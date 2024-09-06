iQOO 13, birçok açıdan “enlerin telefonu” olabilir

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Çin merkezli iQOO'nun, yeni amiral gemisi modeli iQOO 13'ü Kasım ayında tanıtacağı konuşuluyor. Bu telefonun, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kullanan ilk cihazlardan biri olacağı ve Çin pazarına sunulacağı tahminleri mevcut. Ancak kimi kaynaklara göre cihazın daha sonra global pazara ulaşması da ihtimaller dahilinde.

iQOO 13’ün, performans odaklı bir model olarak öne çıkacağı belirtiliyor. Bu arada, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun da Ekim ayı içerisinde satışa sunulacağını hatırlatalım. Ancak, Xiaomi 15 serisi daha çok kamera özellikleriyle ön plana çıkarken, iQOO 13'ün tamamen yüksek performansla dikkat çekeceği ifade ediliyor.

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iQOO 13’ün ekranı ile ilgili yeni bilgiler, duyumcu Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Bu sızıntıya göre, telefonun ekranı Çin merkezli BOE tarafından özel olarak üretilen düz bir panel olacak. BOE, kısa süre önce düzenlediği Global Innovation Partner Conference 2024 etkinliğinde yeni nesil amiral gemisi ekran teknolojilerini tanıttı. Digital Chat Station’a göre, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefonların çoğu BOE’nin ürettiği ekranları kullanacak.

Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ekranlarının 1.5K ve 2K çözünürlüğü destekleyeceği, ayrıca mikro-kavisli bir tasarıma sahip olacağı biliniyor. Öte yandan, iQOO 13 ise düz bir ekran tercih edecek. BOE tarafından özel olarak üretilen bu ekran, 2K çözünürlüğü destekleyecek ve ileri seviye ışık yayan malzemelerle donatılacak. Test sonuçlarına göre, bu ekranın BOE’nin en yeni nesil teknolojisi olduğu ve bu yılın en iyi ekranı olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Bu ekranın, iQOO 13’ün performans odaklı bir telefon olmasını destekleyecek en önemli unsurlardan biri olacağı belirtiliyor. BOE’nin sunduğu bu yeni ekran, daha hızlı tepki süreleri ve daha canlı renkler sunarak, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkaracak gibi görünüyor.

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