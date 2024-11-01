iQOO 13’ün tamiri için parça fiyatları açıklandı

iQOO, en yeni amiral gemisi modeli iQOO 13’ü tanıttı. Snapdragon 8 Extreme Edition yonga seti ile güçlendirilmiş olan cihaz, 6150 mAh batarya kapasitesi sunuyor ve başlangıç fiyatı 562$ olarak belirlenmiş.

iQOO ayrıca iQOO 13’ün tamir parçalarının fiyatlarını da duyurdu. İşte yeni amiral gemisi parçalarının maliyetleri:

Ekran: 196$ (standart fiyat) veya eski parça geri dönüşümü ile 140$

Anakart: 379-485$ arasında, depolama ve RAM yapılandırmasına göre değişiyor

Ön Kamera: 12$

Arka Ana Kamera: 41$

Arka Portre Kamerası: 23$

Arka Geniş Açı Kamerası: 15$

Batarya: 32$

Batarya Kapağı: 31$

Şarj Seti: 42$

Veri Kablosu: 10$

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Bu fiyatlar tahmini olup tamir gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir. iQOO 13, 6.78 inç Quad HD+ BOE Q10 LTPO AMOLED ekran ile geliyor. 3168x1440 çözünürlükte olan ekran, HDR10+ desteği sunarken, 4500 nit’e kadar parlaklığa ulaşıyor. Snapdragon 8 Elite 3nm işlemcisi ile desteklenen cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama kapasitesi sunuyor. Android 15 işletim sistemiyle gelen iQOO 13, Çin’de OriginOS 5.0, globalde ise Funtouch OS 15 arayüzünü kullanıyor.

Kamera sistemi oldukça güçlü; 50 MP OIS destekli ana kamera, 150° ultra geniş açılı 50 MP kamera ve 4x kayıpsız yakınlaştırma sağlayan 50 MP telefoto lens bulunuyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğe sahip. Cihaz ayrıca ultrasonik parmak izi okuyucu, IP68/IP69 dayanıklılık sertifikası, USB Type-C ses çıkışı ve Hi-Fi stereo hoparlörlerle donatılmış durumda.

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