Devasa pil kapasitesi ile geliyor
iQOO 13, en üst konfigürasyonda 16 GB RAM ile tamamlanan üst düzey Qualcomm Snapdragon 8 Elite çipine dayanıyor. En pahalı versiyonun depolama kapasitesi 512 GB. Akıllı telefon, devasa olarak nitelendirilebilecek 6150 mAh pil ile donatılmış. 120W hızlı kablolu şarj desteği sunan cihazın, IP69 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.