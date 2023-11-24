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    iPhone SE 4'ün konsept videosu ortaya çıktı: Aksiyon butonu, USB-C ve fazlası

    Apple'ın uygun fiyatlı telefon serisi SE modellerinin sonuncusu iPhone SE 4 bir süredir konuşuluyor. Telefonun sızan bilgilere göre oluşturulmuş konsept videosu yayınlandı.
    iPhone SE 4'ün konsept videosu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uygun fiyatlı telefon serisi SE modellerinin sonuncusu iPhone SE 4 bir süredir konuşuluyor. Telefonun sızan bilgilere göre oluşturulmuş konsept videosu yayınlandı.

    iPhone SE 4'ün muhtemel özellikleri

    iPhone SE 4'ün iPhone 14'e benzer çentikli tasarımda olacağını biliyoruz. Telefonun aynı zamanda iPhone 15 ile gelen özelleştirilebilir aksiyon butonu ve USB-C girişine de sahip olması bekleniyor. Bu bilgileri birleştiren 4RMD isimli tasarımcı telefonun 3D render'ını oluşturdu.

    Videoda iPhone SE 4'ün modern bir tasarımda olduğunu görüyoruz. Telefonun en büyük eksisi arka tarafta tek kameraya sahip olması. Kameranın 48 MP çözünürlüğünde ve 4K video kayıt yeteneğinde olması bekleniyor.

    Telefonun 6.1 inç büyüklüğünde OLED panel ile gelmesi bekleniyor. Büyüyen ekranla beraber pil kapasitesinin artacağı da aşikar.

    İşlemci tarafında ise A16 Bionic çipsetinin kulanılması muhtemel. Dolayısıyla telefon iPhone 15 seviyesinde performans sunabilir. iPhone SE 4 ile ilgili daha fazla bilgi çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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