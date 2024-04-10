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    Bayraktar Akıncı TİHA, 50 bin uçuş saatini aştı

    Bayraktar Akıncı TİHA, gökyüzünde 50 bin uçuş saatini geride bıraktı. Akıncı TİHA, Türkiye'nin önemli havacılık başarılarında başrolde yer aldı.                     
    Bayraktar Akıncı TİHA, 50 bin uçuş saatini aştı Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen ve 9 ülke tarafından satın alınan Bayraktar Akıncı TİHA, önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Akıncı TİHA, gökyüzünde 50 bin uçuş saatini geride bıraktı.

    Bayraktar Akıncı, 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giriş yaparak göreve başlamıştı. Akıncı için şu ana kadar 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.

    Gökyüzünde 50 bin uçuş saatini geride bırakan Akıncı, çeşitli ilklere imza attı. 2022 yılındaki test uçuşunda 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek Türk havacılık tarihinin irtifa rekoru kırdı.

    Çok sayıda milli mühimmat entegre edildi

    Bayraktar Akıncı, yerli mühimmatlar ile muharebe yeteneği sunuyor. Akıncı’ya bugüne kadar mlli mühimmatlardan MAM-L, MAM-T, MAM-C, Tolun, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi entegre edildi.

    Akıncı’nın en güçlü versiyonu olan Akıncı C’nin 22 Şubat’ta gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saatlik uçuş gerçekleştirildi. Akıncı C, 2 adet 850 HP olmak üzere toplam 1700 HP motor gücüne sahip. Akıncı A’da 2x450 HP gücünde, Akıncı B’de ise 2x750 HP gücünde motor kullanılıyor.

    İhracat rekoru kırdı

    Suudi Arabistan ile Baykar arasında imzalanan Bayraktar Akıncı tedariki ve ortak üretimi sözleşmesi ile Türkiye’nin havacılık sektöründe ihracat rekoru kırıldı. Sözleşme bedelinin 3 milyar dolar olduğu biliniyor. Akıncı için 9 ülkeyle, Bayraktar TB2 için 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

    Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
    • Havada Kalış: 24 saat
    • Kanat Açıklığı: 20 metre
    • Yükseklik: 4,1 metre
    • Uzunluk: 12,2 metre
    • Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
    • İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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