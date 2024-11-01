iQOO 13’ün tamiri için parça fiyatları açıklandı

iQOO, en yeni amiral gemisi modeli iQOO 13’ü tanıttı. Snapdragon 8 Extreme Edition yonga seti ile güçlendirilmiş olan cihaz, 6150 mAh batarya kapasitesi sunuyor ve başlangıç fiyatı 562$ olarak belirlenmiş.
iQOO ayrıca iQOO 13’ün tamir parçalarının fiyatlarını da duyurdu. İşte yeni amiral gemisi parçalarının maliyetleri:
- Ekran: 196$ (standart fiyat) veya eski parça geri dönüşümü ile 140$
- Anakart: 379-485$ arasında, depolama ve RAM yapılandırmasına göre değişiyor
- Ön Kamera: 12$
- Arka Ana Kamera: 41$
- Arka Portre Kamerası: 23$
- Arka Geniş Açı Kamerası: 15$
- Batarya: 32$
- Batarya Kapağı: 31$
- Şarj Seti: 42$
- Veri Kablosu: 10$
Bu fiyatlar tahmini olup tamir gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir. iQOO 13, 6.78 inç Quad HD+ BOE Q10 LTPO AMOLED ekran ile geliyor. 3168x1440 çözünürlükte olan ekran, HDR10+ desteği sunarken, 4500 nit’e kadar parlaklığa ulaşıyor. Snapdragon 8 Elite 3nm işlemcisi ile desteklenen cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama kapasitesi sunuyor. Android 15 işletim sistemiyle gelen iQOO 13, Çin’de OriginOS 5.0, globalde ise Funtouch OS 15 arayüzünü kullanıyor.
Kamera sistemi oldukça güçlü; 50 MP OIS destekli ana kamera, 150° ultra geniş açılı 50 MP kamera ve 4x kayıpsız yakınlaştırma sağlayan 50 MP telefoto lens bulunuyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğe sahip. Cihaz ayrıca ultrasonik parmak izi okuyucu, IP68/IP69 dayanıklılık sertifikası, USB Type-C ses çıkışı ve Hi-Fi stereo hoparlörlerle donatılmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über