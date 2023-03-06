İran dijital riyal için ön pilot çalışmalarını tamamladı

İran Merkez Bankası ödeme sistemlerini denetleme ofisi başkanı Muhammed Reza Mani Yekta, CBDC pilot uygulamalarının kapsamını genişletmek istediklerini ancak uygulamayı aceleye getirmekten kaçındıklarını belirtti.
Mani Yekta, ön pilot aşamasının birçok kazanımla başarılı bir şekilde sona erdiğini ve projenin yakında diğer ekosistemlerde de başlatılacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez