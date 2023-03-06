Tam Boyutta Gör İran Merkez Bankası (CBI), İran’ın merkez bankası destekli "dijital riyal" kripto para birimi için ön pilot aşamasını başarıyla tamamladı. Kripto para birimlerine sıcak bakan ülkeler, CBDC (merkez bankası destekli para birimleri) konusunda yoğun bir mesai harcıyor. Son olarak İran, dijital riyal çalışmalarının ön pilot aşamasını tamamladı.

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İran Merkez Bankası ödeme sistemlerini denetleme ofisi başkanı Muhammed Reza Mani Yekta, CBDC pilot uygulamalarının kapsamını genişletmek istediklerini ancak uygulamayı aceleye getirmekten kaçındıklarını belirtti.

Mani Yekta, ön pilot aşamasının birçok kazanımla başarılı bir şekilde sona erdiğini ve projenin yakında diğer ekosistemlerde de başlatılacağını söyledi.

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İran dijital riyal için ön pilot çalışmalarını tamamladı