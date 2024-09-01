iQOO Z9 Turbo Plus'ın lansman tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

İşte önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen iQOO Z9 Turbo Plus'ın detayları:
Çin'de Eylül ortası ile sonu arasında piyasaya sürülmesi beklenen iQOO Z9 Turbo+, 1,5K çözünürlüğe, 144Hz yenileme hızına ve optik tipte ekran içi parmak izi sensörüne sahip 6,78 inç düz bir OLED ekrana sahip olacak. OriginOS tabanlı Android 14 ile kutudan çıkacak cihaz, ayrıca Dimensity 9300 Plus'tan güç alacak.
Cihazın RAM ve depolama yapılandırmaları hakkında bir netlik yok. Ancak batarya tarafında 80W hızlı şarj desteğine sahip 6.000mAh'lik oldukça büyük bir batarya bizleri bekliyor. Ön tarafta, 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacak cihazın arka panelinde ise OIS destekli 50 megapiksellik birincil kamera ve 8 megapiksellik ultra geniş lens bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.