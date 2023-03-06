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    İran dijital riyal için ön pilot çalışmalarını tamamladı

    İran Merkez Bankası‘nın araştırma kolu olan Para ve Bankacılık Araştırma Enstitüsü, ülkenin dijital para birimine yönelik çalışmaların başarıyla ilerlediğini aktardı.
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    İran dijital riyal için ön pilot çalışmalarını tamamladı Tam Boyutta Gör
    İran Merkez Bankası (CBI), İran’ın merkez bankası destekli "dijital riyal" kripto para birimi için ön pilot aşamasını başarıyla tamamladı. Kripto para birimlerine sıcak bakan ülkeler, CBDC (merkez bankası destekli para birimleri) konusunda yoğun bir mesai harcıyor. Son olarak İran, dijital riyal çalışmalarının ön pilot aşamasını tamamladı.

    İran Merkez Bankası ödeme sistemlerini denetleme ofisi başkanı Muhammed Reza Mani Yekta, CBDC pilot uygulamalarının kapsamını genişletmek istediklerini ancak uygulamayı aceleye getirmekten kaçındıklarını belirtti.

    Mani Yekta, ön pilot aşamasının birçok kazanımla başarılı bir şekilde sona erdiğini ve projenin yakında diğer ekosistemlerde de başlatılacağını söyledi.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    murattari 14 dakika önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 7 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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