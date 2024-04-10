Bayraktar Akıncı TİHA, 50 bin uçuş saatini aştı

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen ve 9 ülke tarafından satın alınan Bayraktar Akıncı TİHA, önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Akıncı TİHA, gökyüzünde 50 bin uçuş saatini geride bıraktı.

Bayraktar Akıncı, 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giriş yaparak göreve başlamıştı. Akıncı için şu ana kadar 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.

Gökyüzünde 50 bin uçuş saatini geride bırakan Akıncı, çeşitli ilklere imza attı. 2022 yılındaki test uçuşunda 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek Türk havacılık tarihinin irtifa rekoru kırdı.

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Çok sayıda milli mühimmat entegre edildi

Bayraktar Akıncı, yerli mühimmatlar ile muharebe yeteneği sunuyor. Akıncı’ya bugüne kadar mlli mühimmatlardan MAM-L, MAM-T, MAM-C, Tolun, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi entegre edildi.

Akıncı’nın en güçlü versiyonu olan Akıncı C’nin 22 Şubat’ta gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saatlik uçuş gerçekleştirildi. Akıncı C, 2 adet 850 HP olmak üzere toplam 1700 HP motor gücüne sahip. Akıncı A’da 2x450 HP gücünde, Akıncı B’de ise 2x750 HP gücünde motor kullanılıyor.

İhracat rekoru kırdı

Suudi Arabistan ile Baykar arasında imzalanan Bayraktar Akıncı tedariki ve ortak üretimi sözleşmesi ile Türkiye’nin havacılık sektöründe ihracat rekoru kırıldı. Sözleşme bedelinin 3 milyar dolar olduğu biliniyor. Akıncı için 9 ülkeyle, Bayraktar TB2 için 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Havada Kalış: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 metre

Yükseklik: 4,1 metre

Uzunluk: 12,2 metre

Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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Bayraktar Akıncı TİHA, 50 bin uçuş saatini aştı