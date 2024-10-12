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    Anlık Bildirim

    iQOO 13'ün Halo ışık halkası ilk kez görüntülendi

    Aralık ayında piyasaya sürülmesi beklenen iQOO'nun yeni akıllı telefonu iQOO 13'ün Halo ışık halkası ilk kez görüntülendi. İşte cihaz tasarımını oldukça şık bir hale getiren Halo ışık halkası:
    iQOO 13'ün Halo ışık halkası ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    iQOO'nun yaklaşan yeni amiral gemisi iQOO 13, geçtiğimiz günlerde düz bir ekran ve metal bir orta çerçeve içeren ön tasarımı ile ortaya çıkmıştı. Ancak cihazın arka tasarımı hakkında şirket sessizliğini korumaktaydı. Yakın bir zamanda ise yeni bir sosyal medya paylaşımı, cihazın arka kamera kısmında bulunan Halo ışık halkasını gözler önüne serdi.

    İşte iQOO 13'ün Halo ışık halkası:

    Tipster Digital Chat Station, bugün Weibo'da yaptığı yeni bir paylaşım ile nihayet iQOO 13'ün arka yüzüne ışık tuttu ve selefine çok benzeyen bir tasarıma sahip olan kamera adasının etrafındaki ışık halkasını ilk kez görme fırsatı verdi. Paylaşıma göre Halo ışık halkası, RGB renkler üretebiliyor. Halkanın işlevselliği hakkında hiçbir ayrıntı paylaşılmamış olsa da Halo ışık halkasının, fotoğrafçılıktan ziyade cihazın görsel çekiciliğini artırmak amaçlı olduğu düşünülüyor.

    iQOO 13'ün Halo ışık halkası ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte telefonun, Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin ön tasarımı açıkladığı önceki reklam afişinde yer alan 12/09 ibaresi ise muhtemelen Çin pazarı için çıkış tarihinin 9 Aralık olduğunu gösteriyor. Son olarak geçmiş sızıntılara göre cihaz, küresel pazarda yaklaşık 665 dolar fiyat etiketine sahip olabilir. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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