Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iQOO 13’ün tamiri için parça fiyatları açıklandı

    Uzun bir süre sızıntılarla kendini gösterdikten sonra nihayet meraklılarının karşısına çıkan iQOO 13, tanıtımının ardından şimdi de parça fiyat listesi ile gündeme geldi.

    iQOO 13’ün tamiri için parça fiyatları açıklandı

    iQOO, en yeni amiral gemisi modeli iQOO 13’ü tanıttı. Snapdragon 8 Extreme Edition yonga seti ile güçlendirilmiş olan cihaz, 6150 mAh batarya kapasitesi sunuyor ve başlangıç fiyatı 562$ olarak belirlenmiş.

    iQOO ayrıca iQOO 13’ün tamir parçalarının fiyatlarını da duyurdu. İşte yeni amiral gemisi parçalarının maliyetleri:

    • Ekran: 196$ (standart fiyat) veya eski parça geri dönüşümü ile 140$
    • Anakart: 379-485$ arasında, depolama ve RAM yapılandırmasına göre değişiyor
    • Ön Kamera: 12$
    • Arka Ana Kamera: 41$
    • Arka Portre Kamerası: 23$
    • Arka Geniş Açı Kamerası: 15$
    • Batarya: 32$
    • Batarya Kapağı: 31$
    • Şarj Seti: 42$
    • Veri Kablosu: 10$

    Bu fiyatlar tahmini olup tamir gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir. iQOO 13, 6.78 inç Quad HD+ BOE Q10 LTPO AMOLED ekran ile geliyor. 3168x1440 çözünürlükte olan ekran, HDR10+ desteği sunarken, 4500 nit’e kadar parlaklığa ulaşıyor. Snapdragon 8 Elite 3nm işlemcisi ile desteklenen cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama kapasitesi sunuyor. Android 15 işletim sistemiyle gelen iQOO 13, Çin’de OriginOS 5.0, globalde ise Funtouch OS 15 arayüzünü kullanıyor.

    Kamera sistemi oldukça güçlü; 50 MP OIS destekli ana kamera, 150° ultra geniş açılı 50 MP kamera ve 4x kayıpsız yakınlaştırma sağlayan 50 MP telefoto lens bulunuyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğe sahip. Cihaz ayrıca ultrasonik parmak izi okuyucu, IP68/IP69 dayanıklılık sertifikası, USB Type-C ses çıkışı ve Hi-Fi stereo hoparlörlerle donatılmış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    merrell mi salomon mu topuzlu kapı kilidi nasıl açılır fg krampon halı sahada giyilir mi sivrisinekler neden gece çıkar bosch mu arçelik mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız