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iPhone Xs, Xs Max ve XR modelleri Türkiye’de! Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR Türkiye'de! Dövizdeki hareketlilikten dolayı çıkışı geciken iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinin Türkiye fiyatı ne kadar?
5 ay
21,8b
1
113
iPhone
Yusuf Akbaş
Yazar
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iPhone Xs, Xs Max ve XR modelleri Türkiye’de! Türkiye fiyatı ne kadar?
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Apple, geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modellerini Türk kullanıcıların beğenisine sundu. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modelleri bugünden itibaren satın alınabiliyor.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max, genel satışa sunulan telefonlar arasında en pahalı telefon modelleri oldu. iPhone Xs Max’in 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 13999 TL gibi ürkütücü bir fiyat etiketine sahip.

iPhone Xs Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone Xs’nin 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 9899 TL’ye satılıyor. iPhone Xs 256 GB 11199 TL, iPhone Xs 512 GB ise 13099 TL olarak ücretlendiriliyor.

iPhone Xs Max Türkiye fiyatı ne kadar?

6.5 inç boyutundaki ekranıyla bugüne kadarki en büyük ekranlı iPhone modeli olan iPhone Xs Max’in 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 10799 TL’ye satılıyor. iPhone Xs Max 256 GB versiyonu 12099 TL, 512 GB versiyonu ise 13999 TL fiyat etiketi ile sahibini bekliyor. iPhone Xs ile iPhone Xs Max arasında 900 liralık fiyat farkı var.

iPhone XR Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple A12 işlemcisini ve FaceID teknolojisini daha uygun fiyata deneyimleyebileceğiniz iPhone XR de Türkiye de satışa sunulan modeller arasında yer alıyor. iPhone XR’yi 5 farklı renk seçeneği (beyaz, siyah,mavi, sarı, mercan ve kırmızı) ile satın alabilirsiniz.

iPhone Xr’nin 64 GB versiyonu 7399 TL’ye, 128 GB versiyonu 7799 TL’ye 256 GB versiyonu ise 8699 TL’ye satılıyor.

Yeni iPhone modellerini şu andan itibaren Apple’ın web sitesinden, diğer e-ticaret sitelerinden ve perakende satış mağazalarından satın alabilirsiniz. Apple Türkiye web mağazasında, 1 gün içerisinde kargoya teslim edileceği bilgisi yer alıyor.


