iQOO Z9 Turbo Plus'ın lansman tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör iQOO, bu yılın başlarında Çin'de Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan iQOO Z9 Turbo'yu tanıtmıştı. Z9 serisini genişletmeye hazırlanan şirket, şimdilerde iQOO Z9 Turbo+ üzerinde çalışmaktave yakın zamanlı yeni bir rapor ise cihazın lansman çizelgesini ortaya çıkardı.

İşte önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen iQOO Z9 Turbo Plus'ın detayları:

Çin'de Eylül ortası ile sonu arasında piyasaya sürülmesi beklenen iQOO Z9 Turbo+, 1,5K çözünürlüğe, 144Hz yenileme hızına ve optik tipte ekran içi parmak izi sensörüne sahip 6,78 inç düz bir OLED ekrana sahip olacak. OriginOS tabanlı Android 14 ile kutudan çıkacak cihaz, ayrıca Dimensity 9300 Plus'tan güç alacak.

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Cihazın RAM ve depolama yapılandırmaları hakkında bir netlik yok. Ancak batarya tarafında 80W hızlı şarj desteğine sahip 6.000mAh'lik oldukça büyük bir batarya bizleri bekliyor. Ön tarafta, 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacak cihazın arka panelinde ise OIS destekli 50 megapiksellik birincil kamera ve 8 megapiksellik ultra geniş lens bulunacak.

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iQOO Z9 Turbo Plus'ın lansman tarihi belli oldu