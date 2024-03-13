iPhone SE 4 çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni

iPhone SE 4 çıkmadan değer kaybetti
Akıllı telefon pazarı günümüzde ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta her bütçeye uygun Android cihazlar bulunurken, diğer tarafta Apple'ın yalnızca premium modellere yöneldiğini görüyoruz. Bu da rakiplerinden çok daha az değer kaybetmesine neden oluyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre iPhone SE 4, standart ve "Pro" modeller karşısında bu avantajı kaybedebilir.
Şu an için iPhone SE 4'ün özellikleri veya pazarda ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak yeni araştırma, 2022 yılında çıkış yapan iPhone SE 3'ün, yeniden satış değerinin yüzde 42,6'sını kaybettiğini gösteriyor. Buna karşılık, aynı dönemde piyasaya sürülen iPhone 13, yıllar içinde yalnızca %18,7 değer kaybetti. Üstelik bu trend, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde de korunuyor.
Dolayısıyla Sellcell, iPhone SE 4'ün benzer bir kaderi paylaşabileceğini ve piyasaya sürüldükten sonra yeniden satış değerinin büyük ölçüde düşebileceğini belirtti. Ayrıca iPhone SE 4'ün değer kaybı potansiyeli, bazı kullanıcıları bütçe modeli yerine premium modeli tercih etmeye yönlendirebilir.
Şimdilik, iPhone SE 4'ün 6.1 inçlik daha büyük bir ekranla ve ön kamera ile Face ID sensörlerini barındıran bir çentikle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dahası, yeni tasarıma USB-C bağlantı noktası da eşlik edecek. iPhone SE 4 modelinin, en erken 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, gecikme yaşama olasılığı yüksek. Peki iPhone SE 4 beklemeye değer mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.