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mu5tafa 5 ay en beğenilen
Note 9 fiyat performans telefonu oldu arkadaş.
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lebendefrans 5 ay
vergi diyenler olmuş da huawei vergi vermiyor mu? bildiğin apple keriz avına çıkmış. dünya üzerinde bu kadar kar payı koyulan (yani bu kadar müşterisini keriz yerine koyan) başka ürün - firma yoktur herhalde. alacaklara hayırlı traşlar. twitter.com/...
vergi diyenler olmuş da huawei vergi vermiyor mu? bildiğin apple keriz avına çıkmış. dünya üzerinde bu kadar kar payı koyulan (yani bu kadar müşterisini keriz ...
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3 Yanıt Yanıtla +46
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b@d0 5 ay
biri 6s diğeri X olan iki adet iphone kullanıyorum. Genelde sene ve ikinci elde kayıp yaşamadan yenilemeye çalışırdım. mevcut fiyatlardan sonra bi kendimi sorguladım, bu fiyat akıl alır gibi değil arkadaşlar. yazık,günah, israf... yani X i satıp yenilemek istesem bir X fiyatı kadar daha eklemem gerekecek neredeyse. bu artık kötü bir bağımlılık halini aldı bende. neyse ki artık fark edilecek boyutlara ulaştı telefon fiyatlarının saçmalığı. bu vesile ile 6s'i sattım note 8 aldım 3850TL fiyata, sırada X var onu da satıp bir kaç model daha düşük olan bir iphone'a geçmeyi düşünüyorum. Bu işin gerçekten sonu yok ve bu illetten daha da ilerlemeden kurtulmam lazım. Allah hepimize acil şifalar versin.
biri 6s diğeri X olan iki adet iphone kullanıyorum. Genelde sene ve ikinci elde kayıp yaşamadan yenilemeye çalışırdım. mevcut fiyatlardan sonra bi kendimi sorgu...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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APOLL0 5 ay
12/07/2018 de gelen zamlarla iphone x 7500 TL ye çıkmıştı. O zamanlar dolar 4,75 TL seviyelerindeydi. Buna rağmen hepsiburada gibi bir kaç site uzun süre 6000 civarına satmaya devam etti. Bugün bakıyoruz dolar 5.25 TL. iPhone XS yine 1000 dolardan piyasaya sürülmüş. Ancak Apple Store satış fiyatı 9900 TL , olması gereken fiyat gerekli orantıyı kurunca MAKSİMUM 8300 TL olarak çıkıyor. Hepsiburada gibi sitelerde de olması gereken fiyat maksimum 7500 TL dir. Ondan sonra Tim COCK Türkiye'de satışlardan memnun değiliz diye kıvranıyor.
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DH Misafiri 5 ay
Hüvai ucuz mu sanki. O da 7-8 bin lira işte. Artık hepsi pahalı. 1500 tl üzeri gereksiz bence. Bana yetiyor gardaş. Siz alın hava atarsınız.
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Witcher3 5 ay
Ölsem şu telefonları alıp devlete vergi vermem, batsın gitsin be böyle ülkemi olur herşeyde abartı vergi var !!!
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erkanberk 5 ay
Çok şaşırmadık zaten. Adamlar bildiğin eğleniyo bizle😡
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seyhmus21 5 ay erkanberk
Maho kardaş ağa bizimle eğleni
avrupadaki yaşayan gençlere bakıyorum hepsinin elinde bizdekilerin aksine iphone 6s 7 plus samsung s8 çok az kişinin elinde son modelleri gördüm o kadar bu en son modelleri almak bizim gibi 3 dünya ülkelerinin işi anladım ki bu firmaları zengin edenler bizim gibi ülkeler
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zotacing 5 ay
Savunduğum şeylere çabuk nazar değer ama yine de yazayım, Huawei artık Türkiye'de tek kalem olur Samsungla beraber 1-2 yıl içinde.
Apple kafayı yemiş, yine tam bir telekız-eskort telefonu yaptılar. Instagram'da şimdi ne kadar tele-eskort varsa, bu telefonu almış kutusunu falan hikayede paylaşıp çocukluk kompleksini yenmeye çalışıyor.
XS Max olsun XS olsun hiç biri bir P20 Pro kadar bile iyi değil, ki daha Mate 20 Pro falan saymıyorum.
Kaldı ki Note 9, S8 Plus, S9 Plus gibi ne seçenekler var bu cihazlardan üstün.
Bu telefonu Türkiye'de ios için alan sayısı 10'da 1'dir.
Yazık günah şu fiyata bak, helal ve normal kazanan 13.000TL telefona vermez.
Aylık 150.000TL kazanayım yine vermem.
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MaximillianFoe 5 ay
Devlet ne güzel ya 4.000 TL kazanıyor gram çalışmadan - adam üretsin sen kazan. Mafya resmen haraç kesiyor halktan.
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Paetzold 5 ay
Telefona 2000 lira veresim gelmiyor. Birde bu fiyatlara bak
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mu5tafa 5 ay
Donanımhaber de şöyle bir video yapsın..
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lebendefrans 5 ay mu5tafa
var hocam mesela 2 si 1 de 8. dakkada biraz bahsi geçmiş
youtube.com/...
ama bunu anlamak için zaten video izlemeye falan gerek yok.bizim memleketin yüzde yüz koyun dna lı i sheepleri bunu bile anlayamıyor ve burda apple avukatlığı yapıyorlar işte. üstte tartıştığım @leocorte isimli i sheep daha mate 20 pro ile p 20 pro nun anlamını kavrayamayacak akdar aciz bi isheep. don alacak parası yoktur gelmiş burda appletürkiye fiyatlarını savunuyor. iq problemi olunca naparsın işte.
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alemburda34 5 ay
İphone XS Max 256 GB 8250 TL ye aldım misssss (Türkiye'de)
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Ray Kurzweil 5 ay
Yazık günah israf. iPhone'dan başka telefon kullanmadım ama kız arkadaşımda Mi Note 3 var ve hayran kaldım, android o samsung s2 filan kitkat zamanlarındaki gibi değil çok farklı ve çok stabil halde iOS'dan hiçbir farkı da yok emin olun ne hata veriyor ne de takılıyor. Şu an piyasada satılan 2000 TL ve üstü telefonların hepsiyle bu telefonla yapacağınız her şeyi yapabilirsiniz. Tim Cook'un taze bi açıklaması vardı satışlar düştüğü için kâr marjımızı arttırıyoruz ki kazancımız düşmesin diye şeklinde. Almayın arkadaşlar kimse keriz değil hele şu kriz döneminde...
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