone 14 Plus gibi uygun fiyatlı iPhone denemelerinden iyi sonuçlar alamadı. Ancak bir süredir iPhone SE 4 modelinin yolda olduğu konuşuluyor. Hatta yenilenen sürümün OLED ekran, Face ID ve yepyeni özellikler ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak 2024 iPhone SE 4'ün ekran tedarikçisi de netleşmeye başladı. 

    iPhone SE 4, BOE paneller kullanacak

    Hatırlayacak olursak iPhone SE serisi, ilk olarak 2016 yılında tanıtıldı ve 2022 yılına kadar iki devam modeli ile karşılaştık. Halihazırda mevcut olan iPhone SE 3 ise, ana akım iPhone modellerinden çok daha farklı bir tasarımda 4,7 inç LCD ekranTouch ID5G12 megapiksel arka kamera ve A15 Bionic işlemci ile satışa sunuldu.

    iPhone SE 4'ün ise iPhone 14 modeliyle benzer bir tasarıma sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca 6.1 inç OLED ekran, Face ID ve Apple A16 Bionic işlemci de söylentiler arasında. Sektörden gelen son bilgiler ise, iPhone SE 4'e güç verecek panel için Samsung Display, BOE ve Tianma ile olan görüşmelerin tamamlandığını gösteriyor.

    Buna göre Apple'ın OLED panel başına 25 dolar istediği, ancak Samsung'un teklifinin 30 dolar olduğu ve görüşmelerin sonlandığı belirtildi. Bu da BOE ve Tianma'yı potansiyel tedarikçiler arasında bırakıyor, ancak Tianma henüz Apple'ın katı kalite gereksinimlerini karşılayamadı. Dolayısıyla BOE, siparişlerin tamamı olmasa da çoğunluğundan sorumlu olacak.

    iPhone SE 4 için panel fiyatlarının, Phone 15'te kullanılan OLED ekranlara kıyasla çok daha düşük olduğu söyleniyor, çünkü SE için paneller iPhone 13 ve iPhone 14'te kullanılanlarla aynı eski parçaları kullanacak, bu nedenle tedarikçiler için herhangi bir Ar-Ge yatırımlar olmayacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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