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    Samsung Galaxy S24 ultra, pil performansı testinde tüm iPhone modellerini geride bıraktı

    Özellikle pil ömrü konusunda gelişmeler vadeden iPhone 16 modelleri, yapılan testlerde önceki serilere kıyasla ilerleme kaydetse de, Galaxy S24 Ultra gibi rakiplerine karşı hala geride kalıyor.

    Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone modellerini geride bıraktı Tam Boyutta Gör

    Apple'ın en yeni iPhone 16 serisi, büyük devrimler yerine kademeli iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Bu yılın en çok öne çıkan özelliği "Apple Intelligence" olarak tanıtılsa da, bu özelliğin şu an için kullanılamadığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, şirket tüm seride geliştirilmiş pil ömrüne vurgu yaptı.

    Apple, iPhone 16 Pro Max'in selefine göre dört saat daha fazla video oynatma süresi sunduğunu, temel iPhone 16 modelinin ise iki saat ek kullanım süresi sağladığını iddia etti. Ancak ünlü teknoloji YouTuber'ı MrWhosetheboss’un yaptığı gerçek dünya pil testi, bu iddiaların pratikte ne kadar karşılık bulduğunu gözler önüne seriyor.

    YouTuber, yeni iPhone'ları önceki modelleri ve Samsung’un rakip cihazı Galaxy S24 Ultra ile kıyaslayarak teste tabi tuttu. Testte sosyal medya uygulamaları, YouTube ve Slack gibi popüler uygulamalar arasında geçiş yapılarak gerçek kullanım koşulları simüle edildi. Sonuçlar oldukça ilginçti.

    5.000 mAh bataryaya sahip Samsung Galaxy S24 Ultra, 12 saat 31 dakikalık kullanım süresiyle zirveye oturdu. iPhone 16 Pro Max ise 11 saat 22 dakika ile ikinci sırada yer aldı ve iPhone 15 Pro Max'in 9 saat 35 dakikalık süresini önemli ölçüde geride bıraktı.

    iPhone 16 serisinin geri kalanı da benzer bir performans sergiledi. iPhone 16 Plus, 8 saat 45 dakika kullanım sunarken, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri 8 saat 19 dakika ile eşit süreler kaydetti. Her ne kadar tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 serisinden daha iyi sonuçlar verse de, hiçbiri Galaxy S24 Ultra'nın elde ettiği başarıyı yakalayamadı.

    Sonuçlar şu şekilde sıralandı:

    • Samsung Galaxy S24 Ultra: 12 saat 31 dakika
    • iPhone 16 Pro Max: 11 saat 22 dakika
    • iPhone 15 Pro Max: 9 saat 35 dakika
    • iPhone 16 Plus: 8 saat 45 dakika
    • iPhone 16 Pro: 8 saat 19 dakika
    • iPhone 16: 8 saat 19 dakika
    • iPhone 15: 7 saat 45 dakika

    Apple’ın ikinci nesil 3nm çip teknolojisiyle verimliliği artırma çabalarına rağmen, pil performansı bakımından iPhone 16 serisi, Galaxy S24 Ultra'nın gerisinde kalıyor. Ancak yine de yeni iPhone modellerinin önceki nesillere kıyasla ciddi bir ilerleme kaydettiği de göz ardı edilemez.

    Elbette, pil ömrü bireysel kullanım alışkanlıklarına göre farklılık gösterebilir, bu nedenle test sonuçları herkes için aynı olmayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 15 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    Samsung Galaxy S24 Ultra, Teknoloji Haberleri ve Mobil Teknolojiler
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