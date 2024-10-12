Tam Boyutta Gör iQOO'nun yaklaşan yeni amiral gemisi iQOO 13, geçtiğimiz günlerde düz bir ekran ve metal bir orta çerçeve içeren ön tasarımı ile ortaya çıkmıştı. Ancak cihazın arka tasarımı hakkında şirket sessizliğini korumaktaydı. Yakın bir zamanda ise yeni bir sosyal medya paylaşımı, cihazın arka kamera kısmında bulunan Halo ışık halkasını gözler önüne serdi.

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İşte iQOO 13'ün Halo ışık halkası:

Tipster Digital Chat Station, bugün Weibo'da yaptığı yeni bir paylaşım ile nihayet iQOO 13'ün arka yüzüne ışık tuttu ve selefine çok benzeyen bir tasarıma sahip olan kamera adasının etrafındaki ışık halkasını ilk kez görme fırsatı verdi. Paylaşıma göre Halo ışık halkası, RGB renkler üretebiliyor. Halkanın işlevselliği hakkında hiçbir ayrıntı paylaşılmamış olsa da Halo ışık halkasının, fotoğrafçılıktan ziyade cihazın görsel çekiciliğini artırmak amaçlı olduğu düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte telefonun, Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin ön tasarımı açıkladığı önceki reklam afişinde yer alan 12/09 ibaresi ise muhtemelen Çin pazarı için çıkış tarihinin 9 Aralık olduğunu gösteriyor. Son olarak geçmiş sızıntılara göre cihaz, küresel pazarda yaklaşık 665 dolar fiyat etiketine sahip olabilir.

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iQOO 13'ün Halo ışık halkası ilk kez görüntülendi