Pixel Watch 3 için açıklanan yazılım desteği süresi kullanıcıların keyfini kaçırdı

Google, Pixel telefonlar için sunduğu yazılım desteğiyle teknoloji dünyasında büyük beğeni topluyor. Yeni tanıtılan Pixel 9 serisi, yedi yıl boyunca garanti edilen işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleriyle öne çıkarken bu, Samsung dışında diğer büyük üreticilerin henüz ulaşamadığı bir taahhüt seviyesi.
Ancak, Google’ın bu cömert yazılım desteği tüm donanım ürünlerinde aynı şekilde geçerli değil. Özellikle Pixel Watch sahipleri, daha sınırlı bir destekle karşı karşıya kalıyor. İlk Pixel Watch modelinden başlayarak, Pixel Watch 2 ve yeni tanıtılan Pixel Watch 3 dahil olmak üzere, bu akıllı saatlerin her biri sadece üç yıl süreyle yazılım güncellemeleri alacak. Pixel Watch 3 için Google, Ekim 2027’ye kadar yazılım güncellemesi sunacağını belirtti. Ancak bu tarihten sonra güncellemelerin devam edip etmeyeceği konusunda bir garanti vermiyor.
Pixel telefonlarının aksine, Google akıllı saatler için 'Garanti Edilen Yazılım Güncellemeleri' ifadesini kullanıyor. Bu kapsamda Wear OS güncellemeleri, güvenlik yamaları, özellik güncellemeleri gibi unsurlar yer alıyor. Ancak bu durum, telefonlar için daha net olan Android ve güvenlik güncellemeleri sözü kadar kesin değil.
Google'ın bu farklı güncelleme politikalarının arkasında yatan nedenler arasında, kullanıcıların akıllı saatlerini telefonlardan daha sık yenilemeyi tercih etmeleri olabilir. Diğer yandan, bu kararın finansal nedenlerle de alınmış olabileceği düşünülüyor. Akıllı saatler genellikle telefonlara göre daha uygun fiyatlı olduğu için, yazılım desteği seviyesinin maliyetle ilişkili olması muhtemel.
Her ne sebeple olursa olsun, Pixel Watch serisiyle ilgilenen kullanıcıların, bu cihazların yazılım güncelleme süresinin Pixel telefonlara kıyasla daha kısa olduğunu göz önünde bulundurması önemli. Pixel Watch 3, en güncel Wear OS sürümü ve güçlü özellikler sunuyor olabilir, ancak uzun vadede yazılım desteği bakımından telefonlar kadar güçlü bir performans sergilemeyeceği ortada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.