iPhone SE 4'ün konsept videosu ortaya çıktı: Aksiyon butonu, USB-C ve fazlası

Tam Boyutta Gör Apple'ın uygun fiyatlı telefon serisi SE modellerinin sonuncusu iPhone SE 4 bir süredir konuşuluyor. Telefonun sızan bilgilere göre oluşturulmuş konsept videosu yayınlandı.

iPhone SE 4'ün muhtemel özellikleri

iPhone SE 4'ün iPhone 14'e benzer çentikli tasarımda olacağını biliyoruz. Telefonun aynı zamanda iPhone 15 ile gelen özelleştirilebilir aksiyon butonu ve USB-C girişine de sahip olması bekleniyor. Bu bilgileri birleştiren 4RMD isimli tasarımcı telefonun 3D render'ını oluşturdu.

Videoda iPhone SE 4'ün modern bir tasarımda olduğunu görüyoruz. Telefonun en büyük eksisi arka tarafta tek kameraya sahip olması. Kameranın 48 MP çözünürlüğünde ve 4K video kayıt yeteneğinde olması bekleniyor.

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Telefonun 6.1 inç büyüklüğünde OLED panel ile gelmesi bekleniyor. Büyüyen ekranla beraber pil kapasitesinin artacağı da aşikar.

İşlemci tarafında ise A16 Bionic çipsetinin kulanılması muhtemel. Dolayısıyla telefon iPhone 15 seviyesinde performans sunabilir. iPhone SE 4 ile ilgili daha fazla bilgi çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

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iPhone SE 4'ün konsept videosu ortaya çıktı