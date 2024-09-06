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    iQOO 13, birçok açıdan “enlerin telefonu” olabilir

    Çinli teknoloji devi iQOO tarafından geliştirilen ve uzun süredir sızıntılar sayesinde gelişmelerinden haberdar olduğumuz iQOO 13, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekecek bir cihaz olabilir.

    iQOO 13 özellikleri sızdırılmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli iQOO'nun, yeni amiral gemisi modeli iQOO 13'ü Kasım ayında tanıtacağı konuşuluyor. Bu telefonun, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kullanan ilk cihazlardan biri olacağı ve Çin pazarına sunulacağı tahminleri mevcut. Ancak kimi kaynaklara göre cihazın daha sonra global pazara ulaşması da ihtimaller dahilinde.

    iQOO 13’ün, performans odaklı bir model olarak öne çıkacağı belirtiliyor. Bu arada, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun da Ekim ayı içerisinde satışa sunulacağını hatırlatalım. Ancak, Xiaomi 15 serisi daha çok kamera özellikleriyle ön plana çıkarken, iQOO 13'ün tamamen yüksek performansla dikkat çekeceği ifade ediliyor.

    iQOO 13’ün ekranı ile ilgili yeni bilgiler, duyumcu Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Bu sızıntıya göre, telefonun ekranı Çin merkezli BOE tarafından özel olarak üretilen düz bir panel olacak. BOE, kısa süre önce düzenlediği Global Innovation Partner Conference 2024 etkinliğinde yeni nesil amiral gemisi ekran teknolojilerini tanıttı. Digital Chat Station’a göre, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefonların çoğu BOE’nin ürettiği ekranları kullanacak.

    Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ekranlarının 1.5K ve 2K çözünürlüğü destekleyeceği, ayrıca mikro-kavisli bir tasarıma sahip olacağı biliniyor. Öte yandan, iQOO 13 ise düz bir ekran tercih edecek. BOE tarafından özel olarak üretilen bu ekran, 2K çözünürlüğü destekleyecek ve ileri seviye ışık yayan malzemelerle donatılacak. Test sonuçlarına göre, bu ekranın BOE’nin en yeni nesil teknolojisi olduğu ve bu yılın en iyi ekranı olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

    Bu ekranın, iQOO 13’ün performans odaklı bir telefon olmasını destekleyecek en önemli unsurlardan biri olacağı belirtiliyor. BOE’nin sunduğu bu yeni ekran, daha hızlı tepki süreleri ve daha canlı renkler sunarak, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkaracak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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