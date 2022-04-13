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    iQOO Neo6 amiral gemisi rekabete katılıyor

    iQOO Neo6 akıllı telefon modelinde 6.62 inçlik Full HD+ AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, OIS arka kamera, 80W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 
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    iQOO Neo6
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    Bu hafta resmiyete kavuşturulan iQOO Neo6 adındaki yeni akıllı telefon modeli rekor seviyeye ulaşan dokunmatik tarama hızları ile özellikle hassasiyet gerektiren oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. 

    iQOO Neo6 özellikleri ve fiyatı

    • 6.62 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti
    • 8GB/12GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 64MP+12MP+2MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 4700mAh batarya
    • 80W hızlı şarj

    iQOO Neo6 fiyatı
    iQOO Neo6 8GB/128GB 440$
    iQOO Neo6 8GB/256GB  470$
    iQOO Neo6 12GB/256GB  518$



    iQOO Neo6 amiral gemisi modelinde 120Hz tazeleme hızı, 1200Hz dokunmatik tarama hızı, arka kamerada OIS, verimlilik odaklı soğutma sistemi gibi özellikler mevcut. Haftaya Çin’de satışa sunulacak olan model global pazara daha yüksek bir fiyattan çıkacak. 
     

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    alfa-x 24 dakika önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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