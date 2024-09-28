iQOO'nun yeni amiral gemisi üstün ekran özellikleri ile dikkat çekiyor

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iQOO'nun yeni amiral gemisi modeli iQOO 13 ile ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın kamera özelliklerine dair detaylar ortaya çıkarken, şimdi ise ekran teknolojisi ve şarj yeteneklerine dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Ayrıca cihaz, Çin'deki 3C sertifikasyon listesinde de boy gösterdi ve şarj özellikleri konusunda ipuçları verdi.

iQOO 13'ün ekran tarafında, BOE'nin en yeni OLED panel teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Sızdırılan bilgilere göre, bu yeni OLED teknolojisi, ekranın ömrünü %33 oranında uzatırken, güç tüketimini %10 oranında azaltacak. Ekranın parlaklığı ise %12,5 oranında artış gösterecek. Ayrıca, ekran yanması gibi sorunların önüne geçmek adına bu riskin %50 oranında azaltılması planlanıyor. Bu geliştirmeler, iQOO 12'de zaten yüksek olan ekran kalitesini bir adım daha ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

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Cihaz, aynı zamanda Çin'deki 3C sertifikasyon listesinde de görüntülendi. V2408A model numarasına sahip olan telefon, 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Şarj performansı açısından güçlü bir cihaz olması beklenen iQOO 13, kullanıcılarına uzun batarya ömrü sunmaya hazırlanıyor.

Kamera özellikleri açısından ise cihazın üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı öne sürülüyor. Ana kameranın 50 MP Sony IMX921 sensörüyle donatılacağı, ultra geniş açılı lensin ise 50 MP Samsung ISOCELL JN1 sensörünü kullanacağı belirtiliyor. Telefoto lensin ise 50 MP IMX826 sensörüyle 2x optik zoom sunacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Donanım tarafında ise iQOO 13'ün gücünü Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden alacağı konuşuluyor. Ayrıca cihazın 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine kadar seçeneklerle sunulacağı belirtiliyor. Büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı söylense de bu konuda kesin bilgiler henüz paylaşılmadı.

iQOO 13'ün çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, sürekli gelen sızıntılar göz önüne alındığında, lansman tarihinin çok uzakta olmadığı düşünülüyor. Yakın zamanda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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iQOO 13 ekran özellikleri ile dünyada bir ilk olacak