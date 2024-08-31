iPhone 16 Pro serisinin yeni altın titanyum renk seçeneği ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, 9 Eylül'de yeni iPhone 16 serisini piyasaya sürecek. Şirket, seriden iPhone 16 Pro ve Pro Max'i tanıttığında ise altın renkli titanyum kaplamanın seriye katılması bekleniyor. Ancak altının hangi tonunu görüleceği konusunda net bir fikir olmasa da yakın zamanlı yeni bir rapor, muhtemel renk seçeneğini ortaya koydu.

Apple, iPhone 16 tanıtım tarihini resmen açıkladı 5 gün önce eklendi

İşte iPhone 16 Pro ve Pro Max'in muhtemel altın titanyum renk seçeneği:

Yakın zamanlı bir rapor, iPhone 16 Pro serisinin farklı bir altın tonunu aşağıdaki görselde de görüldüğü gibi bizlere gösteriyor. Raporda bahsedilen kaynak, geçmişte iPhone 15 Pro'nun doğal gri titanyum rengini de duyurulmadan önce doğru bir şekilde tespit etmişti. Bu nedenle, yeni renk seçeneğinin de doğru olması tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro modelleri, iPhone X'ten bu yana altın renginde olmayan ilk Pro serisi iPhone'lardı. Bu nedenle altın renk seçeneğinin geri dönmesi, çoğu kullanıcıyı sevindirecektir. Ancak iPhone 16 Pro modellerinin, Mavi Titanyum'un yerini alması beklenen altın veya bronz bir seçenekle sunulacağı hakkında birçok söylenti olsa da hangi tonda olacağı etkinlik sırasında kesinleşecektir.

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iPhone 16 Pro'nun yeni altın titanyum renk seçeneği ortaya çıktı