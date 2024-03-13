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    iPhone SE 4 çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni

    Apple'ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelinden üzücü bir gelişme paylaşıldı. Pazar araştırma şirketi Sellcell'e göre, standart iPhone modelleri kadar değerli olmayacak.
    iPhone SE 4 çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi iPhone SE 3 satış beklentilerinin altında kalmış, iPhone SE 4 modeli ise geçtiğimiz yıl pas geçilmişti. Dolayısıyla 2024 iPhone SE 4 hakkında bir süredir bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak pazar araştırma şirketi Sellcell, uygun fiyatlı yeni iPhone modeli hakkında üzücü bir gelişme paylaştı. 

    iPhone SE 4 çıkmadan değer kaybetti

    Akıllı telefon pazarı günümüzde ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta her bütçeye uygun Android cihazlar bulunurken, diğer tarafta Apple'ın yalnızca premium modellere yöneldiğini görüyoruz. Bu da rakiplerinden çok daha az değer kaybetmesine neden oluyor.  Ancak yeni bir araştırmaya göre iPhone SE 4, standart ve "Pro" modeller karşısında bu avantajı kaybedebilir.

    Şu an için iPhone SE 4'ün özellikleri veya pazarda ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak yeni araştırma, 2022 yılında çıkış yapan iPhone SE 3'ün, yeniden satış değerinin yüzde 42,6'sını kaybettiğini gösteriyor. Buna karşılık, aynı dönemde piyasaya sürülen iPhone 13, yıllar içinde yalnızca %18,7 değer kaybetti. Üstelik bu trend, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde de korunuyor.

    Dolayısıyla Sellcell, iPhone SE 4'ün benzer bir kaderi paylaşabileceğini ve piyasaya sürüldükten sonra yeniden satış değerinin büyük ölçüde düşebileceğini belirtti. Ayrıca iPhone SE 4'ün değer kaybı potansiyeli, bazı kullanıcıları bütçe modeli yerine premium modeli tercih etmeye yönlendirebilir. 

    Şimdilik, iPhone SE 4'ün 6.1 inçlik daha büyük bir ekranla ve ön kamera ile Face ID sensörlerini barındıran bir çentikle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dahası, yeni tasarıma USB-C bağlantı noktası da eşlik edecek. iPhone SE 4 modelinin, en erken 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, gecikme yaşama olasılığı yüksek. Peki iPhone SE 4 beklemeye değer mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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