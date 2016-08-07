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İran'da Pokemon Go oynamak artık yasak

Tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam eden Pokemon Go ilk kez bir ülkede tamamen yasaklandı. Buna göre İran güvenlik endişeleri sebebiyle ülke sınırları içerisinde oyunun yasaklandığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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43
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yayınlandığı ilk günden bu yana adeta çılgınlık haline gelen Pokemon Go’nun hızlı yükselişi devam ederken diğer taraftan oyuna yönelik uygulanan yasaklamalar da aynı şekilde artmaya devam ediyor. Özellikle güvenlik konusundaki endişeler sebebiyle çeşitli bölgelerde bazı kısıtlamalara maruz kalan oyunun bu kez tamamen yasaklandığı haberi geldi.
İran’da internet denetimini sağlayan Sanal Alem Yüksek Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre Pokemon Go’nun güvenlik kaygıları sebebiyle ülke genelinde yasaklandığı duyuruldu. Kişilerin Pokemon avlamak isterken yasak ve özel alanlara girdiklerini söyleyen kaynaklar İran’daki yasağın ardında da muhtemelen bu gerekçenin yer aldığını belirttiler.
Daha önce Fransa’da Pokemon yakalamak isterken askeri bölgeye giren bir kişi tutuklanmış, Endonezya’da ise polislerin görev başındayken Pokemon Go oynamaları yasaklanmıştı. Hatırlayacağınız gibi  ülkemizde de Diyanet-Sen başkanı Mehmet Bayraktutar karakterlerin camilerde çıkmasıyla camilerin hafife alındığını, camilerin ticari oyun yeri olarak gösterilmesinin ise batının İslam dinine karşı bir oyunu olduğunu belirterek Pokemon Go’nun Türkiye’de yasaklanmasını istemişti. 

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caneycaney 3 yıl en beğenilen
Allah insanlara beyin vermiş kullanarak oynarsan birşey olmaz
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gcb1903 3 yıl
Afedersiniz ama ben de yasak istiyorum. En azından kendi evim için. Balkonumda rahat rahat oturamaz oldum. Yav yanımızda park yok cami yok avm yok merkezi değil. Sadece tekel var. Herkes burada artık. Küfürler gırla ben bıktım kovmaktan onlar bıkmadı küfürlerden.
Sizde sabah akşam kapınızda onlarca kişinin küfürlü konuşmalarından rahatsız olurdunuz eminim. Ara sokağa Pokemon şeyisi koymak nedir ya.
Afedersiniz ama ben de yasak istiyorum. En azından kendi evim için. Balkonumda rahat rahat oturamaz oldum. Yav yanımızda park yok cami yok avm yok merkezi değil...
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SkewCurrent 3 yıl smart1978
smart1978

Turkiye de yasaklanmaz camiler zaten ticarathane duzenine hizmet ediyor. Camilerin altindaki magazalar kiralanmasi filan buna en buyuk kanit.

Boyle bir ortamda Turkiye de yasaklanmaz . Laik bir devlet ustelik.

Laik kalkani da var boyleleri icin.

Camilerin giderlerini devletin karşılamasına razı olunursa cami altındaki dükkanlar kapatılabilir. Zira devlet camideki memurların maaşı dışında hiç bir ödenek vermiyor.

Buna kim razı olur? Hiç kimse.
smart1978Turkiye de yasaklanmaz camiler zaten ticarathane duzenine hizmet ediyor. Camilerin altindaki magazalar kiralanmasi filan buna e...
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FakeDead_TR 3 yıl
Bu oyunu çıkartmak zaten yanlış olmuş insanlar Pokemon için birbirlerini öldürüyorlar mantık plz
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DH Misafiri 3 yıl
twitter a lütfen pokemon go nun Türkiye ye gelmesi için niantic firmasına yazalım ısrarcı olalım
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murettep 3 yıl
pokestop olan camilerde alınan bağışlarla sürekli lure atıcaz dense cami bağışları 2 katına çıkabilirken, cuma öncesi lure atıp gençliğe cuma zamanı hutbe dinletebilmek varken, yasaklayalım kafasında olan arkadaşlar zaten irandakiler ayarında zihniyete sahip kimseler. fırsatları kullanıp avantaja çevirmek yerine o yasak, bu günah diye diye bölge halkını çağdışı bıraktılar, insanlığa katkı sağlayamaz hale geldi islam coğrafyası 1000 yıldır. bu islamcıların bi de komünist versiyonları var küba, venezuella ve kore gibi.
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Muhammet1993 3 yıl
Bizim ülkede de yasaklansa "türkiye nereye gidiyor , diktatör diktatör , herşeye yasak geliyor " gibi cümleler gelirdi . türkiye yi rusya ya ab ye sikayetler vs . ama iran yapınca görünen o ki sorun olmuyor. Ülkemizin çok yüzlü insanlarını saygı ile anıyorum .
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sertacxx 3 yıl Muhammet1993
Muhammet1993
Bizim ülkede de yasaklansa "türkiye nereye gidiyor , diktatör diktatör , herşeye yasak geliyor " gibi cümleler gelirdi . türkiye yi rusya ya ab ye sikayetler vs . ama iran yapınca görünen o ki sorun olmuyor. Ülkemizin çok yüzlü insanlarını saygı ile anıyorum .

İrandan neyimiz eksik dimi?
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animaniax 3 yıl
Oyunu turkiyeye cikarmakta bu kadar geciktikleri icin oynamayi biraktim tum avrupada var milyon tane ulkeye cikti turkiyede cikmadi
umarim turkiyede de yasaklanir da oyundan kazanacagi milyonlari kazanamaz bu lanet niantic
gelsin butun forum 1 yildiz verelim su sacma sapan firmanin oyununa
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Audi383848 3 yıl
Bizde sadece camilerde yasaklasınlar.Bir nesli bu Nintendo illetlerine taptırmaya göz yumuyorlar.

Valla ben oynamıyorum.
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huseyincarnege 3 yıl
3310 geri gelsin :)
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koyunsavar 3 yıl
Pokemonlarin sürekli camilerde cikiyor olması tesadüfmü yoksa bizim en yakın müttefiklerimiz bir dümenmi çeviriyor yoksa? 2. Şıkkı alayim
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9unkarekoku 3 yıl
Çin ve İran gibi ülkeleri görünce aşırı tutucu olmanın ne kadar zararlı olabileceğini bir kez daha görüyorum. Sözde herşey insanlar için.
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KaleyDeskop 3 yıl
iran'a gidicem
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