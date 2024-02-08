Apple Vision Pro'nun ekranı mikroskop altında incelendi: Her piksel alyuvar büyüklüğünde!

4K televizyondan fazla piksel içeriyor
24 mm'ye 27.5 mm boyutlarına sahip ekran, bu kadar küçük alana rağmen 12 milyon piksel içeriyor. Bu piksel sayısı 4K bir televizyonun sahip olduğu piksel sayısından fazla. Ekranın piksel yoğunluğuysa 3386 ppi (inç başına piksel sayısı) gibi inanılmaz bir seviyede. Diğer VR setlere baktığımızda Meta Quest 3'ün 1218 ppi, HTC Vive Pro'nun ise 950 ppi yoğunluğa sahip olduğunu görüyoruz. iPhone 15 Pro'nun ekranı ise 460 ppi yoğunluğa sahip.
Apple Vision Pro'nun her bir pikseli 7.5 μm boyunda. Bu değer, kandaki kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) büyüklüğüyle aşağı yukarı aynı seviyede. iPhone 15 Pro ekranının tek bir pikseline bu piksellerden 54 adet sığabiliyor. iFixit ekranın büyük ihtimalle Sony tarafından üretildiğini söylüyor.
Diğer önemli bir veri ise ekrandan ne kadar uzakta olduğunuzu ve genel açıyı hesaba katan PPD (derece başına piksel) değeri. Bu değer küçük olursa ekranın yanlarında pikselleşme gerçekleşebiliyor. iFixit, Vision Pro'nun ortalama 34 PPD'ye sahip olduğunu tahmin ediyor. Bu, göze bu kadar yakın bir ekran için çok iyi bir rakam. Karşılaştırma yapmak gerekirse, PlayStation VR2'nin ortalama 19 PPD'ye sahipken Meta Quest 3 ortalama değeri 25 PPD. iPhone ekranına 30 cm uzaktan bakıldığında ise bu değer 95 PPD seviyesinde gerçekleşiyor.
Cİhazın bataryasını da inceleyen ekip, bataryanın içerisinde iPhone piline benzer üç adet hücrenin olduğunu ve toplamda 46 Wh büyüklüğünde olduğunu tespit etti. Ancak Apple, pil ömrünü arttırmak için bataryayı %80 ile sınırladığı için 35.9 Wh kapasiteyi kullanmaya izin veriyor ve etikette de bu değer yazıyor.
iFixit, Apple Vision Pro'nun onarılabilirlik puanını ise 4 olarak belirledi. Ekip, cihaz birçok parçadan oluşan modüler yapıda olsa da içini açmaya gelince ısı tabancası ve aletlerle hasar vermeden açmanın zor olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.