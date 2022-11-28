5.4 milyon Twitter hesabı çalındı, dahası da gelecek

Twitter platformunda Elon Musk’ın satın alımının fırtınası henüz dinmemişken şimdi de kişisel verilerin çalındığı haberi geldi. Hem aktif hem de engelli milyonlarca kullanıcının verileri karaborsada satılıyor.

5.4 milyon hesap çalındı

Twitter aksini iddia etse de API kodlarında bulunan bir açık üzerinden verilerin çalındığı iddia ediliyor. 5.4 milyon kullanıcıya ait telefon numarası ve email adresleri elde edilmiş durumda. Karaborsa forumlarda bu verilerin satıldığı ifade ediliyor.

Elon Musk genel af ilan edecek 4 gün önce eklendi

Bunun yanında Twitter üzerinde askıya alınmış yaklaşık 1.2 milyon hesabın da çalındığı belirtiliyor. Bu paket ise belirli bir grup içerisinde satışa çıkarılmış yani herkese açık bir satış olmamış.

Böylece toplamda 7 milyona yakın kullanıcının verileri sızdırılmış durumda. Kaynaklar bahse konu açığın daha uzun süre suiistimal edildiğini ve 17 milyon civarında bir rakamın sızdırılmış olabileceğini belirtiyor. Muhtemelen geri kalan sızıntılar paket paket forumlarda satışa çıkacak. Uzmanlar saldırganların oltalama yolu ile kullanıcıları kandırmaya çalışacağı konusunda uyarıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.