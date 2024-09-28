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    iQOO'nun yeni amiral gemisi üstün ekran özellikleri ile dikkat çekiyor

    Çinli teknoloji şirketi iQOO tarafından geliştirilen iQOO 13 serisi meraklılarıyla buluşmak için gün sayarken, şimdilerde yeni amiral gemisi sızdırılan ekran özellikleri ile dikkat çekiyor.

    iQOO 13 ekran özellikleri ile dünyada bir ilk olacak Tam Boyutta Gör

    iQOO'nun yeni amiral gemisi modeli iQOO 13 ile ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın kamera özelliklerine dair detaylar ortaya çıkarken, şimdi ise ekran teknolojisi ve şarj yeteneklerine dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Ayrıca cihaz, Çin'deki 3C sertifikasyon listesinde de boy gösterdi ve şarj özellikleri konusunda ipuçları verdi.

    iQOO 13'ün ekran tarafında, BOE'nin en yeni OLED panel teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Sızdırılan bilgilere göre, bu yeni OLED teknolojisi, ekranın ömrünü %33 oranında uzatırken, güç tüketimini %10 oranında azaltacak. Ekranın parlaklığı ise %12,5 oranında artış gösterecek. Ayrıca, ekran yanması gibi sorunların önüne geçmek adına bu riskin %50 oranında azaltılması planlanıyor. Bu geliştirmeler, iQOO 12'de zaten yüksek olan ekran kalitesini bir adım daha ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

    Cihaz, aynı zamanda Çin'deki 3C sertifikasyon listesinde de görüntülendi. V2408A model numarasına sahip olan telefon, 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Şarj performansı açısından güçlü bir cihaz olması beklenen iQOO 13, kullanıcılarına uzun batarya ömrü sunmaya hazırlanıyor.

    Kamera özellikleri açısından ise cihazın üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı öne sürülüyor. Ana kameranın 50 MP Sony IMX921 sensörüyle donatılacağı, ultra geniş açılı lensin ise 50 MP Samsung ISOCELL JN1 sensörünü kullanacağı belirtiliyor. Telefoto lensin ise 50 MP IMX826 sensörüyle 2x optik zoom sunacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

    Donanım tarafında ise iQOO 13'ün gücünü Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden alacağı konuşuluyor. Ayrıca cihazın 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine kadar seçeneklerle sunulacağı belirtiliyor. Büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı söylense de bu konuda kesin bilgiler henüz paylaşılmadı.

    iQOO 13'ün çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, sürekli gelen sızıntılar göz önüne alındığında, lansman tarihinin çok uzakta olmadığı düşünülüyor. Yakın zamanda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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