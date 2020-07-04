iQOO Z1x, TENAA veritabanında ortaya çıktı

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iQOO'nun yeni telefonu Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında ortaya çıktı. V2012A kod adıyla bilinen cihaz 6.57 inç ekran ve 4880 mAh batarya ile piyasaya sürülecek.

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iQOO Z1x'in 9.06 mm kalınlığında bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. Buna ek olarak 2408 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.57 inç ekran taşıyacak.

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Akıllı telefonun arka panelinde 48 + 2 + 2 megapiksel sensör kombinasyonunda oluşan üçlü kamera sistemi yer alacak. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerasının görev yapacağını belirtelim.

Snapdragon 765G'den güç alacak

Cihaz 2.4 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacak. Bunun da Qualcomm Snapdragon 765G olması bekleniyor. Ayrıca işletim sistemi olarak Android 10 kullanacak.

iQOO Z1x'in 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulması planlanıyor. 5G bağlantısını destekleyecek cihazın parmak izi tarayıcısı yan tarafta olacak. Akıllı telefonun çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda henüz bir bilgi yok.

https://www.gsmarena.com/iqoo_z1x_full_specs_images_design_tenaa-news-44032.php

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