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    Anlık Bildirim

    iQOO 13 akıllı telefon küresel pazara sunuldu

    iQOO ilk olarak Ekim ayında Çin'de tanıtılan en son amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 13 için küresel lansmanını yaptı.                                         
    iQOO 13 akıllı telefon küresel pazara sunuldu Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında Çin'de piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefon iQOO 13 artık küresel pazarda. Cihazın küresel lansmanı Endonezya'da yapıldı.

    Devasa pil kapasitesi ile geliyor

    iQOO 13, en üst konfigürasyonda 16 GB RAM ile tamamlanan üst düzey Qualcomm Snapdragon 8 Elite çipine dayanıyor. En pahalı versiyonun depolama kapasitesi 512 GB. Akıllı telefon, devasa olarak nitelendirilebilecek 6150 mAh pil ile donatılmış. 120W hızlı kablolu şarj desteği sunan cihazın, IP69 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

    iQOO 13 akıllı telefon küresel pazara sunuldu Tam Boyutta Gör
    iQOO 13, 2K+ çözünürlüğe ve 4.500 nit parlaklığa sahip 6,82 inç AMOLED ekranla geliyor. Kutudan Android 15 işletim sistemi ve Funtouch OS 15 arayüzü ile çıkan akıllı telefonun fiyatı ise 630 dolar (12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyon) ile 765 dolar (16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip versiyon) arasında değişiyor. 
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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