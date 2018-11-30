iPhone Xs, Xs Max ve XR modelleri Türkiye’de! Türkiye fiyatı ne kadar?

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Apple, geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modellerini Türk kullanıcıların beğenisine sundu. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modelleri bugünden itibaren satın alınabiliyor.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max, genel satışa sunulan telefonlar arasında en pahalı telefon modelleri oldu. iPhone Xs Max’in 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 13999 TL gibi ürkütücü bir fiyat etiketine sahip.

iPhone Xs Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone Xs’nin 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 9899 TL’ye satılıyor. iPhone Xs 256 GB 11199 TL, iPhone Xs 512 GB ise 13099 TL olarak ücretlendiriliyor.

iPhone Xs Max Türkiye fiyatı ne kadar?

6.5 inç boyutundaki ekranıyla bugüne kadarki en büyük ekranlı iPhone modeli olan iPhone Xs Max’in 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 10799 TL’ye satılıyor. iPhone Xs Max 256 GB versiyonu 12099 TL, 512 GB versiyonu ise 13999 TL fiyat etiketi ile sahibini bekliyor. iPhone Xs ile iPhone Xs Max arasında 900 liralık fiyat farkı var.

iPhone XR Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple A12 işlemcisini ve FaceID teknolojisini daha uygun fiyata deneyimleyebileceğiniz iPhone XR de Türkiye de satışa sunulan modeller arasında yer alıyor. iPhone XR’yi 5 farklı renk seçeneği (beyaz, siyah,mavi, sarı, mercan ve kırmızı) ile satın alabilirsiniz.

iPhone Xr’nin 64 GB versiyonu 7399 TL’ye, 128 GB versiyonu 7799 TL’ye 256 GB versiyonu ise 8699 TL’ye satılıyor.

Yeni iPhone modellerini şu andan itibaren Apple’ın web sitesinden, diğer e-ticaret sitelerinden ve perakende satış mağazalarından satın alabilirsiniz. Apple Türkiye web mağazasında, 1 gün içerisinde kargoya teslim edileceği bilgisi yer alıyor.