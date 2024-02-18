iQOO Z9, temel özellikleriyle Geekbench'te listelendi

Tam Boyutta Gör iQOO, şimdilerde yeni bir Z serisi akıllı telefon üzerinde çalışmakta. iQOO Z9 olması beklenen cihaz, geçtiğimiz günlerde BIS ve Bluetooth SIG sertifikalarını almıştı. Yakın bir zamanda Geekbench'te de listelenen cihazın temel özellikleri ise liste sayesinde ortaya çıktı.

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İşte iQOO Z9'un beklenen özellikleri:

Vivo I2302 model numarasına sahip iQOO Z9 5G'nin temel özellikleri, resmi lansman öncesinde Geekbench listesi sayesinde ortaya çıktı. Geekbench test sonucuna göre yakında çıkacak cihaz, MediaTek'in sekiz çekirdekli Dimensity 7200 yonga seti tarafından desteklenecek.

Tam Boyutta Gör Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında sırasıyla 1.186 ve 2.683 puan alan iQOO Z9, 8GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile listelendi. Önceki sızıntılara göre 1,5K çözünürlük taşıyan OLED bir ekrana sahip olması beklenen cihaz son olarak kutudan 6.000mAh batarya ile çıkacak.

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