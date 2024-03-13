iPhone SE 4 çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi iPhone SE 3 satış beklentilerinin altında kalmış, iPhone SE 4 modeli ise geçtiğimiz yıl pas geçilmişti. Dolayısıyla 2024 iPhone SE 4 hakkında bir süredir bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak pazar araştırma şirketi Sellcell, uygun fiyatlı yeni iPhone modeli hakkında üzücü bir gelişme paylaştı.

iPhone SE 4 çıkmadan değer kaybetti

Akıllı telefon pazarı günümüzde ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta her bütçeye uygun Android cihazlar bulunurken, diğer tarafta Apple'ın yalnızca premium modellere yöneldiğini görüyoruz. Bu da rakiplerinden çok daha az değer kaybetmesine neden oluyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre iPhone SE 4, standart ve "Pro" modeller karşısında bu avantajı kaybedebilir.

Şu an için iPhone SE 4'ün özellikleri veya pazarda ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak yeni araştırma, 2022 yılında çıkış yapan iPhone SE 3'ün, yeniden satış değerinin yüzde 42,6'sını kaybettiğini gösteriyor. Buna karşılık, aynı dönemde piyasaya sürülen iPhone 13, yıllar içinde yalnızca %18,7 değer kaybetti. Üstelik bu trend, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde de korunuyor.

Dolayısıyla Sellcell, iPhone SE 4'ün benzer bir kaderi paylaşabileceğini ve piyasaya sürüldükten sonra yeniden satış değerinin büyük ölçüde düşebileceğini belirtti. Ayrıca iPhone SE 4'ün değer kaybı potansiyeli, bazı kullanıcıları bütçe modeli yerine premium modeli tercih etmeye yönlendirebilir.

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Şimdilik, iPhone SE 4'ün 6.1 inçlik daha büyük bir ekranla ve ön kamera ile Face ID sensörlerini barındıran bir çentikle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dahası, yeni tasarıma USB-C bağlantı noktası da eşlik edecek. iPhone SE 4 modelinin, en erken 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, gecikme yaşama olasılığı yüksek. Peki iPhone SE 4 beklemeye değer mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

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iPhone SE 4 çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni