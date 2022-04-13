iQOO Neo6 amiral gemisi rekabete katılıyor

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Bu hafta resmiyete kavuşturulan iQOO Neo6 adındaki yeni akıllı telefon modeli rekor seviyeye ulaşan dokunmatik tarama hızları ile özellikle hassasiyet gerektiren oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

iQOO Neo6 özellikleri ve fiyatı

6.62 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti

8GB/12GB RAM

128GB/256GB depolama

64MP+12MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

4700mAh batarya

80W hızlı şarj

iQOO Neo6 fiyatı iQOO Neo6 8GB/128GB 440$ iQOO Neo6 8GB/256GB 470$ iQOO Neo6 12GB/256GB 518$



iQOO 9 özellikleri açıklandı 1 ay önce eklendi



iQOO Neo6 amiral gemisi modelinde 120Hz tazeleme hızı, 1200Hz dokunmatik tarama hızı, arka kamerada OIS, verimlilik odaklı soğutma sistemi gibi özellikler mevcut. Haftaya Çin’de satışa sunulacak olan model global pazara daha yüksek bir fiyattan çıkacak.



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