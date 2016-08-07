İran'da Pokemon Go oynamak artık yasak

Haber Editörü
Yayınlandığı ilk günden bu yana adeta çılgınlık haline gelen Pokemon Go’nun hızlı yükselişi devam ederken diğer taraftan oyuna yönelik uygulanan yasaklamalar da aynı şekilde artmaya devam ediyor. Özellikle güvenlik konusundaki endişeler sebebiyle çeşitli bölgelerde bazı kısıtlamalara maruz kalan oyunun bu kez tamamen yasaklandığı haberi geldi.
İran’da internet denetimini sağlayan Sanal Alem Yüksek Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre Pokemon Go’nun güvenlik kaygıları sebebiyle ülke genelinde yasaklandığı duyuruldu. Kişilerin Pokemon avlamak isterken yasak ve özel alanlara girdiklerini söyleyen kaynaklar İran’daki yasağın ardında da muhtemelen bu gerekçenin yer aldığını belirttiler.
Daha önce Fransa’da Pokemon yakalamak isterken askeri bölgeye giren bir kişi tutuklanmış, Endonezya’da ise polislerin görev başındayken Pokemon Go oynamaları yasaklanmıştı. Hatırlayacağınız gibi ülkemizde de Diyanet-Sen başkanı Mehmet Bayraktutar karakterlerin camilerde çıkmasıyla camilerin hafife alındığını, camilerin ticari oyun yeri olarak gösterilmesinin ise batının İslam dinine karşı bir oyunu olduğunu belirterek Pokemon Go’nun Türkiye’de yasaklanmasını istemişti.
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Sizde sabah akşam kapınızda onlarca kişinin küfürlü konuşmalarından rahatsız olurdunuz eminim. Ara sokağa Pokemon şeyisi koymak nedir ya.
Camilerin giderlerini devletin karşılamasına razı olunursa cami altındaki dükkanlar kapatılabilir. Zira devlet camideki memurların maaşı dışında hiç bir ödenek vermiyor.
Buna kim razı olur? Hiç kimse.