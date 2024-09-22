Samsung Galaxy S24 ultra, pil performansı testinde tüm iPhone modellerini geride bıraktı

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Apple'ın en yeni iPhone 16 serisi, büyük devrimler yerine kademeli iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Bu yılın en çok öne çıkan özelliği "Apple Intelligence" olarak tanıtılsa da, bu özelliğin şu an için kullanılamadığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, şirket tüm seride geliştirilmiş pil ömrüne vurgu yaptı.

Apple, iPhone 16 Pro Max'in selefine göre dört saat daha fazla video oynatma süresi sunduğunu, temel iPhone 16 modelinin ise iki saat ek kullanım süresi sağladığını iddia etti. Ancak ünlü teknoloji YouTuber'ı MrWhosetheboss’un yaptığı gerçek dünya pil testi, bu iddiaların pratikte ne kadar karşılık bulduğunu gözler önüne seriyor.

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YouTuber, yeni iPhone'ları önceki modelleri ve Samsung’un rakip cihazı Galaxy S24 Ultra ile kıyaslayarak teste tabi tuttu. Testte sosyal medya uygulamaları, YouTube ve Slack gibi popüler uygulamalar arasında geçiş yapılarak gerçek kullanım koşulları simüle edildi. Sonuçlar oldukça ilginçti.

5.000 mAh bataryaya sahip Samsung Galaxy S24 Ultra, 12 saat 31 dakikalık kullanım süresiyle zirveye oturdu. iPhone 16 Pro Max ise 11 saat 22 dakika ile ikinci sırada yer aldı ve iPhone 15 Pro Max'in 9 saat 35 dakikalık süresini önemli ölçüde geride bıraktı.

iPhone 16 serisinin geri kalanı da benzer bir performans sergiledi. iPhone 16 Plus, 8 saat 45 dakika kullanım sunarken, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri 8 saat 19 dakika ile eşit süreler kaydetti. Her ne kadar tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 serisinden daha iyi sonuçlar verse de, hiçbiri Galaxy S24 Ultra'nın elde ettiği başarıyı yakalayamadı.

Sonuçlar şu şekilde sıralandı:

Samsung Galaxy S24 Ultra: 12 saat 31 dakika

iPhone 16 Pro Max: 11 saat 22 dakika

iPhone 15 Pro Max: 9 saat 35 dakika

iPhone 16 Plus: 8 saat 45 dakika

iPhone 16 Pro: 8 saat 19 dakika

iPhone 16: 8 saat 19 dakika

iPhone 15: 7 saat 45 dakika

Apple’ın ikinci nesil 3nm çip teknolojisiyle verimliliği artırma çabalarına rağmen, pil performansı bakımından iPhone 16 serisi, Galaxy S24 Ultra'nın gerisinde kalıyor. Ancak yine de yeni iPhone modellerinin önceki nesillere kıyasla ciddi bir ilerleme kaydettiği de göz ardı edilemez.

Elbette, pil ömrü bireysel kullanım alışkanlıklarına göre farklılık gösterebilir, bu nedenle test sonuçları herkes için aynı olmayabilir.

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Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone modellerini geride bıraktı