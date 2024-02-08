Apple Vision Pro'nun ekranı mikroskop altında incelendi: Her piksel alyuvar büyüklüğünde!

Apple Vision Pro'yu deneyenlerin dile getirdiği en önemli özelliklerden biri cihazın ekranı. Oldukça yüksek piksel yoğunluğuna sahip mikro OLED ekrana sahip cihaz iFixit tarafından sökülerek mikroskop altında incelendi.

4K televizyondan fazla piksel içeriyor

24 mm'ye 27.5 mm boyutlarına sahip ekran, bu kadar küçük alana rağmen 12 milyon piksel içeriyor. Bu piksel sayısı 4K bir televizyonun sahip olduğu piksel sayısından fazla. Ekranın piksel yoğunluğuysa 3386 ppi (inç başına piksel sayısı) gibi inanılmaz bir seviyede. Diğer VR setlere baktığımızda Meta Quest 3'ün 1218 ppi, HTC Vive Pro'nun ise 950 ppi yoğunluğa sahip olduğunu görüyoruz. iPhone 15 Pro'nun ekranı ise 460 ppi yoğunluğa sahip.

Apple Vision Pro'nun her bir pikseli 7.5 μm boyunda. Bu değer, kandaki kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) büyüklüğüyle aşağı yukarı aynı seviyede. iPhone 15 Pro ekranının tek bir pikseline bu piksellerden 54 adet sığabiliyor. iFixit ekranın büyük ihtimalle Sony tarafından üretildiğini söylüyor.

Diğer önemli bir veri ise ekrandan ne kadar uzakta olduğunuzu ve genel açıyı hesaba katan PPD (derece başına piksel) değeri. Bu değer küçük olursa ekranın yanlarında pikselleşme gerçekleşebiliyor. iFixit, Vision Pro'nun ortalama 34 PPD'ye sahip olduğunu tahmin ediyor. Bu, göze bu kadar yakın bir ekran için çok iyi bir rakam. Karşılaştırma yapmak gerekirse, PlayStation VR2'nin ortalama 19 PPD'ye sahipken Meta Quest 3 ortalama değeri 25 PPD. iPhone ekranına 30 cm uzaktan bakıldığında ise bu değer 95 PPD seviyesinde gerçekleşiyor.

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Cİhazın bataryasını da inceleyen ekip, bataryanın içerisinde iPhone piline benzer üç adet hücrenin olduğunu ve toplamda 46 Wh büyüklüğünde olduğunu tespit etti. Ancak Apple, pil ömrünü arttırmak için bataryayı %80 ile sınırladığı için 35.9 Wh kapasiteyi kullanmaya izin veriyor ve etikette de bu değer yazıyor.

iFixit, Apple Vision Pro'nun onarılabilirlik puanını ise 4 olarak belirledi. Ekip, cihaz birçok parçadan oluşan modüler yapıda olsa da içini açmaya gelince ısı tabancası ve aletlerle hasar vermeden açmanın zor olduğunu belirtti.

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