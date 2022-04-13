iQOO Neo6 amiral gemisi rekabete katılıyor

Bu hafta resmiyete kavuşturulan iQOO Neo6 adındaki yeni akıllı telefon modeli rekor seviyeye ulaşan dokunmatik tarama hızları ile özellikle hassasiyet gerektiren oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.
iQOO Neo6 özellikleri ve fiyatı
- 6.62 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
- Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 64MP+12MP+2MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 4700mAh batarya
- 80W hızlı şarj
|iQOO Neo6 8GB/128GB
|440$
|iQOO Neo6 8GB/256GB
|470$
|iQOO Neo6 12GB/256GB
|518$
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iQOO Neo6 amiral gemisi modelinde 120Hz tazeleme hızı, 1200Hz dokunmatik tarama hızı, arka kamerada OIS, verimlilik odaklı soğutma sistemi gibi özellikler mevcut. Haftaya Çin’de satışa sunulacak olan model global pazara daha yüksek bir fiyattan çıkacak.
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mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler