5.4 milyon Twitter hesabı çalındı, dahası da gelecek

5.4 milyon hesap çalındı
Twitter aksini iddia etse de API kodlarında bulunan bir açık üzerinden verilerin çalındığı iddia ediliyor. 5.4 milyon kullanıcıya ait telefon numarası ve email adresleri elde edilmiş durumda. Karaborsa forumlarda bu verilerin satıldığı ifade ediliyor.
Bunun yanında Twitter üzerinde askıya alınmış yaklaşık 1.2 milyon hesabın da çalındığı belirtiliyor. Bu paket ise belirli bir grup içerisinde satışa çıkarılmış yani herkese açık bir satış olmamış.
Böylece toplamda 7 milyona yakın kullanıcının verileri sızdırılmış durumda. Kaynaklar bahse konu açığın daha uzun süre suiistimal edildiğini ve 17 milyon civarında bir rakamın sızdırılmış olabileceğini belirtiyor. Muhtemelen geri kalan sızıntılar paket paket forumlarda satışa çıkacak. Uzmanlar saldırganların oltalama yolu ile kullanıcıları kandırmaya çalışacağı konusunda uyarıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam