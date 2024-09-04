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    Pixel Watch 3 için açıklanan yazılım desteği süresi kullanıcıların keyfini kaçırdı

    Cihazlarına sunduğu uzun süreli yazılım desteği ile bilinen Google, Pixel akıllı telefonları için uygulamaya koyduğu bu stratejisini akıllı saat modelleri için kullanmayacak gibi görünüyor.

    Pixel Watch 3'ün yazılım destek süresi ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Google, Pixel telefonlar için sunduğu yazılım desteğiyle teknoloji dünyasında büyük beğeni topluyor. Yeni tanıtılan Pixel 9 serisi, yedi yıl boyunca garanti edilen işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleriyle öne çıkarken bu, Samsung dışında diğer büyük üreticilerin henüz ulaşamadığı bir taahhüt seviyesi.

    Ancak, Google’ın bu cömert yazılım desteği tüm donanım ürünlerinde aynı şekilde geçerli değil. Özellikle Pixel Watch sahipleri, daha sınırlı bir destekle karşı karşıya kalıyor. İlk Pixel Watch modelinden başlayarak, Pixel Watch 2 ve yeni tanıtılan Pixel Watch 3 dahil olmak üzere, bu akıllı saatlerin her biri sadece üç yıl süreyle yazılım güncellemeleri alacak. Pixel Watch 3 için Google, Ekim 2027’ye kadar yazılım güncellemesi sunacağını belirtti. Ancak bu tarihten sonra güncellemelerin devam edip etmeyeceği konusunda bir garanti vermiyor.

    Pixel telefonlarının aksine, Google akıllı saatler için 'Garanti Edilen Yazılım Güncellemeleri' ifadesini kullanıyor. Bu kapsamda Wear OS güncellemeleri, güvenlik yamaları, özellik güncellemeleri gibi unsurlar yer alıyor. Ancak bu durum, telefonlar için daha net olan Android ve güvenlik güncellemeleri sözü kadar kesin değil.

    Google'ın bu farklı güncelleme politikalarının arkasında yatan nedenler arasında, kullanıcıların akıllı saatlerini telefonlardan daha sık yenilemeyi tercih etmeleri olabilir. Diğer yandan, bu kararın finansal nedenlerle de alınmış olabileceği düşünülüyor. Akıllı saatler genellikle telefonlara göre daha uygun fiyatlı olduğu için, yazılım desteği seviyesinin maliyetle ilişkili olması muhtemel.

    Her ne sebeple olursa olsun, Pixel Watch serisiyle ilgilenen kullanıcıların, bu cihazların yazılım güncelleme süresinin Pixel telefonlara kıyasla daha kısa olduğunu göz önünde bulundurması önemli. Pixel Watch 3, en güncel Wear OS sürümü ve güçlü özellikler sunuyor olabilir, ancak uzun vadede yazılım desteği bakımından telefonlar kadar güçlü bir performans sergilemeyeceği ortada.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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