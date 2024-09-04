Pixel Watch 3 için açıklanan yazılım desteği süresi kullanıcıların keyfini kaçırdı

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Google, Pixel telefonlar için sunduğu yazılım desteğiyle teknoloji dünyasında büyük beğeni topluyor. Yeni tanıtılan Pixel 9 serisi, yedi yıl boyunca garanti edilen işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleriyle öne çıkarken bu, Samsung dışında diğer büyük üreticilerin henüz ulaşamadığı bir taahhüt seviyesi.

Ancak, Google’ın bu cömert yazılım desteği tüm donanım ürünlerinde aynı şekilde geçerli değil. Özellikle Pixel Watch sahipleri, daha sınırlı bir destekle karşı karşıya kalıyor. İlk Pixel Watch modelinden başlayarak, Pixel Watch 2 ve yeni tanıtılan Pixel Watch 3 dahil olmak üzere, bu akıllı saatlerin her biri sadece üç yıl süreyle yazılım güncellemeleri alacak. Pixel Watch 3 için Google, Ekim 2027’ye kadar yazılım güncellemesi sunacağını belirtti. Ancak bu tarihten sonra güncellemelerin devam edip etmeyeceği konusunda bir garanti vermiyor.

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Pixel telefonlarının aksine, Google akıllı saatler için 'Garanti Edilen Yazılım Güncellemeleri' ifadesini kullanıyor. Bu kapsamda Wear OS güncellemeleri, güvenlik yamaları, özellik güncellemeleri gibi unsurlar yer alıyor. Ancak bu durum, telefonlar için daha net olan Android ve güvenlik güncellemeleri sözü kadar kesin değil.

Google'ın bu farklı güncelleme politikalarının arkasında yatan nedenler arasında, kullanıcıların akıllı saatlerini telefonlardan daha sık yenilemeyi tercih etmeleri olabilir. Diğer yandan, bu kararın finansal nedenlerle de alınmış olabileceği düşünülüyor. Akıllı saatler genellikle telefonlara göre daha uygun fiyatlı olduğu için, yazılım desteği seviyesinin maliyetle ilişkili olması muhtemel.

Her ne sebeple olursa olsun, Pixel Watch serisiyle ilgilenen kullanıcıların, bu cihazların yazılım güncelleme süresinin Pixel telefonlara kıyasla daha kısa olduğunu göz önünde bulundurması önemli. Pixel Watch 3, en güncel Wear OS sürümü ve güçlü özellikler sunuyor olabilir, ancak uzun vadede yazılım desteği bakımından telefonlar kadar güçlü bir performans sergilemeyeceği ortada.

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